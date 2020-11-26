Робоча група ВР узгодила ключові позиції з антикорупційної реформи: повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, - Разумков

Статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав спікер ВР Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Вже два тижні як я на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі "позитивний". Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня.

Досі не вирішеною залишається ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного Суду. Робоча група з врегулювання цього питання, утворена Парламентом, провела вже 5 засідань та узгодила низку ключових позицій. Найголовніші з них - повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації. Впевнений, Парламент пройде це випробування гідно, у прийнятні строки та у повній відповідності до закону і верховенства права. Крім того, чекаємо від Кабінету Міністрів підготовлений проект бюджету на 2021 рік, оскільки часу для його прийняття залишилося не так багато.

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Статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна, але я сподіваюся, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань Верховної Ради протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину. Також сподіваюся, що наступного тижня вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи.

Бережіть себе та своїх близьких! І будьте здоровими!"- заявив Разумков.