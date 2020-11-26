Білорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко
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Відносини Білорусі й Росії потребують не перезавантаження, а інтенсифікації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
"Що стосується білорусько-російських відносин, то нам треба, можливо, не про якесь перезавантаження говорити, а про посилення, інтенсифікацію наших відносин. Теза абсолютно напрошується. Не просто теза, а практика. Я хочу, щоб ви розуміли і знали , що ми до цього готові", - зазначив Лукашенко.
Крім того, "президент", що захопив владу в країні, наголосив на прагненні Білорусі зберігати тісний контакт із Росією.
"Я нічого нового не сказав. Я завжди про це говорив. Просто не завжди, слухаючи мене, хотіли на цьому наголошувати і повторювати, особливо в Росії. Мабуть, комусь це було невигідно, але час показав, що нам нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин. Упевнений, що цього керівництво Росії сьогодні хоче і надає перевагу таким відносинам", - додав Лукашенко.
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https://charter97.org/ru/news/2020/11/26/401935/
- Відсутністю вусів і лисини...
Это большая разница.
2. Я уже не говорю про то, что методы удержания власти Лукашенком просто ужасны - это убийства и террор своего народа. А Тихоновская все же простая домохозяйка, безвинная и безгрешная женщина.
Если в этом нет разницы? Ну тогда я не знаю?
А кто это?
В 60-годы в СССР вышел фильм "Иванна" где главная героиня бросает крестик и плохо отзывается о церкви. События связаны с Западной Украиной. Папа Римский проклял всех создателей фильма - от режиссера до актеров. и в течение 1- 3-5 лет, все актеры и режиссер и их родственники (около 10 чел.) умерли от непонятных причин., даже просили Папу римского снять проклятье.