Кілька учасників невдалого державного перевороту в Туреччині отримали по 79 довічних термінів

У Туреччині кілька учасників невдалого військового перевороту 2016 року отримали по 79 довічних термінів.

Про це повідомляє в четвер агентство "Анадолу", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, до 79 довічних термінів засуджено колишнього пілота ВПС Хусейна Тюрка, який у день перевороту здіснював спроби завдати ударів по будівлі парламенту, управління спецпризначення МВС і управління супутниковим зв'язком. Такий же вирок за тим самим обвинуваченням ухвалили колишньому пілотові і підполковнику Хасану Хусну Балікджі.

До такої ж кількості довічних термінів засуджені Кемаль Батмаз, Хакан Чичек, Нуреттін Оруч, Харун Бініс: вони керували подіями в день перевороту з бази ВПС в Акінчі. База використовувалася як плацдарм перевороту. Також 79 довічних термінів отримав колишній лейтенант Мустафа Мете Кайгусуз, він надсилав інструкції пілотам у процесі перевороту.

До довічного ув'язнення з триманням у в'язниці суворого режиму засудили колишнього генерала Тімурджана Ерміша за те, що він затримав командувача сил жандармерії Туреччини Галіпа Менді.

До 16 довічних термінів у в'язниці суворого режиму в четвер також засудили пілота Мусліма Маджита, його дії призвели до загибелі 16 осіб у будівлі адміністрації президента Туреччини в день перевороту, постановив суд.

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Загалом до довічних термінів у четвер у Туреччині засудили 27 осіб.

У липні 2016 року в Туреччині було здійснено спробу державного перевороту, в організації якої в Стамбулі підозрюють проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який проживає у США. За час розслідування путчу заарештовано майже 80 тис. осіб. Ще приблизно 150 тис. осіб, зокрема військових, були звільнені або відсторонені від служби.

Богослов, який проживає в Пенсильванії (США) з 1999 року, заочно арештований у Туреччині. Анкара вимагає від Вашингтона його екстрадиції. Ґюлен заперечує свою причетність до спроби перевороту в Туреччині.