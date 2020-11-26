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Українська сторона заявила представникам РФ рішучий протест у зв'язку із загибеллю на Донбасі військовослужбовця Мінкіна, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українська сторона заявила представникам РФ рішучий протест у зв'язку із загибеллю на Донбасі військовослужбовця Мінкіна, - Кравчук

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив російській стороні рішучий протест у зв'язку із загибеллю 24 листопада від кулі російського снайпера військовослужбовця 72-ї окремої механізованої бригади В'ячеслава Мінкіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці делегації України в ТКГ у середу.

"Глава української делегації зажадав від представників РФ розслідування цього злочину і покарання винних, а від СММ ОБСЄ - сприяння в цьому розслідуванні", - наголошується в тексті.

Українська делегація в ТКГ висловлює свої щирі співчуття рідним і близьким солдата, який загинув за Україну, а також - колективу 72-ї омбр у зв'язку з втратою бойового товариша.

Також читайте: Кравчук закликав російську делегацію ТКГ визначитися з позицією щодо виконання домовленостей "нормандської четвірки" до кінця року

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7562
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26.11.2020 00:14
+30
Який протест? Людину вбили, українця. Яка ж ти гнида.
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26.11.2020 00:16
+25
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26.11.2020 00:10
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26.11.2020 00:10 Відповісти
Вони заявили протест. Скоро під чергове засідання ТКГ принесуть шини. Вдарять протестом по агресії. Хом'ячки, блін. Розраховують на те, що кацапи помруть від сміху. Так, часи, коли за одного українського воїна до пекла відправляли двох-трьох орків, що зменшувпло їх поголів'я і вселяло у них страх невідаоротнього покарання, на жаль залишились у минулому. Безкарнвсть, з якою кацапи вбивають наших воїнів не лише зпозочує їх це робити, а й питягує у їхні ряди додаткових любителів безкарно го полювання. Я впевнений, якби дикі звірі давали мисливцям відсіч у пропорції 2 до двох, то мисливство перестало б існувати, як явище. А так перестануть існувати вальдшнепи, слони, тюлені.
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26.11.2020 08:35 Відповісти
А іхтамнєт і всьо. То шахтьори пуляють.
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26.11.2020 00:10 Відповісти
Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью военнослужащего Минкина, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1932
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26.11.2020 00:12 Відповісти
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил российской стороне решительный протест в связи с гибелью 24 ноября от пули российского снайпера военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Вячеслава Минкина.Источник: https://censor.net/ru/n3233289

Москалі тільки розсміються,з цього протесту.
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26.11.2020 00:13 Відповісти
Протест был сильно решительный?
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26.11.2020 00:40 Відповісти
Дід Трохим Потрібно в цього комуніста запитати.
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26.11.2020 01:56 Відповісти
Аж в штани насрав з надмірної натуги.
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26.11.2020 10:03 Відповісти
Нет, они решительно послали его на ..... , объяснив, что "ихтамнет и не было".
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26.11.2020 06:53 Відповісти
Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7562
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26.11.2020 00:14 Відповісти
Так надо запрос ЗЕ сделать в виде петиции
25000 сразу наберется
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26.11.2020 00:17 Відповісти
На зелю действует только запрос кадырова...просто ФАКТ.
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26.11.2020 00:41 Відповісти
а як покарають снайпера ? ата-та зроблять ? буде прокляті зелені зрадники разом з старими пердунами !
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26.11.2020 00:15 Відповісти
Цікаво, як швидко тебе деактивують.)))
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26.11.2020 04:52 Відповісти
Який протест? Людину вбили, українця. Яка ж ти гнида.
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26.11.2020 00:16 Відповісти
До одного места эти протесты а "Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных" угу, ухмыльнулись и взяли под козырек оккупанты
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26.11.2020 00:17 Відповісти
А вони реготали тобі в лице, у відповідь...
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26.11.2020 00:18 Відповісти
Зельчик! Ану-ка в глазки посмотри. тыж у нас нелох?
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26.11.2020 00:19 Відповісти
Вони, сцуки, розважаються, а наших хлопців вбивають.
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26.11.2020 00:21 Відповісти
так а где именно озабоченность????...
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26.11.2020 00:21 Відповісти
У москалів групові протести заборонені, а одноосібні протести обмежені в часі.
Якщо Кравчук не зупинить свій протест вчасно, має шанс отримати путівку на курорт федеральної системи покарання.
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26.11.2020 00:28 Відповісти
Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3538
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26.11.2020 00:28 Відповісти
Протест треба заявляти ОБСЄ
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26.11.2020 00:34 Відповісти
а толку ? они ответят о повышении уровня озабоченности и тревожности ....
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26.11.2020 12:51 Відповісти
Чмошники.
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26.11.2020 00:37 Відповісти
А давайте семью Кравчука расстреляем а он нам решительный протест и большую озабоченность Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6624
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26.11.2020 00:39 Відповісти
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил российской стороне решительный протест в связи с гибелью 24 ноября от пули российского снайпера военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Вячеслава Минкина.

