COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1399, Дніпропетровщина - 1254 та Київщина - 979
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1399), Дніпропетровській (1254) та Київській (979) областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 26 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1399 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 64 019 осіб.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1227 осіб, за минулу добу - 31. Від початку епідемії одужали 21 942 пацієнти.
Станом на 26 листопада кількість активних хворих у Києві становить 40 850 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 24 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1422 особи.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська та Київська області.
Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 1254 людини. Загальна кількість інфікованих - 33 115. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 823 особи, за минулу добу - 36. Від початку епідемії одужали 14 276 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 18 016.
У Київській області на коронавірус захворіли 979 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 34 241 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 652 особи, за минулу добу - 8. Від початку епідемії одужали 11 853 пацієнти. Кількість активних хворих на Київщині становить 21 736 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
пусть идут кассирами.
https://youtu.be/rTKKd_XWqdY?t=81