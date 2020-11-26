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Білорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко

Відносини Білорусі й Росії потребують не перезавантаження, а інтенсифікації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Що стосується білорусько-російських відносин, то нам треба, можливо, не про якесь перезавантаження говорити, а про посилення, інтенсифікацію наших відносин. Теза абсолютно напрошується. Не просто теза, а практика. Я хочу, щоб ви розуміли і знали , що ми до цього готові", - зазначив Лукашенко.

Крім того, "президент", що захопив владу в країні, наголосив на прагненні Білорусі зберігати тісний контакт із Росією.

"Я нічого нового не сказав. Я завжди про це говорив. Просто не завжди, слухаючи мене, хотіли на цьому наголошувати і повторювати, особливо в Росії. Мабуть, комусь це було невигідно, але час показав, що нам нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин. Упевнений, що цього керівництво Росії сьогодні хоче і надає перевагу таким відносинам", - додав Лукашенко.

Також читайте: МЗС Білорусі викликало посла України Кизима через "антибілоруські акції щодо посольства РБ в Україні"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
в беловежской пуще договор о ссфг между ******* подпишут, - союз слияния фашистского говна.
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26.11.2020 10:45
+6
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?...
- Відсутністю вусів і лисини...
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26.11.2020 10:52
+3
Таки да, Лука Беларусь на кацапский кукан плотненько посадил. Слазить с него будет очень нелегко и этот процесс для беларусов точно не будет безболезненным.
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26.11.2020 11:11
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Ясен пень Саша.Кредит за АЭС-отдавать надо. Беларуси никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений с Россией, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7406
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26.11.2020 10:43 Відповісти
Просто для информации о БелАЭС. Как "классно" дружить с расеей
https://charter97.org/ru/news/2020/11/26/401935/
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26.11.2020 11:10 Відповісти
луці ківа другБілорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6858
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26.11.2020 11:11 Відповісти
ОПЗЖ с удовольствием таких и берут
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26.11.2020 11:39 Відповісти
Proval polni im s AES polucitsia i ecio raski AES Smolenske pogubet.Zakrojet ne tolko im eksport v ES no i raske Білорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1448
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26.11.2020 11:43 Відповісти
Поплескай в долоні)) Латвія з тіхановською зробили все.
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05.03.2021 17:31 Відповісти
в беловежской пуще договор о ссфг между ******* подпишут, - союз слияния фашистского говна.
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26.11.2020 10:45 Відповісти
Мое подсознание прочитало тесных и трусливых) удивилась откровенности а потом прочитала второй раз.
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26.11.2020 10:47 Відповісти
Та тебе уже, замечу, МНОГО от чего "никуда не деться"! Не находишь!?
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26.11.2020 10:49 Відповісти
Дружеских? Да расея уже практически задушила Беларусь в своих объятиях. Просто усатый дурень любит объятия
Беларуси никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений с Россией, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 550
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26.11.2020 10:49 Відповісти
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?...
- Відсутністю вусів і лисини...
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26.11.2020 10:52 Відповісти
Жестко. Но объективно
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26.11.2020 11:11 Відповісти
Они в паре работают.Отличия не вижу.
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26.11.2020 11:14 Відповісти
Не гони.
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26.11.2020 16:53 Відповісти
1. Тихановскую избрали люди Президентом, а Лукашенко пролетел, его не терпят.
Это большая разница.

2. Я уже не говорю про то, что методы удержания власти Лукашенком просто ужасны - это убийства и террор своего народа. А Тихоновская все же простая домохозяйка, безвинная и безгрешная женщина.


Если в этом нет разницы? Ну тогда я не знаю?
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26.11.2020 16:50 Відповісти
ментально они советские на всю голову
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27.11.2020 00:02 Відповісти
Ця "безгрешная", як і її муж та ще бабарики і цепкали -- шайка злочинців і призвели до нещастя . А хто переміг на виборах -- невідомо. Бо більшість голосувала за Лукашенка. І ця більшість законослухняні білоруси і працюють на Білорусь, а не на терористів тихановських.
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05.03.2021 17:43 Відповісти
Білорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 444
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07.03.2021 11:43 Відповісти
Встреча старого колхозного мерина и спеца со скотобойни из єтого же колхоза
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26.11.2020 10:52 Відповісти
а разжирел-то как Лука - всё в ширь гонит - никак не нажрется, а это в его возрасте опасно
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26.11.2020 11:48 Відповісти
В Раше укрепился закон "клюнут ближнего, насри на нижнего". Беларусь на этом месте
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26.11.2020 10:52 Відповісти
Беларуссия в самом низу.
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26.11.2020 10:53 Відповісти
Та ви що? А наш прем'єр казав, що тепер наша стратегічна мета -- досягти рівня Білорусі.
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05.03.2021 17:46 Відповісти
Ваш премьер? Білорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3191
А кто это? Білорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1539
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05.03.2021 20:21 Відповісти
Сапраўды, куды з параша падзенуцца яе Федэральны Акруга Расійскай "Федэрацыі" "Беларусь"?
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26.11.2020 10:52 Відповісти
Куди слово "русь" не притулиш, все у рассію перетворюється. Все, що було русифіковано, має бути дерусифіковано. З Андроїдами та Віндоусами включно.
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26.11.2020 11:02 Відповісти
Таки да, Лука Беларусь на кацапский кукан плотненько посадил. Слазить с него будет очень нелегко и этот процесс для беларусов точно не будет безболезненным.
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26.11.2020 11:11 Відповісти
"Интенсификация отношений", это вхождение Беларуси областями в состав РФ, а Лукашенко звание сенатора ( пожизненного) в "объединенном государстве" с хатынкой на Рублевке, ну и Коленьке какую никакую должность в перспективе где нибудь на восток от Волги., желательно с нефтью и газом..
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26.11.2020 11:22 Відповісти
Bolse s nim i nebudet nikto govorit krome raski.Nekomu on bolse ne interesen
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26.11.2020 11:23 Відповісти
Церковь его прокляла, а это серьезно
В 60-годы в СССР вышел фильм "Иванна" где главная героиня бросает крестик и плохо отзывается о церкви. События связаны с Западной Украиной. Папа Римский проклял всех создателей фильма - от режиссера до актеров. и в течение 1- 3-5 лет, все актеры и режиссер и их родственники (около 10 чел.) умерли от непонятных причин., даже просили Папу римского снять проклятье.
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26.11.2020 11:46 Відповісти
Не говорите с ним. Он уже поклал на вас і ваши санкції.
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05.03.2021 17:49 Відповісти
Posmotrim uze na koleniax ix kompaniji prosiat dat rabotat,a mi tolko nacinajem nazimat.Kogda nebudet za sto pensiji platyt togda posmotrim kak tam poklal
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05.03.2021 17:56 Відповісти
Ну очень тесные отношения Беларуси с Рф. Лукашенко не БЕЛАРУСЬ ! Это у него они очень тесные...Такие тесные что ни на одном митинге не было и нет ни одного рассейского флага..
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26.11.2020 13:45 Відповісти
Бульбашенко, ты - убийца! Теперь живи с этим. Или не живи.
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26.11.2020 15:16 Відповісти
могилевская губерния
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27.11.2020 00:03 Відповісти
 
 