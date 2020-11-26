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Одеса (4029) ректор (46) медуніверситет (55)

Ректором Одеського медуніверситету обрано Запорожана. За нього проголосували близько 80% виборців

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ректором Одеського медуніверситету обрано Запорожана. За нього проголосували близько 80% виборців

На виборах ректора Одеського національного медичного університету колектив підтримав главу Вченої ради, академіка Валерія Запорожана.

За кількістю голосів він випередив інших претендентів в 7 разів, його підтримали близько 80% усіх, хто проголосував.

За результатами підрахунку, Валерій Запорожан отримав 812 голосів, Олена Якименко - 113 голосів, Владлена Дубініна - 68 голосів.

Вибори відбулися в повній відповідності з законом, демократично і прозоро. Всі троє кандидатів були допущені до виборів. Від кожного на виборчій дільниці були присутні спостерігачі, від Міністерства охорони здоров'я - головний спеціаліст відділу керівних кадрів управління по роботі з персоналом Тетяна Савіна. На виборчій дільниці також працювали представники акредитованих ЗМІ. Процес голосування транслювався онлайн.

Ректором Одеського медуніверситету обрано Запорожана. За нього проголосували близько 80% виборців 01
Ректором Одеського медуніверситету обрано Запорожана. За нього проголосували близько 80% виборців 02

Крім того, адміністрація університету забезпечила дотримання протиепідеміологічних правил. Члени комісій були забезпечені масками, антисептиками, захисними стеклами. Вхід на дільницю здійснювався після температурного скринінгу і обов'язкової обробки рук, вдалося не допустити скупчення людей на ділянці.

Згідно із законом України про вищу освіту і відповідно до статуту ОНМедУ, посада ректора - виборна: шляхом таємного голосування його обирає трудовий і студентський колективи. Згідно зі статтею 42 Закону, ректора обирають штатні науково-педагогічні співробітники (75% від загальної кількості виборців), штатний управлінський, адміністративний та інший персонал (15%) і делегати від студентської спільноти (10%).

Довідка: Валерій Запорожан - академік НАМН України, заслужений винахідник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор і чинний глава Вченої ради ОНМедУ.

Автор: Анастасія Потіха
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ппц. рейдернуть у него не вышло, значит "честные выборы"
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26.11.2020 10:36 Відповісти
Ворье выиграло, он сидеть давно должен.
Теперь жалуйтесь и не удивляйтесь, почему врачи не умеют лечить.
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26.11.2020 10:42 Відповісти
Да личность ректора мало влияет на то, каким врачом студент станет. Я поступил в одесский медин когда ректором Ильин был, зав кафедрой анатомии. Потом Запорожан стал. Уже двадцать лет и я и те, кто со мной учился, лечим людей. И довольно хорошо лечим.
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26.11.2020 11:02 Відповісти
Не согласен. Такой покупки экзаменов как сейчас не было никогда. Даже если учишься и знаешь, все равно плати. Отбивается у молодежи желание учиться и чувство справедливости.
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26.11.2020 11:36 Відповісти
только агрессивный ковид может помчь поменять в одессе одиозного ректора медвуза. в одесе два таких "героя"... еще один из юракадемии...
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26.11.2020 10:49 Відповісти
держите вкурсе а зпорожского одессян
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26.11.2020 11:31 Відповісти
А Супрун этот вопрос бы "дожала" и не был бы опять вор и взяточник ректором Одесского Медина...
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27.11.2020 00:20 Відповісти
 
 