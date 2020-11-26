Трамп знову заговорив про "сфальсифіковані" вибори: Нам потрібен відповідний суддя
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Дональд Трамп знову заявив про фальсифікацію результатів президентських виборів, що відбулися 3 листопада, і зажадав їх перегляду.
Про це повідомило видання The Hill, передає Цензор.НЕТ.
"Ці вибори демократами були програні. Вони шахраювали. Вибори були сфальсифіковані", - сказав Трамп групі республіканців, які організували зустріч в Пенсільванії.
"Ми повинні ретельно порахувати підсумки виборів", - сказав Трамп, стверджуючи, що у нього є докази, необхідні для зміни результатів голосування.
Він додав: "Все, що нам потрібно, - це суддя, який вислухає справу належним чином".
Президент спілкувався з присутніми протягом декількох хвилин, зателефонувавши своєму раднику з передвиборчої кампанії Дженн Елліс, яка була присутня на зустрічі і включила гучний зв'язок.
The Hill нагадує, що позови, подані юридичною командою Трампа, про перегляд результатів голосування в низці штатів, були відхилені, в них визнали перемогу кандидата від демократів Джо Байдена.
Зауваження Трампа прозвучали через два дні після того, як він розпорядився, щоб його адміністрація почала співпрацювати з перехідною командою Джо Байдена, щоб полегшити процес передачі влади.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=ZYtwfyi78Bs
https://www.youtube.com/watch?v=7V8MgRimjnY
https://www.youtube.com/watch?v=ajkYhUGq240
Борьба Трампа продолжается (обзор контр-фейковой прессы, pyc.)
https://www.youtube.com/watch?v=dj-rLURLNtM
3 победы Трампа в судeбных процессах
https://www.youtube.com/watch?v=QAu09QUJNIQ
Выступление Джулиани по фактам и технологиям массовых системных фальсификаций в демократских штатаx (English)
https://www.youtube.com/watch?v=QJ2fTf-wVxQ
+ см. мои другие посты выше, заспамленные любителями демократского фейкньёза от CNN, The Hills, Нью Йорк Таймс etc. и их украинских и российских пepeпевал.
America will be great again again!
https://www.youtube.com/watch?v=fT-udMDpCtU
"They were good but we caught them!"