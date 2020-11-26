COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 26 листопада у світі зареєстрували 609 207 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 007 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 60 720 993 випадки інфікування, з них 609 207 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 426 841 соба, з них 12 007 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 42 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна вже перебуває на 10-й позиції серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - на сьомій. Перед нашою державою опинилися Італія, РФ, Німеччина, Велика Британія, Франція та Польща.
Будь ласка, зачекайте...
- Якщо выберуть палату "кварталу", то їм розкажуть про те, що голі стіни тому, що все украв «Петя», щоб заробить і «піариться»… При цьому їм будуть натякать, що за невеликі гроші можуть добитися переводу в палату Феофанії…. Якщо выберуть палату "Рошен", то будуть постійно нить, що умови могли-б, буть і кращими, і, взагалі, це все - «піар»!...
А то сколько от ковида умерло нам сообщают, а сколько всего умерших - нет.
Непорядок это, ВОЗ.
Непонятно, это улучшение или ухудшение мировой смертности?
Насколько выросло число умерших по сравнению с этим же днем прошлого года?
А то сдается мне, что глав-эфиоп ВОЗовский всех в помершие от ковида записывает, потому как ВОЗу деньги только на борьбу с ковидом башляют сейчас доброхоты.
Оттого и не приводят данных общего числа смертей по сравнению с тем же в точности днем того же года (или того же календарного периода, скажем, сентябрь-октябрь-ноябрь), что примерно равны будут цифры умерших в прошлом и в этом году (и население бояться перестанет, а кроме ковида, у мировых 'бубочек" ничего больше нет, деньги закончились, идет мировой, дефолт).