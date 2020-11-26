РФ відправила на окуповану територію Донбасу сотий "гумконвой" із 60 т вантажу
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Росія відправила на окуповану територію Донбасу сотий путінський гумконвой.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив заступник постпреда РФ при ООН у Женеві Олександр Алімов.
За його словами, 100-й конвой МНС РФ прибуде на тимчасово непідконтрольну українському уряду територію сходу сьогодні, 26 листопада, із 60 т "гуманітарних вантажів".
Зазначимо, що в України немає можливості перевіряти, що РФ відправляє своїм найманцям у "Л/ДНР". Водночас українська сторона раніше відзначала посилення обстрілів після доставки "гумдопомоги" окупантам.
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- А почему вы отказываетесь от гуманитарных продуктов от Красного Креста?
- Так они же порченые! Как только в стволы орудий не заряжали, а они стрелять не хотят... Не то что российские...
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.
Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.
Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм!
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.
Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.
Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!
Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
Іван Гентош