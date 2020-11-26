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Новини Економіка
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МВФ (1343) НБУ (1444) транш (186) Рожкова Катерина (87)

Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна

Співпраця з МВФ продовжується протягом всього часу, відтоді, коли Україна отримала перший транш.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському Радіо" заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"Відтоді, коли ми отримали перший транш. З точки зору фізичного отримання грошей – сама програма, в якій ми працюємо, вона передбачає певні етапи. Ці етапи розбиті на частини – коли МВФ оцінює як ми виконали взяті на себе зобов’язання і лише після цього виділяє певний транш. Так от, етап, до якого ми зараз наближаємось, це – перегляд програми. Тільки після нього можливий і буде транш", - підкреслила заступниця голови Нацбанку.

За словами Рожкової, Україна фізично не встигає отримати транш до кінця 2020 року.

"Тому що у МВФ є процедури: скільки часу триває перегляд, скільки часу готуються документи, коли вони подаються, і, тільки після цього, відбувається передача коштів. Враховуючи, що ми вже майже у грудні, а в Європі з 25 грудня починаються Різдвяні та новорічні свята, ми не встигаємо отримати гроші цього року", - пояснила Рожкова.

Також читайте: Зеленський: транш МВФ затримують через "людей, які працюють проти держави"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Скажите, как виновного в этом Буратину зовут???
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26.11.2020 09:55
+7
Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова - Цензор.НЕТ 7123
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26.11.2020 10:14
+6
что характерно, о полученных от Рашки по решению суда по газовому делу в начале года 3 млрд баксах, никто и не вспоминает..
судя по тишине, их уже потратили, но мимо бюджета..
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26.11.2020 09:59
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Скажите, как виновного в этом Буратину зовут???
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26.11.2020 09:55 Відповісти
И вообще для чего все эти траншы дураку давать? Чтобы что?! Чтобы он их пилил через компенсацию с каламойским и ахметом???
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26.11.2020 09:57 Відповісти
Любая помощь со стороны - не безвозмездная, а для проведения реформ ведущих к прогрессу экономики и общества, улучшению текущих дел.
А у зелепута что? Кругом гниль, раковый застой и плесень
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26.11.2020 09:59 Відповісти
Зебіл, Зебіл, Зебіл...
І воно знов на сцені з ПОЗИТИВНИМИ новинами!

Всьо хорохо прєкрасная маркіза, всьо ХОРОШО...
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26.11.2020 10:00 Відповісти
Зе лалала-ла!
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26.11.2020 10:36 Відповісти
Фізично не встигає = про.***** все, що могли. Хвости не встигаємо ховати, як вилазять нові(
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26.11.2020 09:56 Відповісти
И в следующем не дадудь Украина "физически не успевает" получить транш от МВФ до конца года, - Рожкова - Цензор.НЕТ 8261 А раз МВФ не дадудь, то и никто другой не дадудь Украина "физически не успевает" получить транш от МВФ до конца года, - Рожкова - Цензор.НЕТ 8261
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26.11.2020 09:56 Відповісти
а касапи підсуєтяться...
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26.11.2020 12:39 Відповісти
что характерно, о полученных от Рашки по решению суда по газовому делу в начале года 3 млрд баксах, никто и не вспоминает..
судя по тишине, их уже потратили, но мимо бюджета..
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26.11.2020 09:59 Відповісти
Драсте, ще як згадують. 3 млрд "зелених"- бубочкина заслуга, як стверджують його холуї.
"Глава государства обещает, что часть средств, полученных по иску "Нафтогаза" в стокгольмском арбитраже, пойдут на дороги и на возведение Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова - Цензор.НЕТ 2809 более 200 приемных отделений медицинской помощи." Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова - Цензор.НЕТ 3185

Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова - Цензор.НЕТ 5526
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26.11.2020 10:54 Відповісти
В мозгах Зеленского прочно засело убеждение, что девальвация национальной валюты - это путь к решению всех социальных проблем. Но Зеленский не дошел до понимания второй части этой формулы - "если есть источник валюты соизмеримый с затратами". Так как источники валюты оборвались, дальнейшее падение гривны привело к росту государственного долга номинированного в валюте, общий объем которого вырос по состоянию на 01.11.2020 г. на рекордные 396 млрд. гривен.
Задержка передачи проекта бюджета на 2021 для обсуждения в Верховную Раду, ни коим образом не связана с консультациями с МВФ. Основные параметры бюджета МВФ согласовало еще месяц назад. Реальной причиной задержки есть то, что в новом бюджете создание "Фонда борьбы с COVID-19" не предусмотрено, то все деньги выделенные из этого фонда и неиспользованные на момент принятия, подлежат возврату и зачислению в общий фонд бюджета. Речь идет о 2,677 млрд. гривен числящихся за "Укравтодором", часть суммы которой вложена в 182 дневные облигации ОВГЗ срок погашения которых (и выплата дивидендов) истекает в январе 2021. года.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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26.11.2020 10:03 Відповісти
"Эти этапы разбиты на период, когда МВФ оценивает, как мы выполнили взятые на себя обязательства, и только после этого выделяет определенный транш."


Так что, эти обязательства уже выполнены?
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26.11.2020 10:08 Відповісти
До кінця якого року???
До кінця останнього року каденції зеленого папуги???
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26.11.2020 10:10 Відповісти
Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова - Цензор.НЕТ 7123
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26.11.2020 10:14 Відповісти
Зачем здесь жительница омска?
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26.11.2020 13:27 Відповісти
Т.е., деньги лежат в конторе МВФ, ждут нас не дождутся, а у нас такая запарка,что некогда заехать закинуть в кузов мешок с деньгами?Придется 1-2 января, вместо празднования НГ,ехать за деньгами, от горе
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26.11.2020 10:20 Відповісти
Эммм.. тоесть когда Бубошка трындел о выполнении всех "маяков" , он как всегда, *******?🤔😁
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26.11.2020 10:20 Відповісти
то всьо барига мутить, *** буду Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова - Цензор.НЕТ 753
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26.11.2020 10:23 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!!!
"Не успевает....."...
А его , что....МВФ вообще собирается дать?
Возникает опять вопрос - Шо они там все курят?
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26.11.2020 14:02 Відповісти
Якраз Рожкова - з тих, що не "курить". Вона інакше не могла зформулювати в офіційному інтерв'ю. Хіба що, за иаку відвертість вона вчергове може отримати виговоряку від бубочкиного кирила.
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26.11.2020 14:06 Відповісти
Не "не встигають", а їх послали нах..
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26.11.2020 14:09 Відповісти
 
 