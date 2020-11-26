Федоров розповів, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги: Загальний обсяг виплат становитиме 10 млрд грн
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Понад мільйон українців, які зупинили роботу на час карантину, отримають по вісім тисяч гривень фінансової допомоги на порталі і в мобільному застосунку "Дія".
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, допомогу отримають працівники або ФОП, якщо їхній роботодавець має одну із шести категорій Класифікації видів економічної діяльності:
- 47 - Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами);
- 55 - Тимчасове розміщування;
- 56 - Діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- 59.14 - Демонстрація кінофільмів;
- 90 - Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
- 93 - Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.
"Одна з 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях на 31.10.2020. Загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд гривень", - зазначив Федоров.
Фінансова допомога надаватиметься одноразово.
"Програма підтримки за ініціативи Президента України прийнята Урядом та спрямована на розгляд до Верховної Ради", - додав віцепрем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Что тогда?
Про все остальные сферы малого бизнеса у зеленой шмаркли НЕ знают..
Я перший!!!
Звідки бабоси?
Зебилы заглатывают каждый раз на отлично.
Сумма ничтожна, поддержки никакой не даст. Просто как факт компенсации - он есть. Сам фонд помощи распылится и часть заляжет у друзей Зе. Всё как всегда. Стране сломали шею и её добивают.
Закон Радой еще не принят. Даже комитеты не прошел.
"Программа поддержки ... направлена на рассмотрение в Верховную Раду", - добавил вице-премьер.Источник: https://censor.net/ru/n3233322
Оце життя тепер кайфове!