Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Співпраця з МВФ продовжується протягом всього часу, відтоді, коли Україна отримала перший транш.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському Радіо" заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.
"Відтоді, коли ми отримали перший транш. З точки зору фізичного отримання грошей – сама програма, в якій ми працюємо, вона передбачає певні етапи. Ці етапи розбиті на частини – коли МВФ оцінює як ми виконали взяті на себе зобов’язання і лише після цього виділяє певний транш. Так от, етап, до якого ми зараз наближаємось, це – перегляд програми. Тільки після нього можливий і буде транш", - підкреслила заступниця голови Нацбанку.
За словами Рожкової, Україна фізично не встигає отримати транш до кінця 2020 року.
"Тому що у МВФ є процедури: скільки часу триває перегляд, скільки часу готуються документи, коли вони подаються, і, тільки після цього, відбувається передача коштів. Враховуючи, що ми вже майже у грудні, а в Європі з 25 грудня починаються Різдвяні та новорічні свята, ми не встигаємо отримати гроші цього року", - пояснила Рожкова.
Будь ласка, зачекайте...
А у зелепута что? Кругом гниль, раковый застой и плесень
І воно знов на сцені з ПОЗИТИВНИМИ новинами!
Всьо хорохо прєкрасная маркіза, всьо ХОРОШО...
судя по тишине, их уже потратили, но мимо бюджета..
"Глава государства обещает, что часть средств, полученных по иску "Нафтогаза" в стокгольмском арбитраже, пойдут на дороги и на возведение более 200 приемных отделений медицинской помощи."
Задержка передачи проекта бюджета на 2021 для обсуждения в Верховную Раду, ни коим образом не связана с консультациями с МВФ. Основные параметры бюджета МВФ согласовало еще месяц назад. Реальной причиной задержки есть то, что в новом бюджете создание "Фонда борьбы с COVID-19" не предусмотрено, то все деньги выделенные из этого фонда и неиспользованные на момент принятия, подлежат возврату и зачислению в общий фонд бюджета. Речь идет о 2,677 млрд. гривен числящихся за "Укравтодором", часть суммы которой вложена в 182 дневные облигации ОВГЗ срок погашения которых (и выплата дивидендов) истекает в январе 2021. года.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Так что, эти обязательства уже выполнены?
До кінця останнього року каденції зеленого папуги???
"Не успевает....."...
А его , что....МВФ вообще собирается дать?
Возникает опять вопрос - Шо они там все курят?