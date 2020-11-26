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Контакт-центр МОЗ почав приймати заявки на виклик мобільної бригади для ковід-тесту, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Контакт-центр МОЗ почав приймати заявки на виклик мобільної бригади для ковід-тесту, - Степанов

Від сьогодні через контакт-центр МОЗ громадяни можуть викликати мобільну бригаду для забору зразків на тестування, але не екстрену медичну допомогу.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Від сьогодні кожен може через контакт-центр МОЗ замовити мобільну бригаду за номером 0 800 60-20-19, якщо є симптоми коронавірусної хвороби. а вам з якоїсь причини не викликали мобільну бригаду, або ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю. Вам треба телефонувати на цей номер, і викликати мобільну бригаду, яка приїде і візьме у вас мазок, для того, щоб зробити тест і підтвердити або спростувати COVID-19", - сказав Степанов.

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Автор: Наталя Джума
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"принять заявку" НЕ значит жениться... ой, то есть выехать и провести тест.
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26.11.2020 11:25 Відповісти
Не пройшло і року, які працьовиті та далекоглядні управлінці на чолі зЄлоХдАуна
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26.11.2020 11:30 Відповісти
Очень неприятно читать всякий срач в интернете. Я 5 дней назад вернулась домой из горбольницы №3 г. Николаева. Хотя тест ПЦР у меня не подтвердился, по КТ и всем остальным признакам у меня был COVID-19, сатурация падала до 68. Меня за 4 дня , что называется, подняли на ноги. Бесконечная благодарность медперсоналу больницы. У них, возможно, много недостатков, как и во всей системе здравоохранения, но она есть и она работает,врачи и медсестры видят, в каком состоянии привозят к ним больных, но несмотря на это продолжают ежедневно подвергать себя риску быть зараженными. Низкий им поклон.
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26.11.2020 12:10 Відповісти
Недавно Гроши делали расследование по реагентам для ковид тестов.
В гос лабораториях - рашинское и китайское говно! В некоторых частных - тоже! Экономия с-ка!
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26.11.2020 13:56 Відповісти
 
 