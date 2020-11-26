Українська сторона заявила представникам РФ рішучий протест у зв'язку із загибеллю на Донбасі військовослужбовця Мінкіна, - Кравчук

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив російській стороні рішучий протест у зв'язку із загибеллю 24 листопада від кулі російського снайпера військовослужбовця 72-ї окремої механізованої бригади В'ячеслава Мінкіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці делегації України в ТКГ у середу.

"Глава української делегації зажадав від представників РФ розслідування цього злочину і покарання винних, а від СММ ОБСЄ - сприяння в цьому розслідуванні", - наголошується в тексті.

Українська делегація в ТКГ висловлює свої щирі співчуття рідним і близьким солдата, який загинув за Україну, а також - колективу 72-ї омбр у зв'язку з втратою бойового товариша.

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