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Через незаконну вирубку та змін клімату Карпатський регіон у реальній небезпеці, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Через незаконну вирубку та змін клімату Карпатський регіон у реальній небезпеці, - ООН

Виконавча директорка програми ООН з довкілля Інгер Андерсен попередила країни Карпатського регіону про серйозні загрози через вирубку лісів і зміни клімату.

Про це вона заявила на зустрічі з представниками Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Не дуріть себе: Карпатський регіон перебуває в реальній і безпосередній небезпеці", - заявила вона.

"Праліси Карпат та їхнє унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю, деревина незаконно вирубується і перевозиться через кордони гірських держав і за їх межі. Це має безліч наслідків", - сказала Андерсен.

Як приклад вона навела кілька руйнівних повеней, які за останні роки пережила Україна.

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"Села та дороги затоплені. Мости зруйновані. Люди загинули. Повені частково пов’язані зі зміною клімату. Але незаконні рубки, що відбуваються під прикриттям труднощів, яких зазнала Україна, знищили великі шматки лісу, які вбирають надлишки води та забезпечують захист від повені", - заявила Андерсен.

Вона додала, що за останні 20 років незаконні рубки обійшлися Румунії в більш ніж п'ять мільярдів євро.

Андерсен закликала сторони зміцнювати верховенство права для забезпечення захисту навколишнього середовища, а також збільшити транскордонну співпрацю і активізувати боротьбу зі змінами клімату.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А что в Карпатах есть незаконная вырубка? Осел ведь ее еще полтора года назад своим указом искоренил...и мендель подтвердила..
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26.11.2020 11:20
+5
Предыдущий осел не лучше был:
"Президент Петр Порошенко наложил вето на принятый ранее Верховной Радой закон об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временном запрете экспорта дров. Об этом сообщается на сайте парламента."
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26.11.2020 12:12
+4
То що там із лісом?
Из-за незаконной вырубки и изменений климата Карпатский регион в реальной опасности, - ООН - Цензор.НЕТ 6302
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26.11.2020 11:20
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То що там із лісом?
Из-за незаконной вырубки и изменений климата Карпатский регион в реальной опасности, - ООН - Цензор.НЕТ 6302
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26.11.2020 11:20 Відповісти
А что в Карпатах есть незаконная вырубка? Осел ведь ее еще полтора года назад своим указом искоренил...и мендель подтвердила..
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26.11.2020 11:20 Відповісти
Предыдущий осел не лучше был:
"Президент Петр Порошенко наложил вето на принятый ранее Верховной Радой закон об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временном запрете экспорта дров. Об этом сообщается на сайте парламента."
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26.11.2020 12:12 Відповісти
Оселы тут ЗЕ-ТЫПИЛЫ.
«Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли», - заявили в Администрации. Сообщается, что Петр Порошенко подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений к документу.
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26.11.2020 14:15 Відповісти
Оселы тут ЗЕ-ТЫПИЛЫ. - согласен.

"Петр Порошенко подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений к документу." - именно после этих изменений и идет кругляк как "дрова".
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26.11.2020 15:16 Відповісти
та нехай знищують,потім передохнуть від хвороб та повеней,можливо на місце бидла заселяться люди та відновлять ліси.
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26.11.2020 11:25 Відповісти
а чому ж тоді повені були до вирубок? 100, 300, 1000 років тому?
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26.11.2020 11:26 Відповісти
1 000 000 років тому,що частку маєте з вирубки?почемучкі довбані
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26.11.2020 11:31 Відповісти
можливо і мільйон. А чому вам так недовподоби факти?
Кожного разу коли піднімають цю тему, я наводжу прості факти і ніхто, досі не зміг їх спростувати чи заперечити.
От один із них, кількість опадів у Карпатах збільшилась у 10 разів.
Другий, навіть без вирубки, якщо знести усі міста, дороги і усе засадити деревами ліси нездатні утримати більше 10% ******** кількості опадів.
то що там із вирубкою? (і так, вона звісно якось там впливає, але не так як нам це викладають) А ось зміна клімату в Арктиці і Антарктиці, впливає на Карпати набагато суттєвіше...
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26.11.2020 11:49 Відповісти
..так ,дійсно,маєш рацію..Рубати треба ліс,інакше ,як виживе Україна??Та ,це не залежить,від того ,буде ліс в Україні,чи ні...Підвищення температури в світі-ось коріньпроблеми,а ліси України це так-"мізер"...Підтримую кожне слово та дії,цих людей,які невпинно займаються вирубкою лісів..На наш вік-цього досить!!
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26.11.2020 12:42 Відповісти
Чому у Швейцарії немає потопів,не володієте інформацією,не пишіть маячню.
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26.11.2020 12:49 Відповісти
І що?змило авто у річку,порівняно з нами,це ні про що,я зрозумів хто ти,тому не напружуйся,краще почитай висновки науковців,а не лісорубів.
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26.11.2020 13:55 Відповісти
Будь ласка:
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1868-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0--%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E/44444210

