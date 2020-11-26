Прогресу в розробці плану дій стосовно Донбасу немає, - спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Грау
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Під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в середу не вдалося досягти прогресу щодо розробки проєкту плану дій у повній відповідності до Мінських угод.
Про це повідомляється в заяві Спеціального представника Чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ і її Робочих груп у форматі відеоконференцій 25 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Через відмінності у поглядах Робочої групи з політичних питань не вдалося досягти прогресу під час розробки проєкту плану дій відповідно до Мінських угод. Просування щодо цього питання потребує конструктивності та готовності до компромісів", - заявила спецпредставник ОБСЄ.
У центрі дискусії Робочої групи з безпеки перебували питання дотримання режиму припинення вогню. Крім того, обговорювалося "функціонування заходів щодо посилення режиму припинення вогню і координаційного механізму з реагування на його порушення".
Гуманітарна робоча група обговорювала умови майбутнього функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.
"У дискусіях також були порушені питання пошуку зниклих безвісти, а також взаємного звільнення та обміну осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом. Прогрес у цьому питанні напередодні новорічних і різдвяних свят міг би стати важливим гуманітарним кроком", - заявила Грау.
У центрі уваги Економічної робочої групи були питання водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях. Крім того, обговорювалися проблеми екології, а також питання виплати пенсій і надання соціальних та інших послуг громадянам України, які проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Як повідомлялося, 5 листопада глава делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи, який в разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО передбачає проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.
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-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі "наші-люді" тут, как і вєздє, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулювіаннію проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."
Не дураки заседали при подписании того документа (все итак понимали что рашку нельзя просто выкинуть с дамбаса как и с приднестровья мирно,цель была единственная- остановить орду на тот момент и заморозить конфликт).Возможно вмешательство америки изменило бы ситуацию,но обама прощелкал сперва грузию а потом и обломался на украине совсем.
Если клоун пойдет на уступки ради пиара то этот военный конфликт будет иметь огромные последствия для государства украина. И оно это тоже осознает,ростов не резиновый))
Клоун-популист с его *профессионалами* докерувались что в казначействе денег нет,но вы держитесь)))) обещанки про счастливую,мирную и богатую жизнь остались в слоганах предвыборных для лохов.Но на кладбище может повезут кого-то по красивым дорогам из ковидфонда.))
Европа теж не дуже друзі - пропонують піддатися Путіну