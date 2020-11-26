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В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали

В Україні станом на ранок четверга, 26 листопада, зафіксовано 15 331 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 9617 осіб, померли 225 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 01

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 02госпіталізовано – 1 955 осіб;

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 02летальних випадків – 225;

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 02одужало – 9 617 осіб;

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 02здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).

Також читайте: Будь-яка вакцина проти COVID-19 діятиме максимум рік, - Степанов

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 01

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 07захворіло – 677 189 осіб;

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 07одужало – 317 395 осіб;

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 07летальних випадків – 11 717;

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 11
В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 12

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Карантин визідного дня - це як мертвому припарка. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей
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26.11.2020 08:18
+17
Я напомню, что у квартальных чучел было 9 месяцев и колосальные 65млрд гривен для того чтобы не допустить короновирусной катастоофы. А что они делали все это время и за эти деньги? Только не смейтесь: снимали видосики и асфальтировали дороги. Поэтому, когда говорят, что зеленский тут не причем, мол нужно носить маски, то я посылаю таких деятелей нафиг. У преЗЕрватива было все, но он тупо забил на лохов, которые сходили на выборы по-приколу
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26.11.2020 08:35
+16
В экономике и без карантина будет дефолт. Об этом уже недели три говорят эксперты. Поскольку зеленые гомодрилы уничтожили все, что давало этой стране держаться на плаву
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26.11.2020 08:40
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В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали - Цензор.НЕТ 8739
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26.11.2020 10:41 Відповісти
Такое впечатление,что власть которую мы выбрали, для управления страной и увеличения благосостояния народа, при этом получая большие зарплаты и привелегии, решило жить по принципу , чем хуже, тем для их лучше,например в Израиле при полном локдауне заболеваемость за месяц упала с 8 тыс в сутки до 500 и теперь они открывают экономику , Япония и Ю.Корея локдаун не вводила но заболеваемость там при жестких эпидем.нормах небольшая 1 тыс и 0, 5 тыс. Соответственно на 120 и 51 миллн.населения, в той же Германии где уровень смертности намного, меньше чем в Украине и то обявили локдаун при 23 тыс.заболевших но там и населения 80 миллн. и медицина на порядок больше финансируется и платят вмем пособие по эпидемии и евро не падает, потому что не воруют.
Власть в Украине тупо ни чего не делать, что бы обуздать распространение эпидемии, другими словами устроила фильтрацию на тех, кто выжил в одну сторону, - работать за копейки на монополистов - олигархов от власти, а кто слаб и болен в другую сторону,- в расход,что бы в дальнейшем еще меньше финансировать медицину, пенсии и образование, а будут финансировать свой бизнес,- ростовщический , когда власть втирает стране драконовские %, завышенные цены в энергетике и комуналке, наживается на строительстве дорог и так.далее, когда в цивилизованных странах дороги стоят или за счет акцизов на топливо или инвестор не расходудуя средства с бюджета, а на прокрученные деньги с бюджета власть будет скупать упавшие в цене при коронокризисе гос.активы народа и самое, что есть прибыльное и не дооцененное -это Землю.
Так, что ни кто не собирается останавливать распространение пандемии , как том же Израиле, когда можно было обявить локдаун на 8 тыс.и при упавшей заболеваемости через месяц до 500 запустить снова экономику, а сейчас в Украине заболеваемость уже 15, 5 твс.в сутки, как эту ловину можно останивить, медицина просто не справится тем более недофинансированная, а власти больницы отдельные от народа имеются,как при большевиках, они и есть большеки, когда устроили голодомор, прошу не путать с Хрушевым, когда дейсвительно начались ростки социализма,так что все идет по плану до полной заболеваемости и "фильтрации" народа, тем более свое бездействие можно свернуть на короновирус
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26.11.2020 17:26 Відповісти
Кажись 27 октября пропечатал что с учётом инкубационного периода 6-8 дней после долбаных выборов 25 окт начнётся массово расти эта дрянь. Потом через 2 недели ещё были довыборы и вот мэров по новой выбирали. Думаю что после этих 3 этапов выйдем на 20-25 тыс в сутки пиково уже на 10 декабря. Тогда 27 окт 15 тыс предполагал на средину ноября---так и вышло. Не в угадывании моём и кого другого. Выборы не принесли новых событий и лиц, об этом умные говорили---на манеже всё те же. Новый год проклянём! И опять субьективно----это проклятый високосный год в том числе.
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26.11.2020 22:34 Відповісти
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