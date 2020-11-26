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Донбас (21733) бітум (6)

Росія відновлює експорт бітуму, аби змусити Україну фінансувати бойовиків на Донбасі, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Росія відновлює експорт бітуму, аби змусити Україну фінансувати бойовиків на Донбасі, - експерт

Російська влада відновлює експорт бітуму в Україну, який був заборонений з квітня 2019 року.

Про це заявив голова громадської організації "Конституційно-правовий конгрес" Павло Янцен.

На його думку, мета такого рішення - повернути енергетичну та економічну залежність України від Росії, а також підсилити фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі. Адже відповідно до урядових постанов, дозвіл на експорт нафтопродуктів в Україну отримують виключно ті російські компанії, що постачають продукцію на непідконтрольні території Донецької і Луганської областей, а також компанії, які перераховують кошти на підтримку терористичних угрупувань на Донбасі.

"Таким чином через вказані поставки Росія фінансує своїх бойовиків на території України. На засіданні Уряду РФ від 08.10.2020 було ухвалено рішення про початок експорту бітуму за спеціальними дозволами. Найближчим часом такі поставки можуть розпочатися", - повідомив Павло Янцен.

Крім того, відновлюючи експорт, Росія розраховує дискредитувати програму "Велике будівництво", яка передбачає, зокрема, використання доволі великих обсягів нафтопродуктів. Україна не може допустити, аби вони мали російське походження: "Це неможливо допустити, адже Росія саме на це і розраховує. Аби, будуючи дороги, Україна своїми ж коштами фінансувала війну на власній території".