Вашу ЗЕмать, гребаное днище... Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7924
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26.11.2020 00:41 Відповісти
А чому замовк говнокомандуючий скільки днів вже не стріляють?
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26.11.2020 00:41 Відповісти
Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействия в этом расследовании

Так они уже расследовали. И присудили Украине выплатить боевикам и ихним семьям пенсии и компенсации за разрушенное жилье. Как вам очередные переговоры ТКГ? Вам мало? ЧТо на следующих переговорах сдадим?
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26.11.2020 00:43 Відповісти
Да вы, зебильное отродье, должны просто застрелится. Эта смерть -очередное доказательство полного провала политики зеленых ублюдков по Лугандону. Это даже нельзя назвать политикой. Это прятанье страусом головы и не в песок а в собственную жепу.
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26.11.2020 00:59 Відповісти
Да уж, докатились.... Лишь бы ху*ло не злить, а сыкло в теплой ванне не тревожить. Таким макаром и мертветчук может "вдруг" залететь в кресло разумкова, а бойко - зеленыша.... Пора заканчивать эти бл*дские пляски под "зеленым фонарем".
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26.11.2020 01:00 Відповісти
країна терплячих підарасів
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26.11.2020 01:49 Відповісти
Якщо порівняти ржачновісьолий відосік НЕлошистого ЗЕбобіка в день загибелі воїна , то протест Кравчука це даааа! Скурвлені циніки!
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26.11.2020 03:18 Відповісти
Арестович ділився враженнями від праці в ТКГ на Апострофі
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26.11.2020 04:14 Відповісти
Эта старая чувырла забыла, что речь идёт о погибшем гражданине Украины. Неумение, а вернее нежелание защищать своих граждан говорит о полной деградации нынешней власти. Все наши представители в ТКГ способны только скулить да плакать, и то понарошку, совсем как наш главный фалоимитатор.
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26.11.2020 04:48 Відповісти
Словам Кравчука не верю .Где видео доказательства ?
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26.11.2020 05:59 Відповісти
При Порохе бойцы имели возможность мести за побратима . А здесь,- разведка запрещена, антиснайпереские-запрещены. Это перемирие блд!
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26.11.2020 06:17 Відповісти
А озабоченность проявили?
Было бы смешно, если бы не так грустно
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26.11.2020 06:54 Відповісти
Пристаркуватый христопродавец Кравчук для пущей решительности мог бы ещё и пердануть пару раз.
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26.11.2020 07:27 Відповісти
Сегодня у власти люди поставленные россией, их надо судить за госизмену. Получается они отказываются защищать и препятствуют защите суверенитета Украины.
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26.11.2020 08:18 Відповісти
Невже зіпсував повітря перед носом у кацапів?Та срали вони но твій "рішучий протест".Треба за одного нашого сотню кацапів та малоросів-манкуртів.От тоді,я вітатиму такий "рішучий протест".Панове,хтось може чув,а бубочка-ЗЕшмаркля,теж висловив "рішучий протест" чи мо записів "відосік" ?
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26.11.2020 08:23 Відповісти
Шмаркля записала видосік де повспівчувала рідним.
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26.11.2020 11:00 Відповісти
За Порошенка в таких випадках навішували так, що кацапня скулила і просила, щоб припинили. А зараз... Старий маразматик пише про якийсь протест, хоча насправді. який там може бути протест. Одна шайка.
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26.11.2020 08:35 Відповісти
Идиоты!!!
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26.11.2020 09:46 Відповісти
Українська сторона заявила представникам РФ рішучий протест у зв'язку із загибеллю на Донбасі військовослужбовця Мінкіна, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8236
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26.11.2020 09:47 Відповісти
Залякаємо ворога до смерті рішучими протестами.
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26.11.2020 10:00 Відповісти
Кравчук - кгбшная, старая кошелка.
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26.11.2020 10:40 Відповісти
Этот старый идиот совсем ума лишился?
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26.11.2020 10:58 Відповісти
совсем даже наоборот, он работает по составленному плану
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26.11.2020 12:55 Відповісти
Старый пердун....
Отправь своих внуков на передовую!
Я хочу посмотреть на твой решительный протест после их гибели!
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26.11.2020 14:03 Відповісти
 
 