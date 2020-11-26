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Держприкордонслужба (4348) контрабанда (1551) діаманти (24)

Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Українські прикордонники в аеропорту "Бориспіль" затримали двох громадян України, які намагався в спідній білизні провезти діаманти, вартістю 15 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"За оперативною інформацією співробітників оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в аеропорту "Бориспіль" викрили "діамантових" мандрівників. Двоє громадян України – 50-річний чоловік та 43-річна жінка, прибули до Борисполя авіарейсом зі Стамбула.

Під час заходів контролю прикордонники виявили у них дорогоцінні мінерали. Винахідливі українці, щоб приховано перемістити вартісне каміння через кордон, заховали його у спідній білизні", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники затримали в Борисполі двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн 01

Зазначається, що всього охоронці кордону разом з митниками знайшли майже 40 г діамантів, різної ваги, огранки та форми, які були розфасовані у шести пакетиках.

Сума оцінки "камінчиків" може сягати 15 млн гривень.

Читайте: Росіяни вкрали в Парижі діамант вартістю €45 млн

Діаманти вилучено для проведення експертизи

Прикордонники затримали в Борисполі двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн 02

Прикордонники затримали в Борисполі двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн 03
Прикордонники затримали в Борисполі двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн 04
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Блін землякі не паліть контору! Ми по статистиці сама жебрача країна Європи. Ви що хочете, щоби вони правду зрозуміли? виключили із цього списку і почали у нас бабки просити???
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26.11.2020 11:35
+7
Прокуроры? Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн - Цензор.НЕТ 1543
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26.11.2020 11:43
+5
интересно как они уговорили их трусы снять?
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26.11.2020 11:27
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интересно как они уговорили их трусы снять?
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26.11.2020 11:27 Відповісти
там ще ті "пікапери" працюють
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26.11.2020 11:36 Відповісти
просто перевозчиков сдали " по оперативной информации", а дальше дело техники- личный досмотр: женщин досматривают женщины, мужчин- мужчины, а аргументы раздеться догола всегда найдутся
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26.11.2020 11:50 Відповісти
Непогано. Майже 200 карат. І чи перший це раз? Мабуть ні.
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26.11.2020 11:33 Відповісти
Блін землякі не паліть контору! Ми по статистиці сама жебрача країна Європи. Ви що хочете, щоби вони правду зрозуміли? виключили із цього списку і почали у нас бабки просити???
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26.11.2020 11:35 Відповісти
Прокуроры? Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн - Цензор.НЕТ 1543
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26.11.2020 11:43 Відповісти
ювелиры
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26.11.2020 11:45 Відповісти
та де. Голодаючі ФОПи!
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26.11.2020 11:53 Відповісти
получается что в Украине бриллианты дороже чем в Турции? Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн - Цензор.НЕТ 5894
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26.11.2020 11:44 Відповісти
Діаманти зазвичай возять в пляшках з водою , а не в трусах . Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн - Цензор.НЕТ 7501 .
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26.11.2020 11:48 Відповісти
Не всі чули про показник заломлення світла. Тому твою правду мабуть не зрозуміли.
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26.11.2020 11:57 Відповісти
а на сканере разве не видно дiаманти в пляшке?
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26.11.2020 20:58 Відповісти
Кажуть що звичайний сканер бачить пляшку з водою і діамантами - як одне ціле ,, а от рентгенівський апарат з жорстким випромінюванням , бачить . Під дією його променів , діаманти починають світитися , хоч і слабко , але достатньо щоб їх можно було бачити .
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26.11.2020 21:18 Відповісти
дякую за инфу! осталась самая маласть-найти клад с дiамантами и можно везти за кордон Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн - Цензор.НЕТ 1815
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26.11.2020 21:35 Відповісти
а гроши де возят? вдруг пригодиться Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн - Цензор.НЕТ 7753
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26.11.2020 20:59 Відповісти
Не таможенники, а пограничники? Либо людей сдали, либо очень "ювелиры" нервничали и вызвали подозрение.
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26.11.2020 11:48 Відповісти
У кого супчик жидковат, у кого брюлик мелковат
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26.11.2020 11:49 Відповісти
А мой бриллиант, в ниж белье, бесценен.
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26.11.2020 11:59 Відповісти
Чувак ну ти прогнав!
«Куллинан»[1], или «Звезда Африки» - самый большой и дорогой алмаз в мире: его масса составляла 3106,75 карата (621,35 грамма), размеры - 100х65х50 мм

10 см., це найбільший алмаз, а брюлік значно менше... то сквльки у тебе там сантиметрів?
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26.11.2020 12:06 Відповісти
Удивлен. Судя по масштабам "большой стройки" брюликов должно было быть в разы больше. Стесняюсь спросить, в жоп...е смотрели?
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26.11.2020 12:03 Відповісти
любителям острых ощущений - насыпаешь в пакетик стекляшек и 1.5часа кайфуешь, как представители власти у тебя в анусе ковыряются
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26.11.2020 12:11 Відповісти
Тезка ты молодец! Наверное там и нашли..
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26.11.2020 12:12 Відповісти
Жесть) Все отберут, даже в задницу залезут. Спрашивается откуда узнали? Сраная таможня заробатывает сказочно.
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26.11.2020 12:40 Відповісти
В аэропорту меры безопасности высочайшие. Дебилы машиной должны были везти.
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26.11.2020 13:00 Відповісти
или поездом
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26.11.2020 21:01 Відповісти
 
 