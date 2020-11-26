На виборах нового ректора КНУ імені Тараса Шевченка більшість голосів набрав проректор Бугров
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25 листопада 2020 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися вибори ректора.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті університету.
"Голосували всі наукові, науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування. На всіх шести виборчих дільницях за процесом голосування стежили спостерігачі від усіх кандидатів та Міністерства освіти і науки України", - повідомляє пресслужба КНУ.
Явка виборців становить 2745 осіб, або 71% від загальної кількості виборців (3864), внесених у виборчі списки.
За результатами голосування, перше місце з великим відривом посів проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров. У нього - 1652 голоси (42,75%). За ним ідуть: Сергій Вижва - 270 голосів (7%), Андрій Вітренко - 234 голоси (6,06%), Анатолій Конверський - 205 голосів (5,31%), Олександр Голуб - 170 голосів (4,4%), Максим Куцевич - 53 голоси (1,37%), Віталій Хромець - 46 голосів (1,19%), Петро Захарченко - 33 голоси (0,85%), Ірина Чудовська - 25 голосів (0,65%), Сергій Болтівець - 9 голосів (0,23%).
Не підтримали жодного кандидата - 25 осіб (0,65%). Недійсних бюлетенів - 23 (0,6%).
У зв'язку з тим, що жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів від загальної кількості виборців, завтра, 26 листопада, Організаційний комітет на своєму засіданні ухвалить рішення про дату проведення другого туру голосування.
Нагадаємо, з 28 жовтня 2008 ректором університету є Леонід Губерський. 20 жовтня 2015 року Губерський був переобраний на посаду ректора КНУ, та термін його повноважень закінчується, оскільки ректор не може бути на посаді більше двох термінів поспіль.
Будь ласка, зачекайте...
Вот посмотрите для сравнения лицо выпускника Киевского университета, дворянина Черниговской губернии Красовского , уроженца села Озеряны, будущего мэра Санкт-Петербурга.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Вася оказался в три раза круче пети.
А кто вася и кто петя?
А какаяразница?
научными, научно-педагогическими и педагогическими штатными работниками университета, а также представителями студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования. на всех шести избирательных участках за процессом голосования следили наблюдатели от всех кандидатов и Министерства образования и науки Украины - а на выхлопе опять хряк....
хоть в профтех ломись....
ну вы, засранцы, любимые мои, и дали с етим цирком...
може пора пиндить всю ету криворогатую ботву?
и еще слухай сюда - придурок внимательно...
пока не научишься общаться по человечески, внимательно - пошел на ***.
Дуель буде?
хто же жал шо ты перекрашиевоемое падло?
спокойнее зеленка....
не видел бы комментов Саши Крещатика 4 года назад - другой бы разговор совсем был..
а пока заглохни - дай мне пережевать сволочню твою...
надеюсь наука пошла в пользу.... - хотя пока не вижу....
Оригинальный выбор.
Расскажи ещё, что там обучали чему-нибудь, кроме истории КПСС!
берите шо есть.. - гривна за кило дешевле не найдете.....
и мои поздравления с вином и рестораном!
Или тебе это тяжело?
Почитай, що пишуть про людину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
а наклепи за домагання і хабарі не доведені судом, а це означає, що їх немає. І я більше довіряю вченим і студентам, які віддали за нього свої голоси, чим якумусь кугуту "гарадскаму с петушинай падвакротні".
А, что там пишут тебе подобные жополищв, мне пофигу!
Кубу и Венесуэлу не проверяй, тоже не признают!
Володимир Анатолійович Бугров(нар. 10 листопада 1967, Бучач) - проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка. Відмінник освіти України (2001). Заслужений працівник освіти України (2014). Кавалер ордена «За заслуги» 3 ступеня (2017). Член Національної групи супроводу Болонського процесу (2017). У 1984 року закінчив Бучацьку середню школу № 1 імені Володимира Гнатюка, отримавши золоту медаль за відмінне навчання. Вступив на відділення філософії філософського факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, який закінчив у 1991 році з відзнакою.
З яких це пір дипломи Київського державного університету ім. Тараса Григоровича Шевченко ніде не виздають як крім Куби і Венесуели?
но етот гандон жует - или кусками глотает?