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Експерти ВООЗ повернуться в Ухань для вивчення перших випадків зараження коронавірусом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Експерти ВООЗ повернуться в Ухань для вивчення перших випадків зараження коронавірусом

Група дослідників за підтримки ВООЗ планує повернутися для обстеження оптового продуктового ринку в Ухані, щоб докладніше вивчити появи коронавірусної інфекції на початковому етапі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в середу британське видання The Guardian.

"Ми з міжнародною командою і китайськими колегами хотіли б повернутися в Ухань, щоб провести поглиблене повторне опитування тих, у кого раніше інших підтвердилося (зараження коронавірусом - ред), спробувати знайти інших пацієнтів, які не були виявлені раніше, і спробувати з'ясувати, чи зможемо ми зрозуміти історію перших випадків зараження", - заявив експерт ВООЗ із зоонозних інфекцій і продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек.

За його словами, дослідники спробують зрозуміти, які схожості є у перших інфікованих працівників Уханьського ринку.

"Ми дійсно не знаємо, що відбувалося до грудня 2019 року, ми не знаємо, як вірус перекинувся зі свого найбільш імовірного природного місця існування кажанів на людину. І це та частина історії, яку нам потрібно відновити", - пояснив Ембарек.

Експерт наголосив, що дослідники мають намір знайти перших інфікованих працівників, які можуть поділитися "важливою інформацією", де вони могли заразитися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рівень науки не дозволяє створити такий коронавірус, - директор Уханьського інституту вірусології

"Ніщо не вказує на те, що COVID-19 був створений людиною", - додав він, посилаючись на думку більшості вчених, які вважають, що коронавірус набув поширення від кажанів.

Як зазначив головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян, організація вже отримала дозвіл на проведення подібної міжнародної поїздки від уряду Китаю.

Перший випадок коронавірусу COVID-19 було виявлено, ймовірно, 17 листопада 2019 року. Як писала газета South China Morning Post (SCMP) у березні цього року, "нульовий пацієнт" з COVID-19 був, ймовірно, зафіксований 17 листопада 2019 року в місті Ухань (китайська провінція Хубей). Ним, як вважається, був 55-річний чоловік. Китайські медики зрозуміли, що зіткнулися з новим інфекційним захворюванням тільки в кінці грудня. Відтоді цей вид коронавірусу поширився в усьому світі, привів до введення вимушених обмежувальних заходів у більшості країн світу і негативно вплинув на світову економіку.

Більшість вчених вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей, проте неясно, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною під час передання вірусу.

Раніше вважалося, що вірус з'явився на ринку в Ухані, де з кулінарною метою торгували екзотичними тваринами. Однак тепер експерти вважають, що ринок лише сприяв поширенню вірусу, а не був місцем його зародження.

Читайте також: Новий спалах COVID-19 у Китаї: Пекінський коронавірус більш заразний, ніж Уханьський, - професор інституту вірусології Уханьского університету Чжаньці
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Топ коментарі
+7
прошел год. героический поступок.
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25.11.2020 22:56
+5
Сейчас эфиоп найдёт там очередную волну и скажет, что для спасения человечества ему нужно ещё 50 лярдов. Свет в конце тоннеля, снова, ****, начал отдаляться.
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25.11.2020 23:06
+4
не верю ни ВОЗу, ни Китаю. Експерти ВООЗ повернуться в Ухань для вивчення перших випадків зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 7377
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25.11.2020 23:26
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прошел год. героический поступок.
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25.11.2020 22:56 Відповісти
Дибилы,пиз...те в Новосибирск на предприятие ."ВЕКТОР", вирусов и бактерий по заказам трудящизся и пидаросии.
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25.11.2020 23:02 Відповісти
правильно: всё говно оттуда лезет начиная с 1917
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25.11.2020 23:06 Відповісти
К чему такая спешка?
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25.11.2020 23:02 Відповісти
Изучать будут опытным путем и мышек летучих есть?
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25.11.2020 23:02 Відповісти
Штаб-квартира ВОЗ в Естонії,чи естонці в ВОЗ ?
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25.11.2020 23:05 Відповісти
В Женеве, Швейцария.
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25.11.2020 23:46 Відповісти
Сейчас эфиоп найдёт там очередную волну и скажет, что для спасения человечества ему нужно ещё 50 лярдов. Свет в конце тоннеля, снова, ****, начал отдаляться.
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25.11.2020 23:06 Відповісти
не будет удивительно, если изначально вирусом были заражены стерхи. пока какой-то паразит, катаясь на них не стал посредником для переноса заразы на т.н. руцких зверьков, которые в свою очередь перенесли уже эту мутировавшую заразу в ухань. ну а дальше уже пошло, поехало. щас у этих паразитов в сибири вирус снова мутирует. скоро эти засранцы снова перенесут вирус в ухань и следующая пандемия, о которой столько говорил гейтс, стартует! )
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25.11.2020 23:11 Відповісти
Вот это правильно. Тему нужно постоянно подогревать. Сейчас. слава богу, зима. Грипп попрёт, как обычно. А мы, по хитрому, назовём его ковидом. Главное - держать баранов в напряжении.
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25.11.2020 23:16 Відповісти
не верю ни ВОЗу, ни Китаю. Експерти ВООЗ повернуться в Ухань для вивчення перших випадків зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 7377
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25.11.2020 23:26 Відповісти
Ага. И лаборатория P4, в которой хранится более 1,5 тысячи штаммов различных вирусов, чисто случайно оказалась в эпицентре распространения вируса... Експерти ВООЗ повернуться в Ухань для вивчення перших випадків зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 8281
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26.11.2020 02:23 Відповісти
с чего ты взял что Ухань был "центр распространения вируса"?
Судя по всему, вирус распространялся раньше, а в Ухани его выявили только потому что там была лаборатория, которая могла делать анализы вирусов.
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26.11.2020 09:04 Відповісти
-А у збірної Росії (Московія - паРаша) з біатлону перед стартом Кубка світу виявлений COVID. Команда в повному складі ізольована як заразна. І видно що ця команда кацапів в повному складі буде знята з етапу Кубка світу в Контіолахті. Даа...! Не помогла їм ними ж хвалена кацапська вакцина на основі ("Глоду". стекломоя, денатурату "... «Супутник V» проти Covid-19 .. Ще й хотіли ці казламорді - личаки свою вакцину - підробку підступно нав'язати всьому світу і злочинно заробити побільше бабла на великому горі важкохворих людей.
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26.11.2020 04:49 Відповісти
 
 