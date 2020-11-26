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вибори (6163) ректор (46) Університет (134)

На виборах нового ректора КНУ імені Тараса Шевченка більшість голосів набрав проректор Бугров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На виборах нового ректора КНУ імені Тараса Шевченка більшість голосів набрав проректор Бугров

25 листопада 2020 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися вибори ректора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті університету.

"Голосували всі наукові, науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування. На всіх шести виборчих дільницях за процесом голосування стежили спостерігачі від усіх кандидатів та Міністерства освіти і науки України", - повідомляє пресслужба КНУ.

Явка виборців становить 2745 осіб, або 71% від загальної кількості виборців (3864), внесених у виборчі списки.

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За результатами голосування, перше місце з великим відривом посів проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров. У нього - 1652 голоси (42,75%). За ним ідуть: Сергій Вижва - 270 голосів (7%), Андрій Вітренко - 234 голоси (6,06%), Анатолій Конверський - 205 голосів (5,31%), Олександр Голуб - 170 голосів (4,4%), Максим Куцевич - 53 голоси (1,37%), Віталій Хромець - 46 голосів (1,19%), Петро Захарченко - 33 голоси (0,85%), Ірина Чудовська - 25 голосів (0,65%), Сергій Болтівець - 9 голосів (0,23%).

Не підтримали жодного кандидата - 25 осіб (0,65%). Недійсних бюлетенів - 23 (0,6%).

У зв'язку з тим, що жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів від загальної кількості виборців, завтра, 26 листопада, Організаційний комітет на своєму засіданні ухвалить рішення про дату проведення другого туру голосування.

Нагадаємо, з 28 жовтня 2008 ректором університету є Леонід Губерський. 20 жовтня 2015 року Губерський був переобраний на посаду ректора КНУ, та термін його повноважень закінчується, оскільки ректор не може бути на посаді більше двох термінів поспіль.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
По лиці видно,що ректор. На выборах нового ректора КНУ имени Тараса Шевченко большинство голосов набрал проректор Бугров - Цензор.НЕТ 4681
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26.11.2020 02:02
+7
чисто для просто спросить - а зеленого криворогатого ******** никак с Киева нельзя?
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26.11.2020 03:22
+5
А по специальности этот хряк - философ марксизьма-ленинизьма.
Оригинальный выбор.
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26.11.2020 06:16
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По лиці видно,що ректор. На выборах нового ректора КНУ имени Тараса Шевченко большинство голосов набрал проректор Бугров - Цензор.НЕТ 4681
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26.11.2020 02:02 Відповісти
По обличчю видно, що вихована людина, яка народилася і виховувалася в сім'ї вчителів і виховувався не на даунбасі і не в Кернесграді, а на Тернопильщині.
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26.11.2020 08:54 Відповісти
Он не с Донбасса, вроде с Хмельницкой области. Говорят мужик толковый и умный. У меня сестра работала в Шевченко преподавателем вместе с ним,от нее слышал в былые годы эту фамилию.
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26.11.2020 09:37 Відповісти
Такое лицо в должности ректора столичного старинного университета - это результат Великой октябрьской социалистической революции: 70 лет социальной антиселекции людей.

