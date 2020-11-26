На виборах нового ректора КНУ імені Тараса Шевченка більшість голосів набрав проректор Бугров

25 листопада 2020 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися вибори ректора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті університету.

"Голосували всі наукові, науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування. На всіх шести виборчих дільницях за процесом голосування стежили спостерігачі від усіх кандидатів та Міністерства освіти і науки України", - повідомляє пресслужба КНУ.

Явка виборців становить 2745 осіб, або 71% від загальної кількості виборців (3864), внесених у виборчі списки.

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За результатами голосування, перше місце з великим відривом посів проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров. У нього - 1652 голоси (42,75%). За ним ідуть: Сергій Вижва - 270 голосів (7%), Андрій Вітренко - 234 голоси (6,06%), Анатолій Конверський - 205 голосів (5,31%), Олександр Голуб - 170 голосів (4,4%), Максим Куцевич - 53 голоси (1,37%), Віталій Хромець - 46 голосів (1,19%), Петро Захарченко - 33 голоси (0,85%), Ірина Чудовська - 25 голосів (0,65%), Сергій Болтівець - 9 голосів (0,23%).

Не підтримали жодного кандидата - 25 осіб (0,65%). Недійсних бюлетенів - 23 (0,6%).

У зв'язку з тим, що жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів від загальної кількості виборців, завтра, 26 листопада, Організаційний комітет на своєму засіданні ухвалить рішення про дату проведення другого туру голосування.

Нагадаємо, з 28 жовтня 2008 ректором університету є Леонід Губерський. 20 жовтня 2015 року Губерський був переобраний на посаду ректора КНУ, та термін його повноважень закінчується, оскільки ректор не може бути на посаді більше двох термінів поспіль.

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