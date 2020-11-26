Через незаконну вирубку та змін клімату Карпатський регіон у реальній небезпеці, - ООН
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Виконавча директорка програми ООН з довкілля Інгер Андерсен попередила країни Карпатського регіону про серйозні загрози через вирубку лісів і зміни клімату.
Про це вона заявила на зустрічі з представниками Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Не дуріть себе: Карпатський регіон перебуває в реальній і безпосередній небезпеці", - заявила вона.
"Праліси Карпат та їхнє унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю, деревина незаконно вирубується і перевозиться через кордони гірських держав і за їх межі. Це має безліч наслідків", - сказала Андерсен.
Як приклад вона навела кілька руйнівних повеней, які за останні роки пережила Україна.
"Села та дороги затоплені. Мости зруйновані. Люди загинули. Повені частково пов’язані зі зміною клімату. Але незаконні рубки, що відбуваються під прикриттям труднощів, яких зазнала Україна, знищили великі шматки лісу, які вбирають надлишки води та забезпечують захист від повені", - заявила Андерсен.
Вона додала, що за останні 20 років незаконні рубки обійшлися Румунії в більш ніж п'ять мільярдів євро.
Андерсен закликала сторони зміцнювати верховенство права для забезпечення захисту навколишнього середовища, а також збільшити транскордонну співпрацю і активізувати боротьбу зі змінами клімату.
Будь ласка, зачекайте...
"Президент Петр Порошенко наложил вето на принятый ранее Верховной Радой закон об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временном запрете экспорта дров. Об этом сообщается на сайте парламента."
«Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли», - заявили в Администрации. Сообщается, что Петр Порошенко подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений к документу.
"Петр Порошенко подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений к документу." - именно после этих изменений и идет кругляк как "дрова".
Кожного разу коли піднімають цю тему, я наводжу прості факти і ніхто, досі не зміг їх спростувати чи заперечити.
От один із них, кількість опадів у Карпатах збільшилась у 10 разів.
Другий, навіть без вирубки, якщо знести усі міста, дороги і усе засадити деревами ліси нездатні утримати більше 10% ******** кількості опадів.
то що там із вирубкою? (і так, вона звісно якось там впливає, але не так як нам це викладають) А ось зміна клімату в Арктиці і Антарктиці, впливає на Карпати набагато суттєвіше...
https://www.unn.com.ua/uk/news/1818477-cholovik-i-6-richna-divchinka-znikli-pislya-poveni-u-shveytsariyi
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C_%D1%83_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96_(2013)
Мабуть тому що ти хочеш у це вірити?
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1868-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0--%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E/44444210
150 років вони будували заради усунення небезпеки, а й досі гинуть люди. Що значить тільки машину змило? Це гори! В них завжди так було до вирубки лісу, під час і після буде. Мукачево чому зараз не топить? Бо бетонну дамбу вздовж берегів зафігачили...
https://www.swissinfo.ch/rus/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5--%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0--%D0%B2-1999-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/44967604
"Мастер спорта по борьбе с контрабандой и вырубкой" аФтаритетно заявлял, что наводнения и оползни совершенно НЕ СВЯЗАНЫ с вырубкой.
В качестве примера она привела несколько разрушительных наводнений, которые за последние годы пережила Украина.
"Села и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли. Наводнения частично связаны с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнений" , Источник: https://censor.net/ru/n3233349
Люди убили Аральское море. Теперь море убивает людей, а они отчаянно пытаются вернуть ему водуhttps://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88115-krik-arala