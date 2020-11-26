Найманці РФ тричі порушили режим "тиші" на Донбасі: застосували РПГ і здійснили дистанційне мінування забороненими мінами, - штаб ОС

За минулу добу, 25 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, що набули чинності 27 липня 2020 р.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці у передмісті Авдіївки. Стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет російсько-окупаційні війська застосували неподалік Водяного.

Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

"Про порушення режиму припинення вогню та використання збройними формуваннями Російської Федерації заборонених мін через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 26 листопада, порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

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"Підрозділи Об’єднаних сил повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції", - додали в пресцентрі ОС.