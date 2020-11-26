Відмовляючись надавати в ТКГ свій варіант "мирного плану", Росія показує свою зацікавленість у суб'єктивізації ОРДЛО, а не мирі на Донбасі, - Гармаш

На чергове прохання глави української делегації Леоніда Кравчука до РФ офіційно представити в ТКГ план дій від російської делегації, глава делегації РФ Борис Гризлов заявив, що це буде втручанням Росії у внутрішні справи України.

Про це повідомив у Facebook член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні була найжорсткіша ТКГ на моїй пам'яті. Вони дістали навіть найтерплячішого дипломатичного Кравчука", - зазначив він.

За словами Гармаша, представники Росії укотре довели, що не зацікавлені в завершенні війни на Донбасі. Інакше не можна пояснити відмову представити свій варіант мирного плану.

"Здавалося б, якщо Росія зацікавлена ​​у вирішенні конфлікту, а не просто в суб'єктивізації ОРДЛО або звинуваченнях України у зриві домовленостей, вона офіційно направляє цей мирний план від свого імені, як учасника ТКГ - і процес пішов! Незалежно від того, подобається нам цей план чи ні, ми були б змушені з ним працювати - переговори є переговори. І нам абсолютно не важливо, де його підготували: на окупованій території ОРДЛО, у Москві чи Північній Кореї, наприклад. Нам важливо, щоб був легітимний суб'єкт подачі документа і відповідальний за його виконання", - підкреслив член делегації України.

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Він додав, що у Москви своя логіка: "Сьогодні на ТКГ на чергове прохання Кравчука до РФ офіційно представити в ТКГ план дій від російської делегації або подати план ОРДЛО від імені російської делегації, Гризлов заявив, що якби такий план і з'явився, то це було б втручанням Росії у внутрішні справи України, на що Росія, звичайно ж, піти не може", - повідомив Гармаш.

Він робить висновок, що якщо Москва "продовжує гратися в посередника, а не учасника переговорів, то, очевидно, що всі ці "дорожні карти ОРДЛО" розраховані не на мирне врегулювання, а просто на суб'єктивізацію своїх маріонеток і зниження ролі Нормандської четвірки, в якій Росія опинилася одна проти трьох".

За спостереженнями Гармаша, ОБСЄ також грає роль інструменту Кремля, а не посередника і модератора.

"Упередженість помітна вже не тільки на рівні робочих підгруп, а й під час самої ТКГ. Я вже не кажу про те, що представники ОБСЄ не помічають заяв представників ОРДЛО від Росії, коли вони називають себе якимись трьома буквами або "республіками". Йдеться про елементарну повагу, коли перший президент України піднімає руку, щоб висловитися, а його не помічають, передаючи слово трьом літерам. Коли Гризлов хоче щось сказати - він просто включає мікрофон і говорить... Нас, представників ОРДЛО від України ОБСЄ взагалі намагається не бачити, хоча наш статус нічим не нижчий від запрошених російською делегацією нечленів з окупованих РФ Донецька і Луганська. Мінські угоди і саме поняття "ТКГ" ОБСЄ трактує чомусь виключно в московському ракурсі. Я не скаржуся, я описую ситуацію, яка, по-моєму, дозріває до того, що Україні доведеться міняти свою тактику переговорів у Мінському процесі", - упевнений він.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ 25 листопада глава української делегації Леонід Кравчук закликав російську делегацію визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року. Він також ініціював додаткові засідання, щоб обговорити обмін утримуваними особами, відкриття російською стороною КПВВ, розведення на нових ділянках і інше.

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