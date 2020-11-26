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Робоча група ВР узгодила ключові позиції з антикорупційної реформи: повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав спікер ВР Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Вже два тижні як я на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі "позитивний". Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня.

Досі не вирішеною залишається ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного Суду. Робоча група з врегулювання цього питання, утворена Парламентом, провела вже 5 засідань та узгодила низку ключових позицій. Найголовніші з них - повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації. Впевнений, Парламент пройде це випробування гідно, у прийнятні строки та у повній відповідності до закону і верховенства права. Крім того, чекаємо від Кабінету Міністрів підготовлений проект бюджету на 2021 рік, оскільки часу для його прийняття залишилося не так багато.

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Статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна, але я сподіваюся, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань Верховної Ради протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину. Також сподіваюся, що наступного тижня вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи.

Бережіть себе та своїх близьких! І будьте здоровими!"- заявив Разумков.

Робоча група ВР узгодила ключові позиції з антикорупційної реформи: повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, - Разумков 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Это конечно хорошо, но всех уже простили. Такая себе "нулевая декларация"...
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26.11.2020 09:45
+2
"Достоверное или НЕ достоверное декларирование" - это вообще о чем? Я украл миллионы, но я их "честно" указал и заплатил с них налоги, поэтому идите все нах? Может хватит уже этой псевдо-борьбы с коррупцией? "Мы не лохи"!
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26.11.2020 09:49
+1
Рабгруппа ВР согласовала ключевые позиции по антикоррупционной реформе: возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков - Цензор.НЕТ 323
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26.11.2020 09:37
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Рабгруппа ВР согласовала ключевые позиции по антикоррупционной реформе: возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков - Цензор.НЕТ 323
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26.11.2020 09:37 Відповісти
Раб группа ВР?
значит так - чашечку кофе закрашеную ну и с ногтями там шо - грызть не нужно...
оплата рабовладельцу...
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26.11.2020 09:42 Відповісти
Ещё не вечер , а потом вдруг , найдётся ещё такой -же опарыш , как дубинский и заблокирует процесс, другим «альтернативным «законом
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26.11.2020 10:04 Відповісти
Это конечно хорошо, но всех уже простили. Такая себе "нулевая декларация"...
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26.11.2020 09:45 Відповісти
а кто мешает посадить за незаконное обогащение?
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26.11.2020 10:44 Відповісти
И это выздоровели?! Рабгруппа ВР согласовала ключевые позиции по антикоррупционной реформе: возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков - Цензор.НЕТ 8236
Вот, что асфальт животворящий делает! Рабгруппа ВР согласовала ключевые позиции по антикоррупционной реформе: возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков - Цензор.НЕТ 4604
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26.11.2020 09:47 Відповісти
"Достоверное или НЕ достоверное декларирование" - это вообще о чем? Я украл миллионы, но я их "честно" указал и заплатил с них налоги, поэтому идите все нах? Может хватит уже этой псевдо-борьбы с коррупцией? "Мы не лохи"!
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26.11.2020 09:49 Відповісти
Так з давніх давен ведеться: вкрав мішок сіна - ти злодій, а вкрав мільйон - ти поважна людина.Робоча група ВР узгодила ключові позиції з антикорупційної реформи: повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, - Разумков - Цензор.НЕТ 1734
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26.11.2020 09:55 Відповісти
ти шо, проти судового рішення? Украв чи не вкрав, сплатив податки зі статків не сплатив не це має ніякого значення, є рішення КС, воно має найвищу юридичну силу,а поки що немає нового закону,а от же ніякої відповідальності, от ,кажеш украв мільйони, ну то ще можеш щось потягнути
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26.11.2020 10:05 Відповісти
А потом через год-два проституционный суд опять подмахнет какую-то бумажку и всех коррупционеров опять простят.
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26.11.2020 10:24 Відповісти
болезные, угомонитесь. раздули скандал на пустом месте. по этой статье максимум можно было получить 2 года ограничения свободы. кто вам мешает сажать этих чиновников за незаконное обогащение по 368-5 ук, по которой от 5 до 10 светит?
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26.11.2020 10:50 Відповісти
 
 