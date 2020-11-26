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Кілька учасників невдалого державного перевороту в Туреччині отримали по 79 довічних термінів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кілька учасників невдалого державного перевороту в Туреччині отримали по 79 довічних термінів

У Туреччині кілька учасників невдалого військового перевороту 2016 року отримали по 79 довічних термінів.

Про це повідомляє в четвер агентство "Анадолу", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, до 79 довічних термінів засуджено колишнього пілота ВПС Хусейна Тюрка, який у день перевороту здіснював спроби завдати ударів по будівлі парламенту, управління спецпризначення МВС і управління супутниковим зв'язком. Такий же вирок за тим самим обвинуваченням ухвалили колишньому пілотові і підполковнику Хасану Хусну Балікджі.

До такої ж кількості довічних термінів засуджені Кемаль Батмаз, Хакан Чичек, Нуреттін Оруч, Харун Бініс: вони керували подіями в день перевороту з бази ВПС в Акінчі. База використовувалася як плацдарм перевороту. Також 79 довічних термінів отримав колишній лейтенант Мустафа Мете Кайгусуз, він надсилав інструкції пілотам у процесі перевороту.

До довічного ув'язнення з триманням у в'язниці суворого режиму засудили колишнього генерала Тімурджана Ерміша за те, що він затримав командувача сил жандармерії Туреччини Галіпа Менді.

До 16 довічних термінів у в'язниці суворого режиму в четвер також засудили пілота Мусліма Маджита, його дії призвели до загибелі 16 осіб у будівлі адміністрації президента Туреччини в день перевороту, постановив суд.

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Загалом до довічних термінів у четвер у Туреччині засудили 27 осіб.

У липні 2016 року в Туреччині було здійснено спробу державного перевороту, в організації якої в Стамбулі підозрюють проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який проживає у США. За час розслідування путчу заарештовано майже 80 тис. осіб. Ще приблизно 150 тис. осіб, зокрема військових, були звільнені або відсторонені від служби.

Богослов, який проживає в Пенсильванії (США) з 1999 року, заочно арештований у Туреччині. Анкара вимагає від Вашингтона його екстрадиції. Ґюлен заперечує свою причетність до спроби перевороту в Туреччині.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Законными методами этот персонаж не уйдёт. Один в один копия Лукашенко.
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26.11.2020 11:47
+3
Что интересно, зарубежом турки поголовно голосуют за Эрдогана, спросишь хотят ли обратно. Отвечают, я дурак что ли, ехать в эту диктатуру. Вот такой парадокс.
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26.11.2020 12:13
+2
Тут вопрос к т.н. "демократичности" Турции и ее Конституции. Если у них "госпереворот" самое страшное преступление (по Конституции), то большой привет Эрдогану - не разу не диктатору и не узурпатору власти.
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26.11.2020 11:49
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так и надо делать. всех провокаторов на нары (так везде и делают, кроме не будем говорить кого)!
есть законные методы смены власти.
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26.11.2020 11:44 Відповісти
Законными методами этот персонаж не уйдёт. Один в один копия Лукашенко.
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26.11.2020 11:47 Відповісти
Не, у нас за попытку госпереворота всего 15 суток дают.
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26.11.2020 12:02 Відповісти
Ему не нужно уходить, у него все еще самая большая поддержка в его стране
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26.11.2020 12:04 Відповісти
Что интересно, зарубежом турки поголовно голосуют за Эрдогана, спросишь хотят ли обратно. Отвечают, я дурак что ли, ехать в эту диктатуру. Вот такой парадокс.
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26.11.2020 12:13 Відповісти
Чи були спроби мирним шляхом змінити владу, якщо ні і відразу розпочали з вбивств то закон на стороні тих на кого напали.
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26.11.2020 12:19 Відповісти
Тут вопрос к т.н. "демократичности" Турции и ее Конституции. Если у них "госпереворот" самое страшное преступление (по Конституции), то большой привет Эрдогану - не разу не диктатору и не узурпатору власти.
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26.11.2020 11:49 Відповісти
выйдут -отлежаться отоспятся))
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26.11.2020 11:49 Відповісти
Будут воскрешать 78 раз!
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26.11.2020 11:56 Відповісти
Тоді Медведчука і йому подібних треба садити на 1000 пожиттєвих термінів.
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26.11.2020 12:16 Відповісти
Вот даже интересно как можно отсидеть хоть 2 пожизненных, не говоря уже про 76.
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26.11.2020 12:37 Відповісти
КТо помоложе еще успеют героями стать, Эрдоган не вечный и что-то подсказывает что все беды Турции с новым диктатором еще впереди.
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26.11.2020 13:10 Відповісти
Среди арестованных пилот, сбивший российский Су. Он тоже обвинен в попытке госпереворота. Сколько тут хвалебных од Эрдогану было за сбитие Су, а турки вскоре от пилота отказались, мол, негодяй выполнял преступный приказ с целью рассорить турков с россиянами и устранить Эрдогана.
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26.11.2020 13:38 Відповісти
Вот так надо поступать с сепаратюгами.
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26.11.2020 17:59 Відповісти
 
 