Постачання другої партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер, - МОЗ

В Міністерстві охорони здоров'я заявили, що поставка другій партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова в ході пресбрифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми очікуємо на прибуття наступної партії препарату "ремдесивір". Це друга поставка. Всього для закупівлі передбачено 28,2 тис. флаконів. 14 тис. Ми отримали близько двох тижнів тому, вони розподілені, поставлені в регіони в медустанови. В цілому плануємо пролікувати близько 5 тис. осіб", - сказала вона.

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