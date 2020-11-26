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Гризлов (77) Кравчук (545) ОБСЄ (3408) Росія (47279) Тристороння контактна група (826) Гармаш (136)

Відмовляючись надавати в ТКГ свій варіант "мирного плану", Росія показує свою зацікавленість у суб'єктивізації ОРДЛО, а не мирі на Донбасі, - Гармаш

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Відмовляючись надавати в ТКГ свій варіант

На чергове прохання глави української делегації Леоніда Кравчука до РФ офіційно представити в ТКГ план дій від російської делегації, глава делегації РФ Борис Гризлов заявив, що це буде втручанням Росії у внутрішні справи України.

Про це повідомив у Facebook член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні була найжорсткіша ТКГ на моїй пам'яті. Вони дістали навіть найтерплячішого дипломатичного Кравчука", - зазначив він.

За словами Гармаша, представники Росії укотре довели, що не зацікавлені в завершенні війни на Донбасі. Інакше не можна пояснити відмову представити свій варіант мирного плану.

"Здавалося б, якщо Росія зацікавлена ​​у вирішенні конфлікту, а не просто в суб'єктивізації ОРДЛО або звинуваченнях України у зриві домовленостей, вона офіційно направляє цей мирний план від свого імені, як учасника ТКГ - і процес пішов! Незалежно від того, подобається нам цей план чи ні, ми були б змушені з ним працювати - переговори є переговори. І нам абсолютно не важливо, де його підготували: на окупованій території ОРДЛО, у Москві чи Північній Кореї, наприклад. Нам важливо, щоб був легітимний суб'єкт подачі документа і відповідальний за його виконання", - підкреслив член делегації України.

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Він додав, що у Москви своя логіка: "Сьогодні на ТКГ на чергове прохання Кравчука до РФ офіційно представити в ТКГ план дій від російської делегації або подати план ОРДЛО від імені російської делегації, Гризлов заявив, що якби такий план і з'явився, то це було б втручанням Росії у внутрішні справи України, на що Росія, звичайно ж, піти не може", - повідомив Гармаш.

Він робить висновок, що якщо Москва "продовжує гратися в посередника, а не учасника переговорів, то, очевидно, що всі ці "дорожні карти ОРДЛО" розраховані не на мирне врегулювання, а просто на суб'єктивізацію своїх маріонеток і зниження ролі Нормандської четвірки, в якій Росія опинилася одна проти трьох".

За спостереженнями Гармаша, ОБСЄ також грає роль інструменту Кремля, а не посередника і модератора.

"Упередженість помітна вже не тільки на рівні робочих підгруп, а й під час самої ТКГ. Я вже не кажу про те, що представники ОБСЄ не помічають заяв представників ОРДЛО від Росії, коли вони називають себе якимись трьома буквами або "республіками". Йдеться про елементарну повагу, коли перший президент України піднімає руку, щоб висловитися, а його не помічають, передаючи слово трьом літерам. Коли Гризлов хоче щось сказати - він просто включає мікрофон і говорить... Нас, представників ОРДЛО від України ОБСЄ взагалі намагається не бачити, хоча наш статус нічим не нижчий від запрошених російською делегацією нечленів з окупованих РФ Донецька і Луганська. Мінські угоди і саме поняття "ТКГ" ОБСЄ трактує чомусь виключно в московському ракурсі. Я не скаржуся, я описую ситуацію, яка, по-моєму, дозріває до того, що Україні доведеться міняти свою тактику переговорів у Мінському процесі", - упевнений він.

Відмовляючись надавати в ТКГ свій варіант мирного плану, Росія показує свою зацікавленість у субєктивізації ОРДЛО, а не мирі на Донбасі, - Гармаш 01

Нагадаємо, на засіданні ТКГ 25 листопада глава української делегації Леонід Кравчук закликав російську делегацію визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року. Він також ініціював додаткові засідання, щоб обговорити обмін утримуваними особами, відкриття російською стороною КПВВ, розведення на нових ділянках і інше.

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Топ коментарі
+7
Першочергова мета кремлівського недопалка , це втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом !!!)))
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25.11.2020 23:18
+6
Даунбас ,з особливим статусом в складі України, потрібен Росєї для подальшої дестабілізаціі України !!)))
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25.11.2020 23:26
+2
"мирный план" параши, как и её "миротворцы", это всегда угроза миру, а также войны на десятилетия.
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25.11.2020 23:15
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Отказываясь предоставлять в ТКГ свой вариант "мирного плана" Россия показывает свою заинтересованность нам хер Отказываясь предоставлять в ТКГ свой вариант "мирного плана" Россия показывает свою заинтересованность в субъективизации ОРДЛО, а не мире на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2785
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25.11.2020 23:09 Відповісти
«Какие минские договоренности? Параша не является стороной конфликта, так считают в кремле.
Поэтому туалетная бумага имеет большую цену. чем все бумажки подписанные в Минске.»
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25.11.2020 23:14 Відповісти
"мирный план" параши, как и её "миротворцы", это всегда угроза миру, а также войны на десятилетия.
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25.11.2020 23:15 Відповісти
Где прочитал про миротворцев?
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26.11.2020 09:31 Відповісти
Першочергова мета кремлівського недопалка , це втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом !!!)))
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25.11.2020 23:18 Відповісти
Даунбас ,з особливим статусом в складі України, потрібен Росєї для подальшої дестабілізаціі України !!)))
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25.11.2020 23:26 Відповісти
Така ж мета і у ВАЗелеського та його представників в ТКГ.
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25.11.2020 23:30 Відповісти
А дамбасяни з ДЬІРЬІ впевнені що вони вже в складі *********.
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25.11.2020 23:55 Відповісти
рашку там давно все цивилизованные признали стороной
и армию там ее никто не ищет потому что нашли давно
с дырой договариваться никто не будет
не надо только рассказывать что будет "навсегда"
армяне тоже думали что отхватили кусок Азербайджана навсегда

