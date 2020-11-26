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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1399, Дніпропетровщина - 1254 та Київщина - 979

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1399, Дніпропетровщина - 1254 та Київщина - 979

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1399), Дніпропетровській (1254) та Київській (979) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 26 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1399 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 64 019 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1227 осіб, за минулу добу - 31. Від початку епідемії одужали 21 942 пацієнти.

Станом на 26 листопада кількість активних хворих у Києві становить 40 850 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 24 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1422 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська та Київська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 1254 людини. Загальна кількість інфікованих - 33 115. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 823 особи, за минулу добу - 36. Від початку епідемії одужали 14 276 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 18 016.

У Київській області на коронавірус захворіли 979 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 34 241 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 652 особи, за минулу добу - 8. Від початку епідемії одужали 11 853 пацієнти. Кількість активних хворих на Київщині становить 21 736 осіб.

Автор: Наталя Джума
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Надо наверное всем учителям поувольнятся.О них как-то никто не думает!Такая цена тяжелой болезни за эти копейки....7 коллег тяжело переносят.Даже те,кто вышел-без сил и с отдышкой..А сколько по областям поумирало...И если родителям можно написать заявление и посадить ребенка дома учиться,то учителя-заложники ситуации и рискуя здоровьем и жизнью, каждый днь вынуждены идти в школу,заменять заболевших коллег бесплатно,а потом во 2ю смену проверять дополнительно работы учеников,кто дома сидит, в интернете...Семейное,дистанц.обучение,кто без гаджетов,2я группа дома(планы,задания,проверки.).Все это бесплатно..А подготовка еще.А заполнение журналов...Издевательство ,короче над учителями.Школу превратили в камеру хранения...Можно подумать,что заразиться от 30 или 15-есть разница.А на след.неделю приходит 2я группа со своими свежими вирусами....4-ро ходят из группы,из них двое спят за партами в 11м классе .
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26.11.2020 09:20 Відповісти
Надо наверное всем кассирам поувольнятся. О них как-то никто не думает!Такая цена тяжелой болезни за эти копейки...
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26.11.2020 09:25 Відповісти
"Надо наверное всем учителям поувольнятся" - а есть кто не по блату устроился учителем?

пусть идут кассирами. COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1399, Дніпропетровщина - 1254 та Київщина - 979 - Цензор.НЕТ 1343
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26.11.2020 09:27 Відповісти
Порівняли, касира в масці та щитку, який майже не говорить та вчителя, у якого 30 дітей на 40 метрів. І так по 6 уроків, не рахуючи переповнені коридори школи, коли треба дійти до іншого кабінету. Вчитель повинен весь час говорити, маска від цього намокає та пропускає віруси. Ви жартуєте "по блату". Зараз вчителем згідно нового закону може піти будь-хто з вищою освітою, яку, як ви знаєте, зараз не отримає лише самий ленивий. Тільки щось в нас ніхто не поспішає в школу до 30 прищавих дебілів за 6-7К із писаниною, проведенням батьківських зборів, перевіркою зошитів, ******, нарад тощо.... З повним безправ.ям вчителя, навіть якщо його обматерять, нахакрають, кинуть щось. Учням за це нічого не буде - їх навіть вигнати з класу не можна зараз, не те що зі школи. Знаю, бо дружина вчителька. Вперед в клас!

https://youtu.be/rTKKd_XWqdY?t=81
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26.11.2020 21:35 Відповісти
 
 