COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1399, Дніпропетровщина - 1254 та Київщина - 979

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1399), Дніпропетровській (1254) та Київській (979) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 26 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1399 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 64 019 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1227 осіб, за минулу добу - 31. Від початку епідемії одужали 21 942 пацієнти.

Станом на 26 листопада кількість активних хворих у Києві становить 40 850 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 24 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1422 особи.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська та Київська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 1254 людини. Загальна кількість інфікованих - 33 115. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 823 особи, за минулу добу - 36. Від початку епідемії одужали 14 276 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 18 016.

У Київській області на коронавірус захворіли 979 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 34 241 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 652 особи, за минулу добу - 8. Від початку епідемії одужали 11 853 пацієнти. Кількість активних хворих на Київщині становить 21 736 осіб.