Павло Янцен закликав українську владу активніше зменшувати залежність від поставок нафтопродуктів з Росії, оскільки країна-агресор використовує їх виключно як економічні та політичні важелі впливу. "Росія в будь-який момент зможе тиснути на Україну, як тисне на Білорусь, коли неодноразово зупиняла поставки нафти на нафтопереробні заводи і цим фактично зупиняла їхню роботу", - нагадав Павло Янцен.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Какая торговля на крови, вы о чем? Все кошерно...
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26.11.2020 10:16
+18
Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, - эксперт - Цензор.НЕТ 9882
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26.11.2020 10:20
+12
Доречі, бітумні заводи, які будуть експортувати бітум в Україну, належать Оксані Марченко, яка за збігом обставин являється дружиною Мертвеччука.
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26.11.2020 10:18
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Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, - эксперт - Цензор.НЕТ 5802
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26.11.2020 10:14 Відповісти
И уже расфасовала по-булгаковски .....
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26.11.2020 10:18 Відповісти
А чего не покрышек?
Стоит она закрытая, не волнуйтесь...
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26.11.2020 10:36 Відповісти
А без битума то финансировать нечем, Украина же больше ничего там не покупает.))
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26.11.2020 10:16 Відповісти
Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, - эксперт - Цензор.НЕТ 9049
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26.11.2020 10:23 Відповісти
А на хрена покупать битум у России, когда можно у Азербайджана?
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26.11.2020 11:22 Відповісти
Какая торговля на крови, вы о чем? Все кошерно...
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26.11.2020 10:16 Відповісти
Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, - эксперт - Цензор.НЕТ 9882
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26.11.2020 10:20 Відповісти
РФ РЕШИЛА! Ну не *** твою мать?!! А Украину никто и не спрашивает, так, что ли?
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26.11.2020 10:17 Відповісти
До речі, в ДЬІРІ вважають шо вони вже за паребріком.
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26.11.2020 10:20 Відповісти
Пока у нас шмаркля, Московия уже ничего и не спрашивает.
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26.11.2020 10:20 Відповісти
Доречі, бітумні заводи, які будуть експортувати бітум в Україну, належать Оксані Марченко, яка за збігом обставин являється дружиною Мертвеччука.
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26.11.2020 10:18 Відповісти
медведчукіи, гереги, мураєви, шуфричі, ківи, бужанські, єрмаки та інші адептіи руSSкого міра... успішно "працюють" на раSSію....
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26.11.2020 10:39 Відповісти
На ********* теж почалось Велике крадівництво? Дурной пример заразителен.(С) Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, - эксперт - Цензор.НЕТ 146
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26.11.2020 10:18 Відповісти
А зачем Украине битум покупать? Чтобы у бандитов дененежки не переводились?
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26.11.2020 10:19 Відповісти
Как зачем?! Росія відновлює експорт бітуму, аби змусити Україну фінансувати бойовиків на Донбасі, - експерт - Цензор.НЕТ 9384 Битум и асфальт - хорошо помогают в лечении ковида. Особенно из рашки. Бубочка подтвердит. Росія відновлює експорт бітуму, аби змусити Україну фінансувати бойовиків на Донбасі, - експерт - Цензор.НЕТ 6304
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26.11.2020 14:42 Відповісти
Во экспертный бред, а до этого торгуя с росией с 2014г ни как росия не финансировала боевиков?
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26.11.2020 10:19 Відповісти
Россия запретила поставки в апреле 2019, тоесть до этого никакой зрады в этих поставках не было а теперь появилась.))
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26.11.2020 10:20 Відповісти
А вот это уже сурьёзно.Украина не должна спонсировать боевиков.Вообще надо прикрывать торговлю с агрессором.
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26.11.2020 10:24 Відповісти
А Україна , як держава , вуглеводні у паРаші й не купує , купують українські олігархи . От такі вони поцріоти . Але вважаєтся що це держава торгує з ордою . Росія відновлює експорт бітуму, аби змусити Україну фінансувати бойовиків на Донбасі, - експерт - Цензор.НЕТ 6899 .
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26.11.2020 11:06 Відповісти
Каму вайна-каму мать радна,торгівля йде весь час,з початку війни,обсяги тільки збільшуються,ця країна приречена,хворе суспільство,про владу тільки матюки можу написати.
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26.11.2020 10:26 Відповісти
А где же подонок Саакашвили и разного рода продажные, как и Михуил, мрази Соболевы, Наемы, Серлещи и т.д.? Что же они не бродят по улицам столицы и не завывают, как шафер на еврейской свадьбе, - барИга, торговля на крови, барИга?!
Ах, да, они же не альтруисты и за бесплотно не работают. А у Москвы сейчас с деньгами туго да и Зеленский их устраивает.
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26.11.2020 10:31 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.11.2020 10:42 Відповісти
Думай-ЗЕ!!!!!
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26.11.2020 10:51 Відповісти
Кацапня много чего решает. А кто в Украине разрешил экспорт их дерьма?
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26.11.2020 10:58 Відповісти
это харашо, вот теперь точно дагаваримся
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26.11.2020 10:59 Відповісти
У нас весь бізнес переважно ригівський.
Всі ці бізнесмени тому і ригі, що їх бізнес зав'язан на расєю, і без расєї їх бізнес вилетить в трубу.
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26.11.2020 11:01 Відповісти
Значить,треба йти по старій схемі - нехай Росія продає бітум якісь ліліпутській країні,а та вже продає нам...Бітум,канєшна,буде раза в два дорожчий,зате ми будемо абсолютно нєзавісіми від Росіі...І тоді наших держиморд не буде мучити совість,бо вони будуть заробляти і там,і тут...
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26.11.2020 11:17 Відповісти
У нас нет своих НПЗ? Или нельзя закупить и установить мини установок по переработке отходов НПЗ? Обязательно в Раше покупать?
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26.11.2020 12:19 Відповісти
Ох уж этот эксперт.Формулировка "Российские власти возобновляют экспорт битума в Украину, который был запрещен с апреля 2019 года." в корне неправильная.Это Украина возобновляет импорт битума, что способствует финансированию боевиков.
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26.11.2020 11:19 Відповісти
Хороші окупанти і їх посібники це мертві окупанти і їх посібники. Вбивайте хлопці росію де тільки можна!!!
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26.11.2020 12:26 Відповісти
А куда смотрит гарант конституции Украины Зеленский!! Или ему по хер!! разве это не торговля на крови?? А Зеленский?? Или деньги не пахнут!
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26.11.2020 12:48 Відповісти
Підіть в будь-який супермаркет і ви знайдете там масу товарів вироблених на ерефії. Дивіться рекламу косметики та молочних продуктів виготовлених на ерефії на всіх ТБ-аналах України.
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26.11.2020 13:57 Відповісти
 
 