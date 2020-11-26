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Федоров розповів, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги: Загальний обсяг виплат становитиме 10 млрд грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Федоров розповів, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги: Загальний обсяг виплат становитиме 10 млрд грн

Понад мільйон українців, які зупинили роботу на час карантину, отримають по вісім тисяч гривень фінансової допомоги на порталі і в мобільному застосунку "Дія".

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, допомогу отримають працівники або ФОП, якщо їхній роботодавець має одну із шести категорій Класифікації видів економічної діяльності:

  • 47 - Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами);
  • 55 - Тимчасове розміщування;
  • 56 - Діяльність із забезпечення стравами та напоями;
  • 59.14 - Демонстрація кінофільмів;
  • 90 - Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
  • 93 - Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.

"Одна з 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях на 31.10.2020. Загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд гривень", - зазначив Федоров.

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Фінансова допомога надаватиметься одноразово.

"Програма підтримки за ініціативи Президента України прийнята Урядом та спрямована на розгляд до Верховної Ради", - додав віцепрем'єр.

Федоров розповів, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги: Загальний обсяг виплат становитиме 10 млрд грн 01
Федоров розповів, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги: Загальний обсяг виплат становитиме 10 млрд грн 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Ну, вестимой кто получит: всякие корабельные сосны, аналы табу и прочая обслуживающая слуг уродов публика
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26.11.2020 10:02
+8
У зелёной плесени правило такое: наобесчать и далее наобмануть.
Зебилы заглатывают каждый раз на отлично.
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26.11.2020 10:20
+6
вопрос один, где этот малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат возьмет бабки при дыре в казначействе в 9,3 лярда и дефицита бюджета около 40 лярдов???
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26.11.2020 10:54
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Получат по 8 тыс. и снова выйдут требовать отмены ограничений.
Что тогда?
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26.11.2020 09:59 Відповісти
...отримають, по перше число.
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26.11.2020 10:13 Відповісти
всё по принципу: хлеба и зрелищ...
Про все остальные сферы малого бизнеса у зеленой шмаркли НЕ знают..
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26.11.2020 10:57 Відповісти
Их будут стричь, часть с 1 января, а остальных с 1 апреля. РРО проверяющим в помощь.
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27.11.2020 00:26 Відповісти
Классное выражение:- "получат финансовую допомогу в мобильном приложении...". Деньги на фотографии! Дегетализация, однако.
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26.11.2020 10:00 Відповісти
Ну, вестимой кто получит: всякие корабельные сосны, аналы табу и прочая обслуживающая слуг уродов публика
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26.11.2020 10:02 Відповісти
Лучше бы по 8 тысяч евро.
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26.11.2020 10:06 Відповісти
...кожен день. Федоров розповів, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги: Загальний обсяг виплат становитиме 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 9801
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26.11.2020 10:11 Відповісти
подкупить хочет и дальше фонд пилить
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26.11.2020 10:09 Відповісти
Всі в чергу!!! Федоров рассказал, кто получит по восемь тысяч гривен COVID-помощи: Общий объем выплат составит 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 3749
Я перший!!! Федоров рассказал, кто получит по восемь тысяч гривен COVID-помощи: Общий объем выплат составит 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 9317 Федоров рассказал, кто получит по восемь тысяч гривен COVID-помощи: Общий объем выплат составит 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 9826
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26.11.2020 10:09 Відповісти
Цікаво, вчора казали, що в казначействі грошей нема і не оплачених рахунків висить 9 млрд.грн.
Звідки бабоси? Федоров розповів, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги: Загальний обсяг виплат становитиме 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 6125
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26.11.2020 10:16 Відповісти
У зелёной плесени правило такое: наобесчать и далее наобмануть.
Зебилы заглатывают каждый раз на отлично.
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26.11.2020 10:20 Відповісти