Вот посмотрите для сравнения лицо выпускника Киевского университета, дворянина Черниговской губернии Красовского , уроженца села Озеряны, будущего мэра Санкт-Петербурга.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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26.11.2020 02:16 Відповісти
Блин, нафига я это читал?
Вася оказался в три раза круче пети.
А кто вася и кто петя?
А какаяразница?
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26.11.2020 02:19 Відповісти
чисто для просто спросить - а зеленого криворогатого ******** никак с Киева нельзя?
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26.11.2020 03:22 Відповісти
крупный - тянет...
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26.11.2020 04:10 Відповісти
согласен со всеми
научными, научно-педагогическими и педагогическими штатными работниками университета, а также представителями студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования. на всех шести избирательных участках за процессом голосования следили наблюдатели от всех кандидатов и Министерства образования и науки Украины - а на выхлопе опять хряк....
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26.11.2020 04:18 Відповісти
славная кормушка - туда тока заноси.....
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26.11.2020 04:38 Відповісти
если мне хто скажет, шо ета будка страдает от локдауна? - 1779 гривен ему в пасть ...
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26.11.2020 05:01 Відповісти
де вы етих свиней находите? - ректор?.....
хоть в профтех ломись....
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26.11.2020 05:09 Відповісти
завтра нам криворогатое чмо опять споет как все замечательно в Украине.
ну вы, засранцы, любимые мои, и дали с етим цирком...
може пора пиндить всю ету криворогатую ботву?
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26.11.2020 05:20 Відповісти
Слухай, мордва дирляндська, хоч і голосував я не за Зеленського,а навпаки, але дуже задоволений розривом ватних пуканів через іх неспроможність змінити вектор руху Украіни,хто б не був в нас президентом: чи малорос з Кривого Рогу чи "барига-бізнесмен". Поки ви намагаєтесь дестабілізувати ситуацію в Украіні , рашка певним ходом іде на дно, точніше вже давно в мул заглибилась. Майдан, його жертва, зробили переворот свідомості критичноі більшості украінців, члго ви, мордва раболепна, не можете збагнути до цієі пори.
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26.11.2020 06:31 Відповісти
слухай сюда - казел тупой, после твоих первых слов дальше не читал.
и еще слухай сюда - придурок внимательно...
пока не научишься общаться по человечески, внимательно - пошел на ***.
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26.11.2020 06:36 Відповісти
все в поряде конь тупой - дошло?
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26.11.2020 06:40 Відповісти
Типовий "діалог" на українському форумі.)))
Дуель буде?
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26.11.2020 06:44 Відповісти
не все же перекрашеные, санек, - тока особо сволочнутые...
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26.11.2020 06:46 Відповісти
Тобто просто матюків нагне те одне одному, воЄни.)))
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26.11.2020 06:50 Відповісти
когда то и тебя от nnn и джамала примерно так же отбивал,
хто же жал шо ты перекрашиевоемое падло?
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26.11.2020 06:53 Відповісти
*знал
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26.11.2020 06:54 Відповісти
З такими друзями і ворогів не треба.
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26.11.2020 06:55 Відповісти
а хто тебе когда говорил, шо ты мне друг?
спокойнее зеленка....
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26.11.2020 06:57 Відповісти
Я так і сказав.
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26.11.2020 07:03 Відповісти
самому стыдно? - ай я яй...
не видел бы комментов Саши Крещатика 4 года назад - другой бы разговор совсем был..
а пока заглохни - дай мне пережевать сволочню твою...
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26.11.2020 07:12 Відповісти
видимо ты уже не тока форрумчан, а еще и всю редакцию там поднадостал...
надеюсь наука пошла в пользу.... - хотя пока не вижу....
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26.11.2020 08:18 Відповісти
Врешь Андрюха, ты из тех 73%, которые целуют криворожскую "барыгу-бизнезмена" в жо..., в общем понял куда. Это ты со своим гундосым главнокомандующим ведете Украину в пропасть.
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26.11.2020 08:26 Відповісти
А что думает товарищ "амфаш"? На выборах нового ректора КНУ имени Тараса Шевченко большинство голосов набрал проректор Бугров - Цензор.НЕТ 5759
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26.11.2020 05:59 Відповісти
А по специальности этот хряк - философ марксизьма-ленинизьма.
Оригинальный выбор.
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26.11.2020 06:16 Відповісти
Нема і не було такої спеціальності.
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26.11.2020 06:42 Відповісти
Не, при совдепии небыло?
Расскажи ещё, что там обучали чему-нибудь, кроме истории КПСС!
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26.11.2020 08:03 Відповісти
"Та, какая разница?!"
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26.11.2020 08:32 Відповісти
какие выборы? - ну нормальный же хряк ...
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26.11.2020 07:24 Відповісти
Даже на фарш не годится - очень жирный.
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26.11.2020 08:28 Відповісти
на вас не угодишь - де еще щекатее найдете?

