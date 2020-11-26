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Постачання другої партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Постачання другої партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер, - МОЗ

В Міністерстві охорони здоров'я заявили, що поставка другій партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова в ході пресбрифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми очікуємо на прибуття наступної партії препарату "ремдесивір". Це друга поставка. Всього для закупівлі передбачено 28,2 тис. флаконів. 14 тис. Ми отримали близько двох тижнів тому, вони розподілені, поставлені в регіони в медустанови. В цілому плануємо пролікувати близько 5 тис. осіб", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
ВОНА набралась бесполезного и не нужного "тамифлю" по самое немогу и по космическим ценам, шмыга наберется очень вредного и так же не нужного "ремдесивира". и самое печальное - ни той, ни этому ничего за это не будет.
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26.11.2020 10:49
+3
Препарат который ВОЗ раскритиковал за бесполезность от ковида. Спасибо родному Минздрав за заботу! Власть новая, а откаты от фармацевтических корпораций те же.
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26.11.2020 10:55
+3
Почему бы не найти и не посадить того мудака, который решил купить это бесполезную хрень? А потом удивляются -куда деньги делись из бюджета?
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26.11.2020 11:34
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ВОНА набралась бесполезного и не нужного "тамифлю" по самое немогу и по космическим ценам, шмыга наберется очень вредного и так же не нужного "ремдесивира". и самое печальное - ни той, ни этому ничего за это не будет.
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26.11.2020 10:49 Відповісти
Поставка второй партии ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19 ожидается в четверг, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9826
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26.11.2020 10:50 Відповісти
Дегенерат. Постачання другої партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7805
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26.11.2020 15:30 Відповісти
не скажу, что приятно, но можно считать познакомились. хотя на будущее - лучше все же молчи, дегенерат
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26.11.2020 15:52 Відповісти
Какой ты, блин, остроумный. Аж страшно! Постачання другої партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6779
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26.11.2020 16:32 Відповісти
с дегенератом можно особо не упираться. тебеподобному сойдет.
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26.11.2020 19:32 Відповісти
осельтамивир т.е. Тамифлю это единственный противовирусный препарат с доказанной эффективностью против штаммов гриппа А и В. Ремдесевир ВОЗ уже не рекомендуют применять для лечения короны но уже договоренность есть, теперь будут "лечить".
А по поводу Воны,если бы сейчас она была президентом этого позорища и жопы во всех сферах в том числе и в медицине не было бы однозначно.
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26.11.2020 21:36 Відповісти
Препарат который ВОЗ раскритиковал за бесполезность от ковида. Спасибо родному Минздрав за заботу! Власть новая, а откаты от фармацевтических корпораций те же.
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26.11.2020 10:55 Відповісти
И мох не рекомендует, а Степанов говорит не бебет ,деньги сплочены , откаты получены
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26.11.2020 11:02 Відповісти
После дождика
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26.11.2020 11:09 Відповісти
Карантин визідного дня - це як мертвому припарка. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей
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26.11.2020 11:18 Відповісти
Даже долбанутая воз недели две назад признала, что этот препарат - фуфломицин.
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26.11.2020 11:23 Відповісти
Почему бы не найти и не посадить того мудака, который решил купить это бесполезную хрень? А потом удивляются -куда деньги делись из бюджета?
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26.11.2020 11:34 Відповісти
вместо ремдесивира можно порекомендовать помазать зеленкой под коленкой... рез-ты такие же, но раз так в 1000 дешевеле.. дбл, блдь (С)
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26.11.2020 14:30 Відповісти
 
 