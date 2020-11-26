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Донбас (21733) Тристороння контактна група (826) Грау Хайді (34)

Прогресу в розробці плану дій стосовно Донбасу немає, - спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Грау

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Прогресу в розробці плану дій стосовно Донбасу немає, - спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Грау

Під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в середу не вдалося досягти прогресу щодо розробки проєкту плану дій у повній відповідності до Мінських угод.

Про це повідомляється в заяві Спеціального представника Чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ і її Робочих груп у форматі відеоконференцій 25 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через відмінності у поглядах Робочої групи з політичних питань не вдалося досягти прогресу під час розробки проєкту плану дій відповідно до Мінських угод. Просування щодо цього питання потребує конструктивності та готовності до компромісів", - заявила спецпредставник ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська сторона заявила представникам РФ рішучий протест у зв'язку із загибеллю на Донбасі військовослужбовця Мінкіна, - Кравчук

У центрі дискусії Робочої групи з безпеки перебували питання дотримання режиму припинення вогню. Крім того, обговорювалося "функціонування заходів щодо посилення режиму припинення вогню і координаційного механізму з реагування на його порушення".

Гуманітарна робоча група обговорювала умови майбутнього функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.

"У дискусіях також були порушені питання пошуку зниклих безвісти, а також взаємного звільнення та обміну осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом. Прогрес у цьому питанні напередодні новорічних і різдвяних свят міг би стати важливим гуманітарним кроком", - заявила Грау.

У центрі уваги Економічної робочої групи були питання водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях. Крім того, обговорювалися проблеми екології, а також питання виплати пенсій і надання соціальних та інших послуг громадянам України, які проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Також читайте: Відмовляючись надавати в ТКГ свій варіант "мирного плану", Росія показує свою зацікавленість у суб'єктивізації ОРДЛО, а не мирі на Донбасі, - Гармаш

Як повідомлялося, 5 листопада глава делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи, який в разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО передбачає проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
К сожалению, смерть педофила тоже ничего не решит - он там даже не самый упоротый в Мордоре - есть и похуже...да и на его место очередного двойника поставить никто не помешает.
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26.11.2020 10:39
+2
І що найцікавіше, Порошенко їм вже не заважає. 😁 Чи заважає? 🤔😊
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26.11.2020 10:50
+1
"Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам", - заявила спецпредставитель ОБСЕ."
Европа теж не дуже друзі - пропонують піддатися Путіну
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26.11.2020 10:38
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26.11.2020 10:22 Відповісти
І що найцікавіше, Порошенко їм вже не заважає. 😁 Чи заважає? 🤔😊
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26.11.2020 10:50 Відповісти
«Зібралися разом два ефіопи , один папуас, Штірліц, поручик Ржевський, російський карлик, дистрофік, генерал-штабіст по закупівлях за завищеними цінами, колобок, пропа-гандон ФакінА, два наркомана, три п'яниці, два імпотенти, Санта і Барбара, одна відьма, Чикотіло, фальшивомонетник, дєрмакофіл, чотири офшорники, Мішка-Китайчик, адвокат-сексот, Василь Іванович, гуманоїд, контрабандист, тітка Соня, тричі несудимий, але з довідкою- ..Біновіч, Ко-від 20, лейтенант КГБ, Дракула, вмираючий єврей-олігарх, даішник, головлікар Даун, диверсант, Сі-Воша-Гнида, зломщик сейфів, ліпший корупціонер, теща і чоловік з прикрого відрядження.

