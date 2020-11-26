На територію України вторглися 2 колони російського "гумконвою" в складі 14 вантажівок, - Держприкордонслужба
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Сьогодні, 26 листопада, російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового так званого "гуманітарного конвою". За рахунком він уже 100-й.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Оскільки переміщення "гумконвою" знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій", - йдеться в повідомленні.
З 5:30 до 6:35 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну проїхало 2 колони "гумконвою" у складі 14 автомобілів.
У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти.
Зазначимо, що в України немає можливості перевіряти, що РФ відправляє своїм найманцям в "Л/ДНР". Водночас українська сторона раніше відзначала посилення обстрілів після доставки "гумдопомоги" окупантам.
Будь ласка, зачекайте...
зараз значно поріділа.... )))
14..
А що там якийсь "гумкомвой" від "братськогонаріту" нашимлядям в ордло? Можна не звертати уваги, відкривати нові КПП, робити безкоштовні тести на ковід, забезпечити ще більше соціальких послуг, побудувати найкращі дороги, збільшити виплати "постраждалим" від києвської хунти, створити зону вільної торгівлі.
Ніщо не заважить ВАЗеленскому тягти Україну до русскагамира.
Ваша обязанность остановить и арестовать. А не плакать из далека.