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Зеленський (17470) чемпіонат (205) гімнастика (78)

Проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики в Києві - це своєрідна маніфестація, що життя переможе пандемію, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики в Києві - це своєрідна маніфестація, що життя переможе пандемію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що в емоційно непрості часи пандемії важливими є такі події, як чемпіонат Європи з художньої гімнастики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму Telegram.

"Подія, про яку варто сказати. Сьогодні у Києві стартує 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. У цей емоційно важкий час пандемії дуже важливі саме ось такі події, які об’єднують людей, дають змогу порадіти за своїх та заряджають позитивом. А головне – це своєрідна маніфестація, що життя обов’язково переможе пандемію", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що цей чемпіонат планувався ще на травень поточного року, але був перенесений, як і сотні спортивних подій. Разом з тим Зеленський підкреслив, що вважає правильним, що змагання все-таки були організовані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дерюгіна про Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Києві: 23 країни роблять великий подвиг заради спорту. ФОТО

"Це важливий і вкрай потрібний сигнал для всіх спортсменів світу: повернення до звичної нормальності – вже скоро", - написав глава держави.

Президент зазначив, що чемпіонат відбудеться без глядачів і подякував за дотримання всіх вимог щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

"Художня гімнастика – один із найкрасивіших видів спорту, який поєднує зовнішню тендітність і неперевершену внутрішню міцність. Ми маємо сильну національну школу гімнастики, й усьому світові відомі такі імена, як Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Катерина Серебрянська, Олена Вітриченко, Ганна Безсонова, Анна Різатдінова. Зараз Україну представлятимуть 12 спортсменок – майбутніх зірок", - написав Зеленський.

Крім того, президент висловив упевненість, що гості з 23 країн, які беруть участь у чемпіонаті, переконаються "в українській гостинності та відкритості, а також в тому, що Україна - це територія сили і надзвичайної, доброї енергії".

Проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики в Києві - це своєрідна маніфестація, що життя переможе пандемію, - Зеленський 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
А віншій реальності - в Україні нові рекорди по захворівшим і померлим віж Ковіду. Такі вони майстри *********.
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26.11.2020 09:17
+7
логику не ищем !!!
тут - рекорд по заболевшим и умершим, карантин выходного дня и маячащий на горизонте локдаун
там....придурашно-жизнерадостный лох-даун....
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26.11.2020 09:29
+3
ЛЖИВЫЙ ВАТНЫЙ ДЕГЕНЕРАТ
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26.11.2020 09:46
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ЗЕбуин про убитого снайпером воина напиши!!!!
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26.11.2020 11:14 Відповісти
А віншій реальності - в Україні нові рекорди по захворівшим і померлим віж Ковіду. Такі вони майстри *********.
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26.11.2020 09:17 Відповісти
Так Стёпа ж захочет, чтобы они в масках и ОЗК выступали.
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26.11.2020 09:18 Відповісти
Проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики в Києві - сигнал для всіх спортсменів світу: повернення до звичної нормальності - вже скоро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5295 Проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики в Києві - сигнал для всіх спортсменів світу: повернення до звичної нормальності - вже скоро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8435
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26.11.2020 09:28 Відповісти
Так они ещё не читали наших новостей по ковиду! Ты, наверно тоже... Деб.л, пилят!
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26.11.2020 09:21 Відповісти
логику не ищем !!!
тут - рекорд по заболевшим и умершим, карантин выходного дня и маячащий на горизонте локдаун
там....придурашно-жизнерадостный лох-даун....
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26.11.2020 09:29 Відповісти
*возвращение к привычной нормальности* - это типа я выздоровел а на остальных мне пох?
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26.11.2020 09:29 Відповісти
пля і за це проголосувало 73 відсотки... може воно й правильно б було, якби вони всі сковидились разом.... і сонце більше не гріло їхнього смердючого гною на вільній, на нашій, на добрій землі
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26.11.2020 09:32 Відповісти
А давайте всех замежних прокарантиним и дисквалифицируем, и наши спортсмены(ки) станут безусловными чемпионами... будет, о чем записать еще один видосик...
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26.11.2020 09:40 Відповісти
коронавірус в курсі тої маніфестації?
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26.11.2020 09:44 Відповісти
Чемпіонат на вихідні теж будуть закривати по лохдауну?
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26.11.2020 09:46 Відповісти
ЛЖИВЫЙ ВАТНЫЙ ДЕГЕНЕРАТ
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26.11.2020 09:46 Відповісти
на новогодний лакдаун)
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26.11.2020 09:49 Відповісти
Кто этому мудаку тексты пишет? "Мы имеем сильную национальную школу гимнастики ..." Але, проснись! Украинская гимнастика уже давно пасет задних на всех мировых чемпионатах. Спасибо старой калоше Дерюгиной, котороя сделала из федерации, семейное коммерческое предприятие по выкачиванию бабла со всего чего только можно.
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26.11.2020 09:56 Відповісти
Побольше народу туда нагнать надо...
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26.11.2020 10:01 Відповісти
Это не лечится!!!
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26.11.2020 10:04 Відповісти
От поц, з маніфєстом марафєтом...
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26.11.2020 10:06 Відповісти
А «оно» точно выписали из феофании??
Или таки по дороге на глеваху сбежал?!
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26.11.2020 10:10 Відповісти
А над стадионом хрущи гудуть и тишина.
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26.11.2020 10:13 Відповісти
флешмобнутый
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26.11.2020 10:15 Відповісти
Ну хоть один позитивчик для видосика!
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26.11.2020 10:24 Відповісти
международные соревнования в период пандемии, может проводить дебил или лох, если эта страна не богатая.
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26.11.2020 11:02 Відповісти
зебіляча эпоха "Здохнемо всі разом"
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26.11.2020 11:05 Відповісти
Супер новость, особенно, для новых 15000 больных.Президентский позитив, вместо кислорода, которого не хватает. Забыл сказать, что это событие произойдет только благодаря его "чуткому руководству" ! В стране ни войны, ни эпидемии, ни экономического кризиса....Есть чему аплодировать.....
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26.11.2020 11:06 Відповісти
це єдиний чемпіонат де не буде козломордих, може хоч тут якісь медальки візьмуть
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26.11.2020 12:31 Відповісти
 
 