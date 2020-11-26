Уруський визнав невиконання Кабміном впровадження закону "Про оборонні закупівлі" - закупівлі 2021 року під загрозою зриву, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Віцепрем'єр-міністр-міністр стратегічних галузей Олег Уруський запросив продовження терміну резолюції прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про підготовку нормативних актів для впровадження нового закону "Про оборонні закупівлі".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Закон набуває чинності з 1 січня. Але як констатує в листі сам Уруський, всі три міністерства-виконавця більшість вимог прем'єр-міністра не виконали.

За оцінкою міністерства економіки для реалізації вимог закону слід розробити і прийняти не менше 25 нормативних актів Кабміну. А в цілому по всіх міністерствах і відомствах - близько 60 нормативних актів.

Часу практично немає. Уруський попросив продовження впровадження закону до 25 грудня. Постанови треба штампувати пачками, адже засідання Кабміну проходять раз на тиждень.

Також читайте: Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю. ФОТОрепортаж

Ситуація ускладнюється тим, що Мінстратегпром досі по суті не створено, в міністерстві працює кілька людей.

Якщо до Нового року вся адміністративна робота в Кабміні не буде виконана, закон, який набирає чинності з 1 січня, не зможе запрацювати, але й старий закон втратить силу. Це буде важкий удар для оборонної сфери. І зараз повний хаос з держоборонзамовлення-2020 року, але попереду в 2021-му може бути параліч. Шмигаль зобов'язаний не тільки продовжити терміни резолюції, але і взяти під контроль ситуацію в цілому, запитати Уруського, чим допомогти з формуванням міністерства.

Відсутність уваги до організації роботи оборонного сектору призведе до дуже тяжких наслідків. Затримка з оформленням нормативної бази пересуне терміни прийняття держоборонзамовлення-2021. Держоборонзамовлення-2020 було прийнято фактично в травні 2020 го це за наявності нормативної бази. А затримка з правилами призведе до затримок у виконанні", - заявив Бутусов.