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Трамп знову заговорив про "сфальсифіковані" вибори: Нам потрібен відповідний суддя

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп знову заговорив про

Президент США Дональд Трамп знову заявив про фальсифікацію результатів президентських виборів, що відбулися 3 листопада, і зажадав їх перегляду.

Про це повідомило видання The Hill, передає Цензор.НЕТ.

"Ці вибори демократами були програні. Вони шахраювали. Вибори були сфальсифіковані", - сказав Трамп групі республіканців, які організували зустріч в Пенсільванії.

"Ми повинні ретельно порахувати підсумки виборів", - сказав Трамп, стверджуючи, що у нього є докази, необхідні для зміни результатів голосування.

Він додав: "Все, що нам потрібно, - це суддя, який вислухає справу належним чином".

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Президент спілкувався з присутніми протягом декількох хвилин, зателефонувавши своєму раднику з передвиборчої кампанії Дженн Елліс, яка була присутня на зустрічі і включила гучний зв'язок.

The Hill нагадує, що позови, подані юридичною командою Трампа, про перегляд результатів голосування в низці штатів, були відхилені, в них визнали перемогу кандидата від демократів Джо Байдена.

Зауваження Трампа прозвучали через два дні після того, як він розпорядився, щоб його адміністрація почала співпрацювати з перехідною командою Джо Байдена, щоб полегшити процес передачі влади.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
Всё, как у нас. Нужен не честный судья, а ПОДХОДЯЩИЙ судья. Уши Параши торчат из черепушки этого старого пердуна настолько явственно, что я с нетерпением жду 21 января 2021 года.
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26.11.2020 09:04
+28
Хах, в ОАСК бабла пусть занесёт, хоть императором Марса признают 😁
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26.11.2020 09:02
+20
тю. лох. надо было в Киевский окружной или Печерский обращаться.
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26.11.2020 09:02
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Патологоанатом точно поможет, психиатр - не факт Трамп знову заговорив про "сфальсифіковані" вибори: Нам потрібен відповідний суддя - Цензор.НЕТ 2451
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26.11.2020 11:42 Відповісти
еще надеется трамп на кремль и те ему дают надежду, .байдена с победой не поздравляют.
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26.11.2020 11:04 Відповісти
Чувак не в той стране родился, в снг був би презом пожизненно. Все суди его)
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26.11.2020 11:10 Відповісти
3,5 часа заседания по фальсификациям выборов в Пенсильвании (English). Люди борятся за свои украденные демократскими фальсификаторами голоса, обсуждают имеющиеся свидетельсва под присягой и следы програмного обеспечения, созданного с участием Венесуэлы и Китая для подделки выборов, которое использованo системой DOMINION в демократских штатах... и много чего еще:

https://www.youtube.com/watch?v=ZYtwfyi78Bs
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26.11.2020 11:50 Відповісти
Среди прочего обсуждаются и такие технологии демократской фальсификации выборов, затрагиваюсших миллионы голосов, которые в Украине известны как вбросы, карусели, подкуп избирателей, фальсифификации посредством почтовых голосований и манипуляций с голосовательными машинами, их програмным обеспечением и цифровыми данными на серверах, а также ограничения на деятельностi наблюдателей и угрозу наблюдателям и членам местных избирательных комиссий от республиканцев. Всё указывает на хорошо профинансированную и заранее скоординированную систему фальсификаций (а крупнейший донор кампании Бай Дона и БЛМ - Сорос).
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26.11.2020 12:22 Відповісти
Дебил кацапский.😮
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26.11.2020 13:21 Відповісти
Сотни тысяч "путинских агентов" на улицах американских городов поддерживают Трампа и протестуют против фальсификаций выборов в пользу Бай дона на миллионы голосов:
https://www.youtube.com/watch?v=7V8MgRimjnY
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26.11.2020 11:55 Відповісти
Закрой уже фонтан, ради Бога ! За тобой просто никто не успевает. Или смени флажок на триколор, а то ведь неудобно прикрывать ольгинсккий вымпел Британским флагом...
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26.11.2020 12:56 Відповісти
In my book, вы ближе к ольгинским на пару тысяц километров географически и на пару сотен лет эволюционно, политически и ментально, что вашим постом и иллюстрировано.
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26.11.2020 13:20 Відповісти
Это хйуло говорит ...
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26.11.2020 12:35 Відповісти
Пусть Трамп у ЗЕ поучится как надо ,,искать подходящих судей,,.Правда, потом приходится обращаться за помощью к Венецианской Комиссии, но то такое...
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26.11.2020 12:45 Відповісти
Чувак случаем не брательник ли Лукашенки?
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26.11.2020 12:49 Відповісти
Ему, скорее, нужен подходящий психиатр...
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26.11.2020 12:49 Відповісти
А мог бы, пока еще призидентским указом себя назначить самым главным и честным судьей, и признать себя победюном, а говорят, что он не дэбил.
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26.11.2020 12:55 Відповісти
Не хочется рыжему на нары.
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26.11.2020 13:22 Відповісти
Избрание Байдона - "это шанс навязать бецпрецедентный социальный контроль, преодолеть демократию и переиначить всё так, чтобы это соответствовало их (леваков, глобалистов, климатических алармистов и пр.) социальным теориям ... которые никем не были проверены на практике" - я бы добавил, что социальный идеал общества демократских нео-тоталитаристов, стоящих за Бай доном, вполне соответствует и чекистско-фашистскому устройству в России, и китайскому постмаоизму: олигархическая элита над законом и оболваненный люмпен внизу с дозированным благосостоянием и дозированным доступом к информации: https://www.youtube.com/watch?v=x2oVPyjX9eA
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26.11.2020 13:57 Відповісти
Кто Работает Против Трампа (почему несведущие за бай донa).
https://www.youtube.com/watch?v=ajkYhUGq240
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26.11.2020 14:54 Відповісти
первоe слушаниe в сенате Пенсильвании (обзор огромного количества фальсификаций выборов обьемом в миллионы фейковых голосов за Байдена) https://www.youtube.com/watch?v=DSDZkXxFVEU

Борьба Трампа продолжается (обзор контр-фейковой прессы, pyc.)

https://www.youtube.com/watch?v=dj-rLURLNtM

3 победы Трампа в судeбных процессах

https://www.youtube.com/watch?v=QAu09QUJNIQ

Выступление Джулиани по фактам и технологиям массовых системных фальсификаций в демократских штатаx (English)
https://www.youtube.com/watch?v=QJ2fTf-wVxQ

+ см. мои другие посты выше, заспамленные любителями демократского фейкньёза от CNN, The Hills, Нью Йорк Таймс etc. и их украинских и российских пepeпевал.

America will be great again again!
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26.11.2020 18:10 Відповісти
Эпическая полуторачасовая пресс-конференция легальной команды, работающей над массивными фальсификлациями выборов в пользу Байдена с огромным количеством подаваемых в суды США фактов. Речь идет о многомиллионных фальсификациях в контролируемых демократами городах США. Мейнстримовые СМИ обошли ее стороной, ограничась метанием фейков, как обычно:
https://www.youtube.com/watch?v=fT-udMDpCtU

"They were good but we caught them!"
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26.11.2020 18:18 Відповісти
Старый идиот!
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27.11.2020 00:17 Відповісти
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