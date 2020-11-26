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Уруський визнав невиконання Кабміном впровадження закону "Про оборонні закупівлі" - закупівлі 2021 року під загрозою зриву, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уруський визнав невиконання Кабміном впровадження закону

Віцепрем'єр-міністр-міністр стратегічних галузей Олег Уруський запросив продовження терміну резолюції прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про підготовку нормативних актів для впровадження нового закону "Про оборонні закупівлі".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Закон набуває чинності з 1 січня. Але як констатує в листі сам Уруський, всі три міністерства-виконавця більшість вимог прем'єр-міністра не виконали.

За оцінкою міністерства економіки для реалізації вимог закону слід розробити і прийняти не менше 25 нормативних актів Кабміну. А в цілому по всіх міністерствах і відомствах - близько 60 нормативних актів.

Часу практично немає. Уруський попросив продовження впровадження закону до 25 грудня. Постанови треба штампувати пачками, адже засідання Кабміну проходять раз на тиждень.

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Ситуація ускладнюється тим, що Мінстратегпром досі по суті не створено, в міністерстві працює кілька людей.

Якщо до Нового року вся адміністративна робота в Кабміні не буде виконана, закон, який набирає чинності з 1 січня, не зможе запрацювати, але й старий закон втратить силу. Це буде важкий удар для оборонної сфери. І зараз повний хаос з держоборонзамовлення-2020 року, але попереду в 2021-му може бути параліч. Шмигаль зобов'язаний не тільки продовжити терміни резолюції, але і взяти під контроль ситуацію в цілому, запитати Уруського, чим допомогти з формуванням міністерства.

Відсутність уваги до організації роботи оборонного сектору призведе до дуже тяжких наслідків. Затримка з оформленням нормативної бази пересуне терміни прийняття держоборонзамовлення-2021. Держоборонзамовлення-2020 було прийнято фактично в травні 2020 го це за наявності нормативної бази. А затримка з правилами призведе до затримок у виконанні", - заявив Бутусов.

Уруський визнав невиконання Кабміном впровадження закону Про оборонні закупівлі - закупівлі 2021 року під загрозою зриву, - Бутусов 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Порох, вернись...
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26.11.2020 09:25
+9
Порошенко разом з Яценюком зуміли витягнути країну з того калапсу який був в 2014р. тому потрібно їх повернути до влади, бо зелена чума вже наблизилась до цього калапсу.
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26.11.2020 10:26
+6
до речі бутусов - а шо там з коньяком наєма за нептуни?
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26.11.2020 09:29
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Порох, вернись...
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26.11.2020 09:25 Відповісти
Забыл написать через запятую ... у Свинорчука уже деньги кончились
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26.11.2020 10:06 Відповісти
А що там зі свинарчуками? Бігус за брехню вибачився?
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26.11.2020 10:11 Відповісти
Не просто "извинился", а отрезал себе язык и ушел в монастырь. А Свинарчука решили номинировать на премию "самый порядочный и честный бизнесмен всех времен и народов". И сейчас серьезно обсуждается вопрос о причислении Порошенко к лику всех святых.
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26.11.2020 10:54 Відповісти
Точно и ещё выдать ему личный маленький Томос,томосик.
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26.11.2020 12:03 Відповісти
Злив не зараховано, кацапе)))
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26.11.2020 13:15 Відповісти
«Зібралися разом два ефіопи , один папуас, Штірліц, поручик Ржевський, російський карлик, дистрофік, генерал-штабіст по закупівлях за завищеними цінами, колобок, пропа-гандон ФакінА, два наркомана, три п'яниці, два імпотенти, Санта і Барбара, одна відьма, Чикотіло, фальшивомонетник, дєрмакофіл, чотири офшорники, Мішка-Китайчик, адвокат-сексот, Василь Іванович, гуманоїд, контрабандист, тітка Соня, тричі несудимий, але з довідкою- ..Біновіч, Ко-від 20, лейтенант КГБ, Дракула, вмираючий єврей-олігарх, даішник, головлікар Даун, диверсант, Сі-Воша-Гнида, зломщик сейфів, ліпший корупціонер, теща і чоловік з прикрого відрядження.

-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."

Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
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26.11.2020 21:15 Відповісти
Якщо назвеш кого взагалі притягнули за останні шість років тоді треба обов"язково вибачатись і перед свинарчуками, штепою з єфрємовим, портновим і чечетовим який полетів у теплі краї не покараний.Хоч кого притягнули?
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26.11.2020 13:10 Відповісти
За кожним НЕвиконанням стоять конкретні імена і прізвища. Чому вони досі не в каталажці, або хоча б не звільнені з посад?
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26.11.2020 21:19 Відповісти
Звідки ти виліз, чудовисько? Справу проти Гладковського, у вашій отарі його називають Свинарчук, закрили. Навіть зелений міністр обороні Загороднюк підтвердив, що проведений аудит не виявив крадіжок в МОУ. І, що запчастини, які поставлялись Гладковським з Уруський визнав невиконання Кабміном впровадження закону "Про оборонні закупівлі" - закупівлі 2021 року під загрозою зриву, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8410 кацапії дуже були в нагоді при ремонті бронетехніки України.
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26.11.2020 22:55 Відповісти
"Особенно повеселило "аудит" и "закрытые дела"." Аудит провели і припинили кримінальне провадження ваші протаже - Зекоманда. Аудит проводили закордонні спеціалісти, Петро Великий на них впливу не мав. Уруський визнав невиконання Кабміном впровадження закону "Про оборонні закупівлі" - закупівлі 2021 року під загрозою зриву, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4283
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27.11.2020 12:57 Відповісти
а шо там наєм і сєрлєщ? знову на радощах перекази з сбербанка отримують ? придивляються до нових квартирок?
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26.11.2020 09:28 Відповісти
Блин, та похрен. У нас с 1 января заканчивается война. Сама Бубошка так сказала. Можно армию распускать, а деньги на дороги пустить.
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26.11.2020 09:28 Відповісти
до речі бутусов - а шо там з коньяком наєма за нептуни?
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26.11.2020 09:29 Відповісти
свинарчуки допоможить!
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26.11.2020 09:32 Відповісти
У вас криза жанру, чи просто тупите?
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26.11.2020 10:12 Відповісти
Ну, а главное-то, главное: когда уже, наконец, пуштун зажравшийся и продавшийся «молодым ялынковичам» по условиям заключённого с бутусовым пари на бутылку привселюдно присядет ???
Жду с нетерпением лайв-стрима этого ничтожества.
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26.11.2020 09:39 Відповісти
То фсьо Порошенка вінават! Нє, зебіли? До лженаціоналістів це теж відноситься.
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26.11.2020 09:39 Відповісти
З Олега Тягни.... Фротмана націоналіст як з лайна куля.
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26.11.2020 09:42 Відповісти
100% такой же как с малоПИД,,,роского, бениного , нарко-Дегенерата президент!!!!!
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26.11.2020 10:23 Відповісти
Я вважаю, що він може і націоналіст, але точно не український. Бо для українського націоналіста саме національні українські інтереси, інтереси Української держави - понад усе! Вище від власних інтересів і навіть партійних. А дії і риторика Тярибока не йдуть на користь українській наці'Вони радше шкодять їй. Хоча за януковоча був період, коли "Свобода" у Раді відстоювала українські інтереси. Це варто визнати.
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26.11.2020 10:46 Відповісти
Порошенко разом з Яценюком зуміли витягнути країну з того калапсу який був в 2014р. тому потрібно їх повернути до влади, бо зелена чума вже наблизилась до цього калапсу.
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26.11.2020 10:26 Відповісти
и закупки и зарплаты и пенсии и школы больницы и т.д с этим малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дэбилом по угрозой все в том числе и государственность!!!!
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26.11.2020 10:31 Відповісти
"С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве."
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26.11.2020 10:39 Відповісти
По Роже этого Упыря Проффесора видно кто он ....
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26.11.2020 14:23 Відповісти
Хотите завалить какую то работу? Создайте министерство....
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26.11.2020 10:44 Відповісти
вот интресно, сколько денег из бюджета потрачено за год только на одного этого пи..са (зарплата, выплаты, обслуга....)?
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26.11.2020 11:48 Відповісти
Лёня космос был в Киеве - как назвать этого «прохфессора космонавта» даже не знаю ....С 21 января по 19 августа 2015 года председатель Государственного космического агентства Украины.... окончил училище ( может потом заочно нарисовали какой-то ВЫШ при президенте Украины - для галочки» Гондурас отдыхает....
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26.11.2020 14:32 Відповісти
Вообще лента должна выглядеть-а шо работает? Шо не работает и не выполннено и шо пох..но, априори известно. Бубошка рекордсмен по развалу страны. Такого темпа даже после развала Союза не было.
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26.11.2020 13:23 Відповісти
Собрать говно со всего мира по завышенным ценам, а свое - лучшее в мире ( последнее - МОТОР-СИЧЬ ) загубить, уничтожить - цель власти!
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26.11.2020 13:39 Відповісти
Собрать говно со всего мира по завышенным ценам, а свое - лучшее в мире ( последнее - МОТОР-СИЧЬ ) загубить, уничтожить - цель власти!
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26.11.2020 13:41 Відповісти
Собрать говно со всего мира по завышенным ценам, а свое - лучшее в мире ( последнее - МОТОР-СИЧЬ ) загубить, уничтожить - цель власти!
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26.11.2020 13:42 Відповісти
Та то така штучна схема, щоб "прекратіть стрелять".
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26.11.2020 14:39 Відповісти
У всьому винен Гриценко. Це все він ...
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26.11.2020 15:39 Відповісти
"Україно,Україно,подивись на себе! В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе!" (с)
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26.11.2020 15:45 Відповісти
как називаеться невыполнение оборонзаказа кабмином, во время боевых действий в стране??????????????? переведите на юридичесский язык.
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26.11.2020 15:57 Відповісти
як писав у своїх спогадах каганович, у 1917 році першим завданням було "распрогандировать" армію. з таким завданням його було послано в Гомель-велику базу комплектації західного фронту царської армії, де на базі запасного полку формувались маршові роти. Такими вузлами були -Одеса (для румфронту), великі луки (північно-західний фронт).Пітер північний фронт). Пропагандистів типу кагановича та інших полумяних направляли особисто ленін та свердлов. Це був план кайзера - генштабу німеччини і за їх гроші. після перевороту була припинена виплата грошей та видача продовольства і затримані поставки з америки військового оснащення і армія розсосалась. Що у нас - припиняється фінансування озброєння (не має грошей), припиняється котлове та речове забезпечення або переводиться на дістрофічні норми. буде припинена оплата праці під лозунгом оптимізації особого складу. Кремлівський курсант вже впевнений у відсутності волі до перемоги. міністр оборони як все життя нічого не робив писав меморандуми так і далі нічого не робитиме. Все як і в 1917 профінансовано прямим ворогом. "лозунг-Європа втомилась від України а америка не вмішується. Он вже іларіонов з Дмитром забивають парі - коли це все станеться. Бо Україна неспроможна себе захистити. Хлопці- не забудьте про "овраги"
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26.11.2020 17:45 Відповісти
Керувальники докерувались...ппц
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26.11.2020 21:29 Відповісти
 
 