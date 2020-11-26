Хабар в 1,32 млн у Харківській ОДА: САП завершила слідство стосовно голови департаменту капбудівництва Винниченка
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Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалили рішення про завершення досудового розслідування, яке проводили детективи НАБУ, у справі стосовно колишнього директора департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Андрія Винниченка, якого підозрюють в отриманні 1,32 млн грн хабаря.
Про це повідомляється на сторінці САП у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Матеріали справи відкрито підозрюваному і його адвокату. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, увечері 3 серпня було затримано директора департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Андрія Винниченка. За інформацією НАБУ, чиновник вимагав 1,32 мільйона гривень за "допомогу" приватному підприємцю в підключенні електроустановок його компанії до електричних мереж. Вартість своїх "послуг" він визначив у розрахунку 2200 грн за підключення кожного кіловата потужності
6 серпня Винниченку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (шахрайство. – Ред.); ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27; ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК України.
Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів.
Винниченко був призначений начальником управління паливно-енергетичного комплексу ХОДА на початку квітня цього року, а наприкінці липня став директором департаменту капітального будівництва ХОДА. До приходу в ХОДА тривалий час працював у "Харківобленерго".
Будь ласка, зачекайте...
1. Взяли с поличным на взятке и ... 4 (четыре, Карл!) месяца проводили следствие. Все никак не могли сторговаться на сумме "порешать"?
2. И сразу "под залог". Причем в статье об этом "скромно" умалчивают. А ведь он 100% вышел через пару дней. И сумма залога "почему-то" в 2 раза меньше самой взятки.
3. Кто-то верит, что это первая взятка в его жизни? Т.е. оно наворовало уже миллионы, а вышло за залог в 680 000 грн.
В принципе, это все что нужно знать про "борьбу" с коррупцией в Украине.