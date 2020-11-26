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В Україні майже половина ліжок для пацієнтів із COVID-19 забезпечені киснем, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні майже половина ліжок для пацієнтів із COVID-19 забезпечені киснем, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні під лікування хворих на COVID-19 відведено 57 446 ліжок, з них 27 482 ліжка забезпечені киснем.

Про це Степанов сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні вже відведено під лікування хворих на COVID-19 57 446 ліжок, з яких забезпечено киснем 27 482 ліжка, вільних - 13 653. Це ті дані, які ми збираємо кожного дня з лікарень, відведених для лікування хворих на COVID-19", - сказав Степанов.

Він додав що є напружена ситуація із забезпеченням киснем у Києві, Одеській, Черкаській та Сумській областях, утім, міністерство разом із місцевими органами влади намагається вирішити це питання.

Степанов також зазначив, що іншою проблемою є поширення недостовірної інформації, яка, за його словами, викликає у громадян паніку та відчуття незахищеності.

"Ми вже багато чули про чорні зони епіднебезпеки або неперевірену інформацію, фейки про те, що хтось забрав кисень у людини, щоб віддати іншій, або людину вигнали з лікарні на вулицю і вона померла на вулиці. Один із таких фейків - коли в лікарні Білої Церкви батько віддав кисень сину, а сам помер. Потім з’ясувалося, і я вдячний жінці-волонетру, яка це визнала, що це був фейк", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контакт-центр МОЗ почав приймати заявки на виклик мобільної бригади для ковід-тесту, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
хвеофанія - 100%
пересічна інфекціонка - 0%
У середньому - 50%
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26.11.2020 11:38
+6
Залепите Степанову рот и одну ноздрю. И пускай так ходит "майже наполовину забезпечений киснем", пока все койки не обеспечит доступом к кислороду.
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26.11.2020 11:39
+5
Передайте Степанову, що кількість обладнаних коєк нікого не колише. Людей хвилює кількість не обладнаних... Особливо тих, кому вони дістались...
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26.11.2020 11:21
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Передайте Степанову, що кількість обладнаних коєк нікого не колише. Людей хвилює кількість не обладнаних... Особливо тих, кому вони дістались...
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26.11.2020 11:21 Відповісти
А ті, що не забезпечені - чому вони все одно мають статус для хворих на коронавірус? В Украине почти половина коек для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом, - Степанов - Цензор.НЕТ 8630
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26.11.2020 11:21 Відповісти
С учетом того, что госпитализируют ТОЛЬКО тех пациентов, кто находится в ТЯЖЕЛОМ состоянии (Бубочку, "Слуг", прокуроров-генералов и Президента - не считаем), то половину пациентов сразу СПИСЫВАЮТ В МОРГ...
В Украине почти половина коек для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом, - Степанов - Цензор.НЕТ 1534
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26.11.2020 11:23 Відповісти
стебанову перекрыть кислород в его койкоместе!
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26.11.2020 11:24 Відповісти
бред какой то
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26.11.2020 11:28 Відповісти
Я удалил свой коммент про кислородные баллончики в строй.магазинах, но вчера лично смотрел, как областное ТВ показывало эти баллончики на 80 вдохов и рассказывало, шо родственники больных на "ковид" массово их покупают для своих родных в больницах.
Может это на местном ТВ заказуха опзж-пников я не знаю, так шо удаляю свой коммент.
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26.11.2020 12:20 Відповісти
Это достижение! А обязаны были обеспечить 100%. Фейки Степанову мешают, но действительность гораздо страшнее. И , да!, таки "вызывает у граждан ощущение незащищенности"
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26.11.2020 11:27 Відповісти
Остальные 50% тоже обеспечены доступом к кислороду (свободному атмосферному).
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26.11.2020 12:06 Відповісти
В Украине почти половина коек для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом, - Степанов - Цензор.НЕТ 3045
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26.11.2020 11:28 Відповісти
койки без кислорода больным с ковидом в принципе не нужны, если они поступают в стационар - это я на всякий случай, вдруг степанов об этом забыл...
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26.11.2020 11:31 Відповісти
А что делать киевлянам? Мест тупо нет.
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26.11.2020 11:31 Відповісти
Про це потрібно було відзвітувати ще в лютому- березні, а не з запізненням в рік
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26.11.2020 11:34 Відповісти
хвеофанія - 100%
пересічна інфекціонка - 0%
У середньому - 50%
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26.11.2020 11:38 Відповісти
Залепите Степанову рот и одну ноздрю. И пускай так ходит "майже наполовину забезпечений киснем", пока все койки не обеспечит доступом к кислороду.
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26.11.2020 11:39 Відповісти
Почитайте в Гугле - можно ли дышать кислородом, и через сколько времени человек от этого умрёт
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26.11.2020 12:22 Відповісти
если учесть что в больничку попадают в последней стадии заболевания - задыхающиеся...то половина коек (и то сомнительно) с кислородом... совсем не спасет и не спасает ситуацию
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26.11.2020 13:18 Відповісти
а остальные что, пошире открывают форточки?
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26.11.2020 14:28 Відповісти
як же надоїла ця брехня ...
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26.11.2020 15:49 Відповісти
Степанов оптимист: ПОЧТИ половина. Не почти половина, ВСЕГО половина!
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27.11.2020 04:25 Відповісти
 
 