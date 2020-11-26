УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12903 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 536 15
карантин (16095) статистика (2134) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 листопада у світі зареєстрували 609 207 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 007 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 60 720 993 випадки інфікування, з них 609 207 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 426 841 соба, з них 12 007 за минулу добу.

COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис 01

Побороли хворобу і вилікувалися 42 млн осіб.

Також читайте: Кабмін і ОП можуть ввести повний локдаун вже з 20 грудня, - ЗМІ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна вже перебуває на 10-й позиції серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - на сьомій. Перед нашою державою опинилися Італія, РФ, Німеччина, Велика Британія, Франція та Польща.

COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис 03
COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис 04

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Стесняюсь спросить: а сколько в мире в сутки вообще умирает человек, в среднем?
А то сколько от ковида умерло нам сообщают, а сколько всего умерших - нет.
Непорядок это, ВОЗ.
Непонятно, это улучшение или ухудшение мировой смертности?
Насколько выросло число умерших по сравнению с этим же днем прошлого года?
А то сдается мне, что глав-эфиоп ВОЗовский всех в помершие от ковида записывает, потому как ВОЗу деньги только на борьбу с ковидом башляют сейчас доброхоты.
показати весь коментар
26.11.2020 08:20
+3
Вы это, Вы не мешайте Степанову отчитываться, ему премиальные идут за каждую тысячу случаев отрапортованных. COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис - Цензор.НЕТ 8955
показати весь коментар
26.11.2020 08:22
+2
Если учесть что в США в 10 раз больше населения то ситуация не сильно то и отличается по суточным показателям.
показати весь коментар
26.11.2020 08:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс - Цензор.НЕТ 1125
показати весь коментар
26.11.2020 08:03 Відповісти
- Уявіть собі картину - інфекційне відділення лікарні. Хворі на коронавірус лежать у двох палатах. Одна фінансується «95-м кварталом», а друга - «Рошен»… Питання - «Яку палату виберуть «73% зебілів»?...
- Якщо выберуть палату "кварталу", то їм розкажуть про те, що голі стіни тому, що все украв «Петя», щоб заробить і «піариться»… При цьому їм будуть натякать, що за невеликі гроші можуть добитися переводу в палату Феофанії…. Якщо выберуть палату "Рошен", то будуть постійно нить, що умови могли-б, буть і кращими, і, взагалі, це все - «піар»!...
показати весь коментар
26.11.2020 08:17 Відповісти
і це істи на. бо усі вони презеденти COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис - Цензор.НЕТ 6677
показати весь коментар
26.11.2020 08:18 Відповісти
Если учесть что в США в 10 раз больше населения то ситуация не сильно то и отличается по суточным показателям.
показати весь коментар
26.11.2020 08:05 Відповісти
Кто-то ещё верит ?
показати весь коментар
26.11.2020 08:10 Відповісти
Сидят два коронавируса, выпивают. Один говорит - жить стало худо. Все по домам сидят, а кто выходит - в масках, и руки в перчатках. Так и сдохнуть недолго..
показати весь коментар
26.11.2020 08:19 Відповісти
Как во Франции количество новых кейсов смогло упасть с 88тыс. до 16тыс.?
показати весь коментар
26.11.2020 08:12 Відповісти
Кількість хронічно хворих скоротилося за першу хвилю.
показати весь коментар
26.11.2020 13:11 Відповісти
как так? нам рассказывают, что больницы переполнены, кислорода не хватает, а тут пишут, что критических больных всего 177 человек... COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис - Цензор.НЕТ 3762
COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис - Цензор.НЕТ 8552
показати весь коментар
26.11.2020 08:18 Відповісти
Вы это, Вы не мешайте Степанову отчитываться, ему премиальные идут за каждую тысячу случаев отрапортованных. COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис - Цензор.НЕТ 8955
показати весь коментар
26.11.2020 08:22 Відповісти
Стесняюсь спросить: а сколько в мире в сутки вообще умирает человек, в среднем?
А то сколько от ковида умерло нам сообщают, а сколько всего умерших - нет.
Непорядок это, ВОЗ.
Непонятно, это улучшение или ухудшение мировой смертности?
Насколько выросло число умерших по сравнению с этим же днем прошлого года?
А то сдается мне, что глав-эфиоп ВОЗовский всех в помершие от ковида записывает, потому как ВОЗу деньги только на борьбу с ковидом башляют сейчас доброхоты.
показати весь коментар
26.11.2020 08:20 Відповісти
Зі смертністю від ковіду по країнах взагалі дивні речі. Тижневі графіки не мають ніякої системи, яка була б прив'язана до кількості хворих. В головному, в більшості країн просліджується зв'язок в перші три-чотири місяці першої хвилі кореляція між кількістю хворих та смертністю, а потім починається незрозуміле. В Україні взагалі перша хвиля не прослідковується, а йде суцільне пологе зростання, як по захворюваності, так і по смертності з практично прямою залежністю. В Швеції так чітко видно першу хвилю і зростання смертності, а потім спад і потужніша друга хвиля але смертність вже приблизно в чотири рази менша ніж за першої хвилі. В Південній Кореї так взагалі третя хвиля з неявно вираженою залежністю між кількістю хворих та смертністю. Там якось вмирають під час спаду не менше ніж в деякі тижні піків хвиль. Китай так взагалі перша хвиля закінчилася початком березня, а смертність була ще до квітня але з того часу у них немає жодних випадків.
показати весь коментар
26.11.2020 13:37 Відповісти
Бажаючі самі можуть подивитися на графіки. Цікаво по Білорусі, там теж вмирають без явно вираженої залежності від кількості хворих. Хоча це, може мати свої пояснення.
показати весь коментар
26.11.2020 13:41 Відповісти
Меня интересовало общее количество смертей (все случаи смерти, от насильственных до "от старости") в этот день прошлого года или позапрошлого года, например, а не только смерти от ковида. Потому что мне очень сильно кажется, что общее число смертей изменилось так слабо, что смерти от ковида - это просто статистическая погрешность.
Оттого и не приводят данных общего числа смертей по сравнению с тем же в точности днем того же года (или того же календарного периода, скажем, сентябрь-октябрь-ноябрь), что примерно равны будут цифры умерших в прошлом и в этом году (и население бояться перестанет, а кроме ковида, у мировых 'бубочек" ничего больше нет, деньги закончились, идет мировой, дефолт).
показати весь коментар
26.11.2020 13:49 Відповісти
Щонайменше загальна смертність в Україні скоротилася на десяток тисяч за сім місяців відносно минулого року. Мабуть люди почали руки частіше мити та менше по лікарях ходити.
показати весь коментар
26.11.2020 15:11 Відповісти
 
 