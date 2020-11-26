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Постачання другої партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В Міністерстві охорони здоров'я заявили, що поставка другій партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер.
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова в ході пресбрифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми очікуємо на прибуття наступної партії препарату "ремдесивір". Це друга поставка. Всього для закупівлі передбачено 28,2 тис. флаконів. 14 тис. Ми отримали близько двох тижнів тому, вони розподілені, поставлені в регіони в медустанови. В цілому плануємо пролікувати близько 5 тис. осіб", - сказала вона.
Топ коментарі
+3 cimbitep
показати весь коментар26.11.2020 10:49
+3 Дик Шелдон
показати весь коментар26.11.2020 10:55
+3 Kpnemo Kp
показати весь коментар26.11.2020 11:34
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А по поводу Воны,если бы сейчас она была президентом этого позорища и жопы во всех сферах в том числе и в медицине не было бы однозначно.