150 років вони будували заради усунення небезпеки, а й досі гинуть люди. Що значить тільки машину змило? Це гори! В них завжди так було до вирубки лісу, під час і після буде. Мукачево чому зараз не топить? Бо бетонну дамбу вздовж берегів зафігачили...
https://www.swissinfo.ch/rus/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5--%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0--%D0%B2-1999-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/44967604
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26.11.2020 14:07 Відповісти
ГОНЯТ!!!
"Мастер спорта по борьбе с контрабандой и вырубкой" аФтаритетно заявлял, что наводнения и оползни совершенно НЕ СВЯЗАНЫ с вырубкой.
Из-за незаконной вырубки и изменений климата Карпатский регион в реальной опасности, - ООН - Цензор.НЕТ 3450
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26.11.2020 11:27 Відповісти
"Пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы. Это имеет множество последствий", - сказала Андерсен.
В качестве примера она привела несколько разрушительных наводнений, которые за последние годы пережила Украина.
"Села и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли. Наводнения частично связаны с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнений" , Источник: https://censor.net/ru/n3233349
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26.11.2020 11:33 Відповісти
Крик Арала
Люди убили Аральское море. Теперь море убивает людей, а они отчаянно пытаются вернуть ему водуhttps://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88115-krik-arala
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26.11.2020 11:54 Відповісти
...теперь ждем Крик Анала Через незаконну вирубку та змін клімату Карпатський регіон у реальній небезпеці, - ООН - Цензор.НЕТ 6052
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26.11.2020 12:07 Відповісти
надо отдать Закарпатье Венгрии и хай там сами ** - ца с вырубкой! За - **али
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26.11.2020 12:16 Відповісти
Облізете.
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26.11.2020 12:26 Відповісти
Не венгры же приезжают и вырубают,рубят местные.Им подходит. Им на месте видней.Не пойму почему кудахтает народ далекий от темы. Вывод - люди хотят попизтарахтеть.
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26.11.2020 13:36 Відповісти
За рік влади Зеленського незаконних рубок лісу у 2019 році зросли до 118 тисяч кубометрів, що майже в сім разів більше, ніж у 2018 році (17,7 тисячі кубометрів).
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26.11.2020 12:25 Відповісти
Таке враженя , що держава і її народ це два простори, які не перетинаються, як дві паралельні прямі. Правда є одне перетинання це тарифи, пограбунок і податки для утримання дармоїдів з зарплатами в 1 000 000 в місяць, корупмованих суддів, розумово відсталого президента і такуж правлячу шоблу. Тому і ліси вирізали бо державі не цікава екологія, онкологія, захист довкілля, бо жити вони будуть там, а для цього їм потрібно пограбувати тут. Чомусь і ті з епохи і Кучми і Петра бариги, напідписували таких дурниць що навіть на голову не налазить. Як можна вирізати ліси, коли сосну вирізають в 80 років, березу в 60 ці свині палець о палець не вдарили щоб хоть щось посадити і дерева і їх вирубників. Лісгоспи це бандформування а не господарства для лісового господарства, а керують ними "дэвочки" по визову мафії, і в долі у них і СБУ і МВС і Погранслужба. Доки, як Барнаульська ЧК в 1924 році за пожежі і вирубки не буде розстрілювати тих кого впіймали, там де Україна буде пустеля філіал Каракум.
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26.11.2020 12:28 Відповісти
тю... а местные уверяют что ни вырубка пралесов, ни варварская добыча янтаря совсем никак не вредят ни природе ни климату... а то что их топит два раза в год...так то на все воля Божья (но выплат в денежном эквиваленте хотелось бы от государства)
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26.11.2020 13:16 Відповісти
Знищать ресурси, а потім переїдуть вінше місце. Якщо вдало нищили то, і в цивілізовану країну. Це, типово українська мрія- вкрасти і в Європу.
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26.11.2020 14:12 Відповісти
 
 