Проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики в Києві - це своєрідна маніфестація, що життя переможе пандемію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що в емоційно непрості часи пандемії важливими є такі події, як чемпіонат Європи з художньої гімнастики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму Telegram.

"Подія, про яку варто сказати. Сьогодні у Києві стартує 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. У цей емоційно важкий час пандемії дуже важливі саме ось такі події, які об’єднують людей, дають змогу порадіти за своїх та заряджають позитивом. А головне – це своєрідна маніфестація, що життя обов’язково переможе пандемію", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що цей чемпіонат планувався ще на травень поточного року, але був перенесений, як і сотні спортивних подій. Разом з тим Зеленський підкреслив, що вважає правильним, що змагання все-таки були організовані.

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"Це важливий і вкрай потрібний сигнал для всіх спортсменів світу: повернення до звичної нормальності – вже скоро", - написав глава держави.

Президент зазначив, що чемпіонат відбудеться без глядачів і подякував за дотримання всіх вимог щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

"Художня гімнастика – один із найкрасивіших видів спорту, який поєднує зовнішню тендітність і неперевершену внутрішню міцність. Ми маємо сильну національну школу гімнастики, й усьому світові відомі такі імена, як Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Катерина Серебрянська, Олена Вітриченко, Ганна Безсонова, Анна Різатдінова. Зараз Україну представлятимуть 12 спортсменок – майбутніх зірок", - написав Зеленський.

Крім того, президент висловив упевненість, що гості з 23 країн, які беруть участь у чемпіонаті, переконаються "в українській гостинності та відкритості, а також в тому, що Україна - це територія сили і надзвичайної, доброї енергії".