ну и минские подписывала Украина не для того чтоб исполнять
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25.11.2020 23:28 Відповісти
По наблюдениям Гармаша, ОБСЕ также играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора.
"Предвзятость заметна уже не только на уровне рабочих подгрупп, но и в ходе самой ТКГ.Источник: https://censor.net/ru/n3233280 а вот с этим уже что-то надо делать
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25.11.2020 23:30 Відповісти
Наприклад що?
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26.11.2020 05:17 Відповісти
для начала настаивать на замене представителя ОБСЕ.Далее на время прекратить бежать впереди паровоза- это об инициативах внеочередных встреч Украины в ТКГ, обмена пленными о которых все обещает ермак и на который ведется бубочка в обозримом будущем все равно не будет.Сейчас время играет в пользу Украины.Положение за поребриком сейчас плохое, денег на содержание ОРДЛО нет.Встреча в нормандском формате нужна плюс ОБСЕ и даже без россии, но только лишь чтобы подвести итоги с четкой артикуляцией почему не работают достигнутые при прошлой встречи договоренности, а дальше искать новые пути решения
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26.11.2020 11:45 Відповісти
Русня там просто тянет время чтобы продолжать обилечивать паспортами лугандийцев из ОРДЛО,а зебилы просто дурачье которое им в этом способствует.
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26.11.2020 00:49 Відповісти
Гарною була ідея запросити для роботи в ТКГ людей на кшалт Гармаша- а скільки лайна за це на владу вилили...
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26.11.2020 05:16 Відповісти
Там план один - "мінські домовленості".
І їх потрібно виконувати. Інакше Україна втратить Донбас назавжди. І не лише непідконтрольну територію.
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26.11.2020 05:29 Відповісти
Не лякай- забагато для вас летовищ.
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26.11.2020 05:51 Відповісти
Слухай, мордва дирляндська, хоч і голосував я не за Зеленського,а навпаки, але дуже задоволений розривом ватних пуканів через іх неспроможність змінити вектор руху Украіни,хто б не був в нас президентом: чи малорос з Кривого Рогу чи "барига-бізнесмен". Поки ви намагаєтесь дестабілізувати ситуацію в Украіні , рашка певним ходом іде на дно, точніше вже давно в мул заглибилась. Майдан, його жертва, зробили переворот свідомості критичноі більшості украінців, члго ви, мордва раболепна, не можете збагнути до цієі пори.
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26.11.2020 06:35 Відповісти
Флуд.
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26.11.2020 06:46 Відповісти
Присмотрись, кто там в мул заглибився.
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26.11.2020 09:37 Відповісти
Итоги
Майдана на Украине: цифры и факты1.Объём торгов на межбанковском рынке снизился
с в среднем 1,2 миллиарда долларов в день в 2013 году до 200-300 миллионов в
2020-м.2. Объём экспорта снизился с 63 до 47 миллиардов долларов США. При этом
доля растительного и минерального сырья в экспорте выросла с 25 до 36 %.3.
Соотношение госдолга к ВВП выросло с 40 до 60 процентов.4. Объём промышленного
производства снизился на 19,8 %.5. Производство молока в Украине снизилось с
11,5 до 6,9 миллиона тонн в год; производство яиц снизилось с 19,6 до 16,7
миллиардов штук.6. Кредитный портфель украинских банков сократился со 100 до
39,5 миллиардов долларов.7. Объём розничной торговли сократился со 104,7 до
40,5 миллиардов долларов США.8. Среднемесячный доход среднестатистической
украинской семьи сократился с 560 до 460 долларов.9. Доля расходов на оплату
коммунальных услуг в структуре расходов среднестатистической семьи выросла с 8
до 13 %.10. Среднестатистическая украинская семья стала потреблять на 6,5 %
меньше молочных продуктов, на 16,7 % меньше рыбы и морепродуктов, на 3,5 %
меньше фруктов и ягод, на 6,4 % меньше овощей.
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26.11.2020 14:05 Відповісти
Ну все зрозуміло.. давно. Треба їм задати питання По перше чого Росія присутня на ціх переговорах як сторона? Вона сторона яка як що ЕС це посередник, Україна-захищаюшаясь сторона, хто тоді вона ? Чому вона взагалі щось вимагає втручаючись цим в внутрішні справи України? Як що Росія не визнає що вона сторона конфлікту тоді смислу в Мінських перемовинах не має взагалі. Задайте Россії питання яким шляхом вона підтримає вирішення питання війни на Донбасі.. Перший не військовим шляхом... Другий військовим шляхом...Цікаво буде подивитись яку позицію займе тоді Россія. Вонаж миротворець..су..ій. 100 % що буде мирним.. Тільки це повинно прозвучати .і бути записано. Це вже добре ..Одне вирішиться. Далі знов потрібно ставити питання перед Росією Чи готова вона йти на компроміс за ради миру ..Чи ні?.. Одним словом не треба поки конкретизувати шляхи.. Раз уж ця Росія - сучий миротворець не хоче зразу приймати мирний план..тоді їїтреба за вуха притягнути до цього.- не дати їй можливість знов грати дурочку
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26.11.2020 14:31 Відповісти
І головне санкції санкціїї і санкціїї після кожних перемовин коли Росія не буде йти на компроміс..Так так на компроміс...Здатись вона не здастця як би ми не хотіли ..Раз уж прогавили агресора до війни то тепер тільки компроміс але треба битись і умно щоб виграти цю битву ...і готуватись до війни ...
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26.11.2020 14:35 Відповісти
 
 