Трамп знову заговорив про "сфальсифіковані" вибори: Нам потрібен відповідний суддя

Президент США Дональд Трамп знову заявив про фальсифікацію результатів президентських виборів, що відбулися 3 листопада, і зажадав їх перегляду.

Про це повідомило видання The Hill, передає Цензор.НЕТ.

"Ці вибори демократами були програні. Вони шахраювали. Вибори були сфальсифіковані", - сказав Трамп групі республіканців, які організували зустріч в Пенсільванії.

"Ми повинні ретельно порахувати підсумки виборів", - сказав Трамп, стверджуючи, що у нього є докази, необхідні для зміни результатів голосування.

Він додав: "Все, що нам потрібно, - це суддя, який вислухає справу належним чином".

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Президент спілкувався з присутніми протягом декількох хвилин, зателефонувавши своєму раднику з передвиборчої кампанії Дженн Елліс, яка була присутня на зустрічі і включила гучний зв'язок.

The Hill нагадує, що позови, подані юридичною командою Трампа, про перегляд результатів голосування в низці штатів, були відхилені, в них визнали перемогу кандидата від демократів Джо Байдена.

Зауваження Трампа прозвучали через два дні після того, як він розпорядився, щоб його адміністрація почала співпрацювати з перехідною командою Джо Байдена, щоб полегшити процес передачі влади.