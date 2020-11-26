6 234 58
Українська сторона заявила представникам РФ рішучий протест у зв'язку із загибеллю на Донбасі військовослужбовця Мінкіна, - Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив російській стороні рішучий протест у зв'язку із загибеллю 24 листопада від кулі російського снайпера військовослужбовця 72-ї окремої механізованої бригади В'ячеслава Мінкіна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці делегації України в ТКГ у середу.
"Глава української делегації зажадав від представників РФ розслідування цього злочину і покарання винних, а від СММ ОБСЄ - сприяння в цьому розслідуванні", - наголошується в тексті.
Українська делегація в ТКГ висловлює свої щирі співчуття рідним і близьким солдата, який загинув за Україну, а також - колективу 72-ї омбр у зв'язку з втратою бойового товариша.
Топ коментарі
+33 wake up-UA
показати весь коментар26.11.2020 00:14
+30 Володимир Начинка
показати весь коментар26.11.2020 00:16
+25 Чайка Київ
показати весь коментар26.11.2020 00:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Москалі тільки розсміються,з цього протесту.
25000 сразу наберется
Якщо Кравчук не зупинить свій протест вчасно, має шанс отримати путівку на курорт федеральної системи покарання.
Вашу ЗЕмать, гребаное днище...
Так они уже расследовали. И присудили Украине выплатить боевикам и ихним семьям пенсии и компенсации за разрушенное жилье. Как вам очередные переговоры ТКГ? Вам мало? ЧТо на следующих переговорах сдадим?
Было бы смешно, если бы не так грустно
Отправь своих внуков на передовую!
Я хочу посмотреть на твой решительный протест после их гибели!