В "Велюре"БАНХЕТ будет???
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26.11.2020 10:46 Відповісти
Я в шоці.
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26.11.2020 10:52 Відповісти
вопрос один, где этот малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат возьмет бабки при дыре в казначействе в 9,3 лярда и дефицита бюджета около 40 лярдов???
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26.11.2020 10:54 Відповісти
В нашем же кармане.
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26.11.2020 11:14 Відповісти
Уже нашли - поднимают цены на електричество для населения.
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26.11.2020 17:49 Відповісти
нет, это бабки улетят бене и рыжему, новый ахметовский менеджер постарается....
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26.11.2020 18:07 Відповісти
А сфальтный сезон закончился, здраствуй бабушка новый год! Наша песня хороша начинай сначала. Перелик всех афилеваных фирм и крритерии получения -если тебе дадут все справки, а обиженых на три буквы все в сад или в суд отправят.
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26.11.2020 10:57 Відповісти
что могут возместить 8 тысяч гривен для кинотеатров? Любому предпринимателю - это два нуля друг над другом. Но в сумме это составляет 10 млрд - огромная куча денег. До скольких адресатов дойдет эта куча денег. По сути 10 млрд надо разделить на 8 косарей = кол-во адресатов. И вы уверены, что все они получат? Даже половина в 625000 - это уже было бы прекрасно.
Сумма ничтожна, поддержки никакой не даст. Просто как факт компенсации - он есть. Сам фонд помощи распылится и часть заляжет у друзей Зе. Всё как всегда. Стране сломали шею и её добивают.
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26.11.2020 10:58 Відповісти
Владимир! Больше половины бюджетников пашут на минималке, они сумме 8 к в месяц рады были бы, как и их дети, а ты говоришь ничтожная сумма
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26.11.2020 16:12 Відповісти
пошел станок в работу, скоро доллар по сто.
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26.11.2020 10:58 Відповісти
а іншим 39 міліонам продовжувати смоктати лапу (((
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26.11.2020 11:12 Відповісти
Это только очередная обещалка от Зеленского.
Закон Радой еще не принят. Даже комитеты не прошел.
"Программа поддержки ... направлена на рассмотрение в Верховную Раду", - добавил вице-премьер.Источник: https://censor.net/ru/n3233322
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26.11.2020 11:44 Відповісти
Правильно, включайте станок, а то запылился
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26.11.2020 11:46 Відповісти
интересно какой квед у 95кв
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26.11.2020 12:27 Відповісти
90
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26.11.2020 12:33 Відповісти
А что там с опросом ЗЕ, какие результаты, кто то знает? Особенно интересует тема с Будапештским меморандумом...
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26.11.2020 12:27 Відповісти
Як же класно що побороли бариг і мародерів!!!
Оце життя тепер кайфове!
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26.11.2020 12:32 Відповісти
Ага) если и дадут, то выплачивать будут долго)
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26.11.2020 12:46 Відповісти
Интересны условия. Дьявол кроется в деталях. И за чей счет?
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26.11.2020 13:01 Відповісти
Федоров розповів, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги: Загальний обсяг виплат становитиме 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 1626
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26.11.2020 20:08 Відповісти
Интерестно доллар сколько будет коштуваты??
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26.11.2020 13:03 Відповісти
Доиграетесь, зебилы.Вынесут всех вас нахрен. Терпение не беспредельно.Какие -то вы леворукие и левомыслящие - любую разумную идею способны испохабить и загубить под чутким руководством вашего верховного "потерпілого"...
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26.11.2020 15:26 Відповісти
Наперсточники за работой...
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26.11.2020 15:29 Відповісти
Федоров розповів, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги: Загальний обсяг виплат становитиме 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 5650
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26.11.2020 19:51 Відповісти
Эти выплаты не спасут бизнес. И денег неоткуда взять у них на эти выплаты. В бюджете итак дыра. Эти еврейские шоумены и жулики развалят экономику и страну. Никаких карантинов нельзя допускать!
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26.11.2020 20:00 Відповісти
Теперь понятно почему Володька "занемог" и бабу свою подключил. )))
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26.11.2020 21:05 Відповісти
Клоун решил субсидировать во время ковида только клоунов.
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26.11.2020 23:47 Відповісти
 
 