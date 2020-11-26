Білорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко

Відносини Білорусі й Росії потребують не перезавантаження, а інтенсифікації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Що стосується білорусько-російських відносин, то нам треба, можливо, не про якесь перезавантаження говорити, а про посилення, інтенсифікацію наших відносин. Теза абсолютно напрошується. Не просто теза, а практика. Я хочу, щоб ви розуміли і знали , що ми до цього готові", - зазначив Лукашенко.

Крім того, "президент", що захопив владу в країні, наголосив на прагненні Білорусі зберігати тісний контакт із Росією.

"Я нічого нового не сказав. Я завжди про це говорив. Просто не завжди, слухаючи мене, хотіли на цьому наголошувати і повторювати, особливо в Росії. Мабуть, комусь це було невигідно, але час показав, що нам нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин. Упевнений, що цього керівництво Росії сьогодні хоче і надає перевагу таким відносинам", - додав Лукашенко.

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