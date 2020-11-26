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Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ

У селищі Олександрівка (під Чорноморськом, Одеська область) тоне судно "Аметист" Морської пошуково-рятувальної служби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Думській" співробітники МПРС, навколо потопаючого буксира утворилася пляма нафтопродуктів.

Персонал бази намагається відкачати воду з відсіків, але поки їм не вдалося локалізувати аварію. Зазначається, що судно почало йти під воду приблизно о 16:00.

Рятувальники розповідають, що на стоянці в Олександрівці кілька років поспіль відбувалися крадіжки металу. Невідомі знімали із суден, що перебувають біля причалів, водонепроникні двері і перегородки.

"Аметист" - морський рятувальний буксир проєкту 1454, тип "Наполегливий". Судно побудовано 1977 року, довжина 58, ширина 12,6, осідання 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Швидкість 13,5 вузлів, екіпаж 35 осіб. Судно не було введено в експлуатацію, але перебувало на балансі казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Море біля аварійного танкера Delfi не забруднене нафтопродуктами, - прокуратура Одеси

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Шо опять?
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26.11.2020 01:37
+10
Срочно нужен личный контроль Гундосика. Без него не утонет.
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26.11.2020 01:39
+9
Так і є. А з «трухою» - це ви чітко підмітили. Одесити цю «труху» самі вдруге обрали. Нехай терплять.
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26.11.2020 02:20
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Шо опять?
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26.11.2020 01:37 Відповісти
Снова...
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26.11.2020 01:38 Відповісти
Одесса, ты знала много горя...
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26.11.2020 01:38 Відповісти
Одесі гейби пороблено. То щось тоне, то горить, то будинки розвалюються.
Таке враження, буцімто усе перетворюється на якусь труху...
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26.11.2020 02:12 Відповісти
Так і є. А з «трухою» - це ви чітко підмітили. Одесити цю «труху» самі вдруге обрали. Нехай терплять.
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26.11.2020 02:20 Відповісти
Как это связано с тонущим кораблем?
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26.11.2020 07:43 Відповісти
корабль трухлявый, ЧУКЧА НЕ ЧИТАТЕЛЬ?
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26.11.2020 08:54 Відповісти
Читатель, объясню на пальцах суть вопроса: какое отношение трухлявый корабль имеет к выборам в Одессе?
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26.11.2020 10:10 Відповісти
Відстежуй логічний ланцюжок: труха, трухлявий, Труханов, вибори, мер, Труханов мер, мер Одеси. Це гра слів труха та Труханов. Розумієш?
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26.11.2020 10:35 Відповісти
Як бачимо, більш-менш витончену гру слів можуть вловити не тільки лише усі... декому доводиться розтлумачувати Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2144
(я думав, що в контексті Одеси слова "труха" достатньо, щоб одразу зрозуміти саркастичний підтекст)
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26.11.2020 11:21 Відповісти
Игра слов и отсутствие логики. Для уровня детского сада очень даже ничего.
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26.11.2020 15:48 Відповісти
Іносранєц! Одразу видно, шо нє в курсє. Шо тобі нада від нашого дитячого садочка? Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4249
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26.11.2020 16:06 Відповісти
Иностранка! Забавно было понаблюдать вариации детсадовских эхспертов со словом "труха".
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26.11.2020 17:23 Відповісти
Розважаєшся?
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26.11.2020 17:26 Відповісти
Сумніваюся, що цей персонаж здатен реготнути від такого ґепічного випадку, як пупоріз-піхвознавець на прізвище Рукосуєва. "И что тут такого? Несерьезно! Детский сад!"

Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5208
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26.11.2020 19:38 Відповісти
Бүгін Нұрсұлтанның болжыр қотақты ауа-райы қандай?
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26.11.2020 16:47 Відповісти
прямое - как вы яхту назовете так она и поплы
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26.11.2020 18:18 Відповісти
Напрямую связано.Выбрали кацапа,значит будет воровство,убийства,смерть,ложь и т.д.А значит это не последняя беда будет.Звали кацапов,нефиг теперь жаловаться.
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26.11.2020 11:38 Відповісти
+100
Залишається тільки додати, що тут хрестоматійний приклад "говорящей фамилии". Одесити обрали кацапа Труху - ото й місто точить труха зкріпно-злодійського всруського світу. Гроші Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3106 - відповідно усе горить, гниє, руйнується і тоне.
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26.11.2020 14:37 Відповісти
Кого нужно было выбрать, чтобы корабль не затонул?
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26.11.2020 15:54 Відповісти
Срочно нужен личный контроль Гундосика. Без него не утонет.
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26.11.2020 01:39 Відповісти
Далеко не отнесет, глубоко не утонет. Судно стоит в бухте у причала.
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26.11.2020 01:43 Відповісти
Бедоносец в морской бой часом не играл🤔😁
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26.11.2020 01:54 Відповісти
Даже кабаева смеецца...
Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 7132
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26.11.2020 01:59 Відповісти
Лохушка твоя Кабаева...

Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 6070
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26.11.2020 02:06 Відповісти
А це хто, кривоніжка?
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26.11.2020 02:21 Відповісти
Я взагалі подумав, що це Кабаєва розкабаніла відповідно до своєї хвомілії... Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 7733
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26.11.2020 02:25 Відповісти
🤮
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26.11.2020 02:22 Відповісти
"Вы таки будете смеяться, но будьте нам известны, шо под Черноморском опять чего-то тонет..."
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26.11.2020 02:06 Відповісти
блин, 1977-го года. Да эту рухлядь не спасать , а на гвозди отправить.
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26.11.2020 02:07 Відповісти
на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла. Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.
Источник: https://censor.net/ru/n3233292

"Аметист" держался до последней переборки.

Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 535
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26.11.2020 02:09 Відповісти
РжаВое корыто, которое давно нужно было списать. Теперь само пошло на дно.) и море засрало.

Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 8549
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26.11.2020 02:24 Відповісти
А шо это значит, все двери железные сдали в чермет, начали пилить по частям корпус? Чи походу кингстоны сгнили?
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26.11.2020 02:10 Відповісти
Клинкеты походу начали откручивать😄
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26.11.2020 07:33 Відповісти
вот когда эта калоша тонет у при чала, к ней не клеится слоган, мол 7 футов под килем (чем меньше - тем лучше).
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26.11.2020 02:16 Відповісти
походу начальство разворовало все ценное, а дверями отмазываются чтобы безболезненно списать с баланса.
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26.11.2020 02:17 Відповісти
Ще й скажуть, що посудина потонула через назву - нефіг було богохульствувати... хоча б "Агностиком" назвали, а то "Аметист", трясця... Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 1857
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26.11.2020 02:23 Відповісти
та не, он , судя по всему честно и долго свое отработал до полного физического измождения. Вопрос только с какой целью держали этот мотлох.
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26.11.2020 02:26 Відповісти
Там же не просто калоша стояла, за ее парковку стабильно отстегивалось. На здоровую, голову, просто так, - это не выгодно, если не преследовать какую-нить более выгодную цель от присутствия этой старой калоши у стенки. А мож его держали на запчасти для такой же рухляди, которая еще барахтается, проедставляю негров , которые там кондубасятся..
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26.11.2020 02:32 Відповісти
Ви мабуть плутаєте з атеїстом?
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26.11.2020 07:22 Відповісти
Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5279
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26.11.2020 11:01 Відповісти
Хоча буває навіть епічніше... Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7824
Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1311
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26.11.2020 11:06 Відповісти
Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9052
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26.11.2020 16:43 Відповісти
а мож этот корабль был черной перевалочной базой мазута, так долго стоит или какие-то нерадивые ворюги . Да прежде чем до дверей доходит , сначала должна ГСМка уплыть.
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26.11.2020 02:24 Відповісти
"...Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки..."

Бардак повний. По всій країні.
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26.11.2020 02:30 Відповісти
Это все понты, насчет неизвестных на охраняемом объекте.
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26.11.2020 02:33 Відповісти
Чем больше охраны, тем больше воровство.
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26.11.2020 07:36 Відповісти
Не пора вже за таке вбивати? Скільки може страждати природний мир?
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26.11.2020 02:33 Відповісти
вот ента другой подход и правильный.
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26.11.2020 02:34 Відповісти
тонет у причала , опасность разлива... . А понтоны надувные шо, слабо подогнать под калошу и на понтонах, оттянуть к мели на свалку, а там наберег лебедкой, откатывай ту нефь, а железо продолжай пилить в чермет. Тю проблема на ровном месте , да еще и у причала.
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26.11.2020 02:38 Відповісти
Где там зеленые с портнадзором . Почему до сих пор хозяина не вдули за загрязнение окружающей... Для кого существуют киотские там протоколы с марполами?
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26.11.2020 02:42 Відповісти
Дак какой марпол?! Вы еще солас вспомните. Там все в теме, чем он быстрей затонет тем раньше владелец страховку получит, да и всякие там портнадзоры лазить меньше будут. А разлив то такэ, чай не в Японии живем, волной все в море смоит.
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26.11.2020 07:41 Відповісти
бубец под контроль - да нет?
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26.11.2020 03:16 Відповісти
под **** личный-курносый?
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26.11.2020 03:17 Відповісти
курносый))))
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26.11.2020 08:36 Відповісти
а под Одессой тонет пароход,
а Костя как всегда бочком в пивную.
и шо б вы знали - биндюжники встатают,
а под Одессой тонет пароход...
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26.11.2020 03:45 Відповісти
а под Одессой тонет пароход ,
а Юлю зебики казны лишили...
и где ж Сулима наш, почто он не поет,
мол, зебиков давно уже пора - на мыло.
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26.11.2020 04:28 Відповісти
Цитати видатних особистостей:

"Зелю геть. Дострокові" (с) Іван Сулима Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5963
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26.11.2020 15:33 Відповісти
Ти диви яка тут народна творчість. Ну хоч не пляшуть...)))
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26.11.2020 05:58 Відповісти
Уявляю собі меседж - У Гамбурзі на причалі кілька років поспіль непорядні бюргери крали з кораблів двері ..
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26.11.2020 07:19 Відповісти
Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 6926 ... Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 1461

Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 226
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26.11.2020 07:34 Відповісти
"У пожарных сгорела каланча" (с)
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26.11.2020 07:36 Відповісти
Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 4880
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26.11.2020 07:40 Відповісти
где зеленский - там всюду катастрофы!
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26.11.2020 07:47 Відповісти
И откуда там нефтепродукты?))) Его 100 лет не заправляли, а нефтепродукты спионерили раньше дверей и переборок...
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26.11.2020 08:29 Відповісти
походу, под это дело решили списать еще тонн 500 свежеспи...ных топличных материалов...
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26.11.2020 08:48 Відповісти
Еще одна тема для анегдотов у нас будет)
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26.11.2020 09:47 Відповісти
есть официальные опровержения https://mtu.gov.ua/news/32411.html
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26.11.2020 12:41 Відповісти
 
 