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МЗС Білорусі викликало посла України Кизима через "антибілоруські акції щодо посольства РБ в Україні"

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МЗС Білорусі викликало посла України Кизима через

26 листопада 2020 року в Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь викликаний Посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо Посольства Республіки Білорусь в Україні і зажадала забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року", - йдеться в повідомленні.

У МЗС РБ зазначили, що Кизиму "виражена крайня стурбованість бездіяльністю компетентних органів України щодо припинення провокацій і відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони".

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"Зазначено, що протиправна діяльність радикальних елементів біля будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює безпосередню загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників Посольства та членів їхніх сімей", - додали в міністерстві.

Крім того, заявлено, що Республіка Білорусь очікує реакції української сторони в зв'язку з провокаціями, що мали місце щодо Почесного консульства Республіки Білорусь у Львові і "виходить з того, що акти вандалізму там будуть належним чином розслідувані, отримають відповідну оцінку правоохоронних органів України, а винні понесуть справедливе покарання".

Автор: Анастасія Потіха
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акции антиЛукашенковские,а не антиБеларусские.
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26.11.2020 10:20 Відповісти
зазеркалье
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26.11.2020 10:30 Відповісти
По законам Украины граждане имеют право митинговать безнаказанно. Безопасность посольства при этом не нарушается. И разгонять митингующих граждан в угоду незаконно захватившему власть в Беларуси диктатору Лукашеску никто не будет.
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26.11.2020 10:35 Відповісти
По законам Украины граждане имеют право митинговать безнаказанно.
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26.11.2020 11:03 Відповісти
После тех антиукраинских высказываний высшими чиновниками Белоруссии,аж сам главнокомандующий не пропустит интервью, без упоминания Украины в негативном свете, можно было ноту игнорировать.
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26.11.2020 12:01 Відповісти
Сябрьі из МИДа, курите лукашенковскую пипетку.
У нас свобода собраний и демонстраций. Наши люди свободно вьіражают свою позицию где угодно и когда угодно, а не в угоду захватившему власть ублюдку Лукашенко
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26.11.2020 13:34 Відповісти
и только Украина никого не вызывает, терпит унижения и видит мир в глазах, тьфу зеленое отродье
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26.11.2020 13:35 Відповісти
"...бездіяльність компетентних органів України з припинення провокацій..." - у розумінні МЗС Білорусі мітингувальників потрібно було віддубасити і покалічити, а решту скрутити і кинути за грати? По бацьківському і "беркутівському" сценарію?
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26.11.2020 14:03 Відповісти
Когда вы в ООН против Украины голосуете, вас же никто не чморит, не так ли? МЗС Білорусі викликало посла України Кизима через "антибілоруські акції щодо посольства РБ в Україні" - Цензор.НЕТ 4349
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26.11.2020 15:03 Відповісти
 
 