-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі "наші-люді" тут, как і вєздє, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулювіаннію проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."
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26.11.2020 11:27 Відповісти
Висновок: ця байда на Донбасі на довго Прогресса в разработке плана действий по Донбассу нет, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау - Цензор.НЕТ 4989
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26.11.2020 10:29 Відповісти
Понад шість років триває. Значить тривати буде десятиріччами. Як в Приднестровʼї, Осетії, Карабасі. Треба визнати, що ми отримали, завдяки мирним голубам та нашим європейським партнерам, заморожений конфлікт. Що триватиме невідомо скільки, та висотуватиме всі соки з України. А наші корумповані чінуші ще й допоможуть в цьому.
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26.11.2020 11:13 Відповісти
надовго
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26.11.2020 13:37 Відповісти
нужны аргументы которые заставят пойти на компромиссы, но зеля все аргументы передал парашке
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26.11.2020 10:30 Відповісти
Например какие все аргументы. Просто любопытно. Зеля в политике конечно нуб. Но не нужно на него вешать то, что было сделано до него.
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26.11.2020 11:59 Відповісти
его предвыборное обещание *закончить войну* он должен выполнить.Пусть оно и его команда найдет компромисс а не трепется и пишет видосики.
Не дураки заседали при подписании того документа (все итак понимали что рашку нельзя просто выкинуть с дамбаса как и с приднестровья мирно,цель была единственная- остановить орду на тот момент и заморозить конфликт).Возможно вмешательство америки изменило бы ситуацию,но обама прощелкал сперва грузию а потом и обломался на украине совсем.
Если клоун пойдет на уступки ради пиара то этот военный конфликт будет иметь огромные последствия для государства украина. И оно это тоже осознает,ростов не резиновый))
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26.11.2020 13:16 Відповісти
Я спрашивал за все аргументы. А то что это замороженный конфликт я и без Вас знаю. И заморозили его задолго до Зели. И за его предвыборное обещание я тоже в курсе. Кстати, справедливости ради нужно отметить, что не он первый такое обещание давал. Мне интересно было какие он "все аргументы передал парашке".
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26.11.2020 13:24 Відповісти
что смогли на тот момент европейские лидеры то и сделали сообща.В европе на тот момент был кризис сирийский с беженцами,им не надо было рядом на границе с ес еще войны,молодцы что затушили.
Клоун-популист с его *профессионалами* докерувались что в казначействе денег нет,но вы держитесь)))) обещанки про счастливую,мирную и богатую жизнь остались в слоганах предвыборных для лохов.Но на кладбище может повезут кого-то по красивым дорогам из ковидфонда.))
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26.11.2020 16:42 Відповісти
Ну перефразируя Вас могу ответить также - что смог сделать клоун-популист в данной ситуации мирового эпидемиологического кризиса то и сделал. Или это другое? Так ситуация какая была при Порошенко так и осталась вроде. Сивочелый рехворматор ее не разрулил. Оставил клоуну. А тут еще плюс кризис с эпидемией нарисовался. И не в отдельно взятой Украине, а во всем мире. А красивые дороги еще Яценюк начал строить, потом Гройсман продолжил. Или это опять другое? Относительно отсутствия денег в казначействе пока погодю комментировать. Я за два года истеричных воплей порохоботов на цензоре порядком начитался. Но вот что есть действительно фактом, так то что вот якобы денег в казначействе нет, а бакс стабилен, а не так как у Порошенко более чем в два раза просел. Так что с выводами пока подожду торопится.
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26.11.2020 17:09 Відповісти
конечно разрулят)) уже варианты повышения на электроэнергию просматривают и пообещали газ в декабре не повышать для населения,за январь и дальше пока неизвестно))) ну и зарплаты обещанные пока повышать почему-то не получается,а пенсы ждут с учителями)) вот у нас не популисты сказали будут понижать пенсам,а возраст повышать,но это мы ....не богатая страна как украина))
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26.11.2020 18:53 Відповісти
"прогресса" не будет до тех пор пока педофильный кремлевский Шнырь обколотый ботаксом и больной шизофренией не потеснит в.и.ленина, а в Украине будет малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат!!!!!
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26.11.2020 10:34 Відповісти
К сожалению, смерть педофила тоже ничего не решит - он там даже не самый упоротый в Мордоре - есть и похуже...да и на его место очередного двойника поставить никто не помешает.
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26.11.2020 10:39 Відповісти
Это та Грау, которая на заседании показательно не давала слова украинской делегации, заставляя Кравчука пол-часа руку тянуть и при этом давала слово никем не уполномоченным "представителям" оккупационных администраций ОРДЛО?
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26.11.2020 10:38 Відповісти
"Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам", - заявила спецпредставитель ОБСЕ."
Европа теж не дуже друзі - пропонують піддатися Путіну
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26.11.2020 10:38 Відповісти
В результате распада Австро-Венгерского государства образовалась Чехословакия, состав которой вошла Судетская область, на которой проживали немцы. Из-за этого "анклава" весной 1939 года Чехословакия была стерта с карты Европы. Победа над Гитлером привела к тому, что немцы были изгнаны из Чехословакии. Это к вопросу, что важнее, территория или народ, который проживает на этой территории.
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26.11.2020 11:49 Відповісти
 
 