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Найманці РФ тричі порушили режим "тиші" на Донбасі: застосували РПГ і здійснили дистанційне мінування забороненими мінами, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Найманці РФ тричі порушили режим

За минулу добу, 25 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, що набули чинності 27 липня 2020 р.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці у передмісті Авдіївки. Стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет російсько-окупаційні війська застосували неподалік Водяного.

Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

"Про порушення режиму припинення вогню та використання збройними формуваннями Російської Федерації заборонених мін через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 26 листопада, порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Також читайте: Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС

"Підрозділи Об’єднаних сил повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі: застосували РПГ і здійснили дистанційне мінування забороненими мінами, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Шото зелька обосрался с «концом войны» впрочем, как и со всем остальным.
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26.11.2020 07:35
+5
Зе на это клал ту штуку, которой он на рояле играет. Такое впечатление, что и свои указы он ею же писАл... или пИсал... но для 75% это - а_какая_разница?
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26.11.2020 07:39
+5
Все закономерно. Захватившим часть территории Донбасса российским военным и их донбасским приспешникам - нечего бояться! Поскольку главнокомандующий украинской армией генерал-полковник Хомчак вообще не видит военного решения в деле освобождения этих территорий и освобождать их не намерен!
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26.11.2020 07:39
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Шото зелька обосрался с «концом войны» впрочем, как и со всем остальным.
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26.11.2020 07:35 Відповісти
Наглядова група ОСЦКК і ОБСЄ потрапила під обстріл на Донбасі. Ну, повискакували з машин, розбіглися в боки... Українець ускочив у викопану "щілину", і сидить. Тут "плиг" на голову кацап" с ОСЦКК:
- Ну-ка, подвинься!...
- А ти чого сюди лізеш?
- Как это, «ЧЕГО?" Стреляют!...
- Хто?!!! Наші дотримуються перемир"я, не стріляють, а "ваших", як ви заявляєте, "там нет"... Так хто ж стрілять може?... Для тебе цей обстріл - "амман здрения и слуха". Так Путін наказав... Значить - вірь і вилазь із окопу...
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26.11.2020 08:01 Відповісти
Зеленский - мразь , позорящая Украину . Сгинь подонок хитросделанный
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26.11.2020 08:33 Відповісти
Зе на это клал ту штуку, которой он на рояле играет. Такое впечатление, что и свои указы он ею же писАл... или пИсал... но для 75% это - а_какая_разница?
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26.11.2020 07:39 Відповісти
Все закономерно. Захватившим часть территории Донбасса российским военным и их донбасским приспешникам - нечего бояться! Поскольку главнокомандующий украинской армией генерал-полковник Хомчак вообще не видит военного решения в деле освобождения этих территорий и освобождать их не намерен!
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26.11.2020 07:39 Відповісти
ЗЕ треба ще кілька разів позаглядати в очі Путіну.... тоді й знову перейде в "квартал-95"... артист опереточного жанру...
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26.11.2020 08:48 Відповісти
Да він би із задоволенням туди заглядав, от тільки вова путін більше не хоче їх йому показувати!
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26.11.2020 08:54 Відповісти
Дистанційне мінування, в бойовх умовах, проводиться з конкретною метою і в конкретних умовах - створить перешкоди наступальним діям противника безпосередньо після початку його атаки... Якщо такі дії відсутні, то дистанційне мінування користі не принесе - міни можуть буть виявлені візуальним оглядом місцевості, бо лежать на поверхні землі, нічим не замасковані, будуть нейтралізовані. Якщо ж, все-таки, це робиться, то такі дії нічим не відрізняються від дій "дрібного паскудника", що тихцем обмазує лайном двері сусіда...
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26.11.2020 07:53 Відповісти
Есть такая хрень, ПОМ 2, не сильно ты её выявишь в зелёнке.
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26.11.2020 08:55 Відповісти
Що таке "ПОМ-2", я знаю... Подібну "заразу", протипіхотну, німці ще в Другу світову застосовували, тільки з літаків. Висипали з контейнерів на вузлові станції, на артилерійські позиції, стоянки літаків на польових аеродромах, на нейтральну смугу, після початку наступу наших військ. (Читали на лекціях по контрдиверсійній роботі). "ПОМка", по принципу дії, майже нічим, від тих, не відрізняється... Однак, закопана та замаскована міна, і просто "кинута в траву" - різні речі...
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26.11.2020 09:15 Відповісти
Оно?
http://weaponland.ru/publ/protivopekhotnaja_bomba_mina_sd_2b_babochka_miny_germanii/20-1-0-1047
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26.11.2020 10:12 Відповісти
Вона сама...
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26.11.2020 10:18 Відповісти
спасибо что сообщили. поставьте их в угол и родителям позвоните
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26.11.2020 08:08 Відповісти
... и не забудьте в ОБСЕ пожаловаться. Те точно помогут.
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26.11.2020 10:27 Відповісти
Це їхня відповідь на (решительный протест) Кравчука.
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26.11.2020 08:08 Відповісти
Провели минирования,и вы так спокойно об этом говорите
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26.11.2020 08:36 Відповісти
ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, Джерело: https://censor.net/ua/n3233295
натомість за наказом малороського падла-зеленського в Україні знищено три мільйони протипіхотних мін ПФМ-1 та ПФМ-1C, які могли використовуватись для дистанційного мінування позицій ворога.
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26.11.2020 08:50 Відповісти
Цікаво, чим прямий ворог відрізняється від "корисного ідіота"? Міни ці були ліквідовані згідно з підписаною Україною Конвенцією про заборону виробництва та застосування протпіхотних мін. Підписана вона була задовго до початку війни... Якщо цікаво, відкрий Гугл, прочитай і не мели дурниць...
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26.11.2020 09:21 Відповісти
про зобов'язання за Оттавською конвенцією я в курсі, про її підписання Україною в 90-х роках 20 століття - в курсі.
але є одне але й це моє тверде переконання - не може собі країна дозволити знищити три мільйони придатних *********** під час війни. й ті міни були в України аж до 2020 року, поки зеленське швиденько не вирішило їх знищити. а з 14-ого нічого не змінилося - війна триває.

тож давай про "корисного ідіота" та "дурниці" не будемо.
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26.11.2020 09:29 Відповісти
А, може, "будемо"? Ці міни знищувалися і при Ющенку, і при Януковичі, і при Порошенку... При "Блазні" лише закінчили... Якщо стать на твою позицію, то, виходить, що будівництва доріг при Порошенку не було, а все, що почали і зробили навіть на 95%, при ньому - заслуга "Блазня", бо при ньому його закінчили...
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26.11.2020 09:39 Відповісти
А не пора дати відповідь на ті провокації? Воно тоді і перехотілося б провокувати, Що ж це за перемир*я, коли одна сторона "навішує люлєй, а інша ковтає криваві шмарклі вперемішку з зеленими? Довго ще така наруга буде?
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26.11.2020 09:59 Відповісти
видно же по глазам, как стремятся к перемирию
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26.11.2020 10:14 Відповісти
Давно подобные кости не кидали)
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26.11.2020 15:04 Відповісти
 
 