берите шо есть.. - гривна за кило дешевле не найдете.....
и мои поздравления с вином и рестораном!
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26.11.2020 08:38 Відповісти
Мордарь ещё тот.
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26.11.2020 08:38 Відповісти
Почитав що пишуть і дивуюся, люди зовсім не знають людину, а по зовнішньому вигляду вже дали йому характеристику і звичайно оцінку, образили і оббрехали. За нього віддали голоси вчені, професори, викладачі і студенти. Вони його краще знають і довіряють. Хоч сюди, в науку не лізьте, "правильні", ви вже вибрали преЗедента і Верховну Раду, яка має більшість по знищенню України.
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26.11.2020 08:52 Відповісти
Село, ты б хоть биографию этого "ученого" прочитал, прежде, чем учить кого-то уму разуму.
Или тебе это тяжело?
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26.11.2020 10:45 Відповісти
Ти "блотняга петушинной закваски" Юрій Ан, до мене звертаєшся? Не кидайся на людей і не випускай своїх брудних слів. Тебе нормальні не сприймають і не цікавляться твоєю думкою. Моє звернення до нормальних людей, а ти до них не відносишся. На мій погляд твоє місце в кошарі біля мацковських свиней.
Почитай, що пишуть про людину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
а наклепи за домагання і хабарі не доведені судом, а це означає, що їх немає. І я більше довіряю вченим і студентам, які віддали за нього свої голоси, чим якумусь кугуту "гарадскаму с петушинай падвакротні".
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26.11.2020 12:01 Відповісти
Я к тебе, дурак безмозглый, не зверьаюся, а прямо говорю - человек, как и ты, без всякого образования, выбран почти ректором ведущего вуза Украины.
А, что там пишут тебе подобные жополищв, мне пофигу!
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26.11.2020 12:47 Відповісти
Юрій Ан Члін Зуй - я тобі не зможу допомогти, тут потрібна медицина. Викладач, а тим більше проректор такого поважного вишу звичайно має освіту, закінчив аспірантуру, захистив кандидатську дисертаціют, має біля 100 наукових робіт. Ваша кацапська мета - обгадити все українське, одним словом свинячити, де потрібно і де непотрібно.
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26.11.2020 12:56 Відповісти
Дурко, назови хоть одну страну в мире, которая признает его диплом.
Кубу и Венесуэлу не проверяй, тоже не признают!
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26.11.2020 13:40 Відповісти
Читай Ан Члін Зуй -
Володимир Анатолійович Бугров(нар. 10 листопада 1967, Бучач) - проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка. Відмінник освіти України (2001). Заслужений працівник освіти України (2014). Кавалер ордена «За заслуги» 3 ступеня (2017). Член Національної групи супроводу Болонського процесу (2017). У 1984 року закінчив Бучацьку середню школу № 1 імені Володимира Гнатюка, отримавши золоту медаль за відмінне навчання. Вступив на відділення філософії філософського факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, який закінчив у 1991 році з відзнакою.

З яких це пір дипломи Київського державного університету ім. Тараса Григоровича Шевченко ніде не виздають як крім Куби і Венесуели?
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26.11.2020 16:20 Відповісти
от простите простите все простите,
но етот гандон жует - или кусками глотает?
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26.11.2020 09:11 Відповісти
а зачем эту новость давать на всеукраинский уровень?
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26.11.2020 09:51 Відповісти
Чтобы все видели до чего докатилась моя альмаматер.
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26.11.2020 09:53 Відповісти
все равно всем украинцам это знать не нужно
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26.11.2020 21:17 Відповісти
Удивительное единодушие!
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26.11.2020 10:15 Відповісти
морда хоть цуценят бей
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26.11.2020 11:03 Відповісти
Чому обов'язково з російським прізвищем і ''інтелігентною'' зовнішністю? Цей ще портнова візьме на роботу.
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26.11.2020 18:06 Відповісти
 
 