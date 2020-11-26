Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ
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У селищі Олександрівка (під Чорноморськом, Одеська область) тоне судно "Аметист" Морської пошуково-рятувальної служби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Думській" співробітники МПРС, навколо потопаючого буксира утворилася пляма нафтопродуктів.
Персонал бази намагається відкачати воду з відсіків, але поки їм не вдалося локалізувати аварію. Зазначається, що судно почало йти під воду приблизно о 16:00.
Рятувальники розповідають, що на стоянці в Олександрівці кілька років поспіль відбувалися крадіжки металу. Невідомі знімали із суден, що перебувають біля причалів, водонепроникні двері і перегородки.
"Аметист" - морський рятувальний буксир проєкту 1454, тип "Наполегливий". Судно побудовано 1977 року, довжина 58, ширина 12,6, осідання 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Швидкість 13,5 вузлів, екіпаж 35 осіб. Судно не було введено в експлуатацію, але перебувало на балансі казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба".
Будь ласка, зачекайте...
Таке враження, буцімто усе перетворюється на якусь труху...
(я думав, що в контексті Одеси слова "труха" достатньо, щоб одразу зрозуміти саркастичний підтекст)
Залишається тільки додати, що тут хрестоматійний приклад "говорящей фамилии". Одесити обрали кацапа Труху - ото й місто точить труха зкріпно-злодійського всруського світу. Гроші - відповідно усе горить, гниє, руйнується і тоне.
Источник: https://censor.net/ru/n3233292
"Аметист" держался до последней переборки.
Бардак повний. По всій країні.
а Костя как всегда бочком в пивную.
и шо б вы знали - биндюжники встатают,
а под Одессой тонет пароход...
а Юлю зебики казны лишили...
и где ж Сулима наш, почто он не поет,
мол, зебиков давно уже пора - на мыло.
"Зелю геть. Дострокові" (с) Іван Сулима