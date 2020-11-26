В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали
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В Україні станом на ранок четверга, 26 листопада, зафіксовано 15 331 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 9617 осіб, померли 225 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 955 осіб;
летальних випадків – 225;
одужало – 9 617 осіб;
здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 677 189 осіб;
одужало – 317 395 осіб;
летальних випадків – 11 717;
проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях", - розповів Степанов.
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Власть в Украине тупо ни чего не делать, что бы обуздать распространение эпидемии, другими словами устроила фильтрацию на тех, кто выжил в одну сторону, - работать за копейки на монополистов - олигархов от власти, а кто слаб и болен в другую сторону,- в расход,что бы в дальнейшем еще меньше финансировать медицину, пенсии и образование, а будут финансировать свой бизнес,- ростовщический , когда власть втирает стране драконовские %, завышенные цены в энергетике и комуналке, наживается на строительстве дорог и так.далее, когда в цивилизованных странах дороги стоят или за счет акцизов на топливо или инвестор не расходудуя средства с бюджета, а на прокрученные деньги с бюджета власть будет скупать упавшие в цене при коронокризисе гос.активы народа и самое, что есть прибыльное и не дооцененное -это Землю.
Так, что ни кто не собирается останавливать распространение пандемии , как том же Израиле, когда можно было обявить локдаун на 8 тыс.и при упавшей заболеваемости через месяц до 500 запустить снова экономику, а сейчас в Украине заболеваемость уже 15, 5 твс.в сутки, как эту ловину можно останивить, медицина просто не справится тем более недофинансированная, а власти больницы отдельные от народа имеются,как при большевиках, они и есть большеки, когда устроили голодомор, прошу не путать с Хрушевым, когда дейсвительно начались ростки социализма,так что все идет по плану до полной заболеваемости и "фильтрации" народа, тем более свое бездействие можно свернуть на короновирус