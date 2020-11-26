МЗС Білорусі викликало посла України Кизима через "антибілоруські акції щодо посольства РБ в Україні"

26 листопада 2020 року в Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь викликаний Посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо Посольства Республіки Білорусь в Україні і зажадала забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року", - йдеться в повідомленні.

У МЗС РБ зазначили, що Кизиму "виражена крайня стурбованість бездіяльністю компетентних органів України щодо припинення провокацій і відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони".

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"Зазначено, що протиправна діяльність радикальних елементів біля будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює безпосередню загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників Посольства та членів їхніх сімей", - додали в міністерстві.

Крім того, заявлено, що Республіка Білорусь очікує реакції української сторони в зв'язку з провокаціями, що мали місце щодо Почесного консульства Республіки Білорусь у Львові і "виходить з того, що акти вандалізму там будуть належним чином розслідувані, отримають відповідну оцінку правоохоронних органів України, а винні понесуть справедливе покарання".