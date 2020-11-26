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Держприкордонслужба (4348) конвой (92) Росія (47279)

На територію України вторглися 2 колони російського "гумконвою" в складі 14 вантажівок, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Події

На територію України вторглися 2 колони російського

Сьогодні, 26 листопада, російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового так званого "гуманітарного конвою". За рахунком він уже 100-й.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Оскільки переміщення "гумконвою" знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій", - йдеться в повідомленні.

З 5:30 до 6:35 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну проїхало 2 колони "гумконвою" у складі 14 автомобілів.

У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ відправила на окуповану територію Донбасу сотий "гумконвой" із 60 т вантажу

Зазначимо, що в України немає можливості перевіряти, що РФ відправляє своїм найманцям в "Л/ДНР". Водночас українська сторона раніше відзначала посилення обстрілів після доставки "гумдопомоги" окупантам.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
А почему не стреляем на поражения это же Украинская территория. Где лядь главнокомандующий ска. Гнать в шею этого клоуна Криворожского.
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26.11.2020 12:00
+3
Ноту срочно,может они вернуться обратно,это должно помочь.
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26.11.2020 11:58
+3
Нічого сподіватися на Байдена, коли у нас така "байда" при владі.
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26.11.2020 12:48
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Ноту срочно,может они вернуться обратно,это должно помочь.
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26.11.2020 11:58 Відповісти
Смерть рашистскими оккупантам , а не на полусогнутых 🤡🤢🐒клоуну с монстром -педофилом гундосить
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26.11.2020 12:04 Відповісти
А почему не стреляем на поражения это же Украинская территория. Где лядь главнокомандующий ска. Гнать в шею этого клоуна Криворожского.
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26.11.2020 12:00 Відповісти
Ага, а соевый петр приказывал стрелять по этим колоннам?
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26.11.2020 12:02 Відповісти
Бывший генералисимус сильно стрелял по этим конвоям?
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26.11.2020 12:02 Відповісти
Конечно....,лапти привозить не успевали.Только зебилам продажным какаяразница.(
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26.11.2020 12:30 Відповісти
Шо, и шоферам из параSSии в глаза не посмотрели!? А может в них - ... даже боюсь сказать ЧТО!? Т.е., пока его жену насиловали, он добросовестно вел видео-аудио запись, а потом отправил материалы по месту жительства насильника, чтоб было что вспомнить на досуге...
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26.11.2020 12:04 Відповісти
Да нет,Кравчук ведь пернул про разбирательство над убийством нашего воина.И пускай хоть на окупированые територии Украины ввозят ядерное оружие но главное что еденчное нарушение перемирие является только провокацией а не нарушением ЗЕ переговоров об воссоединении Украины ихвастовством в том что вчера погибло меньше чем сегодня.
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26.11.2020 12:05 Відповісти
Знищити нах.й!
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26.11.2020 12:10 Відповісти
На територію України вторглися 2 колони російського "гумконвою" в складі 14 вантажівок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2975 колись "гумдопомога" була багато десятків машин...
зараз значно поріділа.... )))

14..
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26.11.2020 12:16 Відповісти
Прямо як по Шекспіру - Бідний Вовік.
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26.11.2020 12:52 Відповісти
Козломорді миротворці, ****...
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26.11.2020 12:23 Відповісти
зачем мы закупали Байрактары?
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26.11.2020 12:32 Відповісти
Не можна про це писати, ви що, у нас режим тиші і все добре, нікого немає, нікого не бачимо, як сказав і заповідав великий Найсвітліший.
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26.11.2020 12:34 Відповісти
...пора уже и "Вільху" опробовать в реальных условиях...эти "гуманитарии" ещё будут кататься под лозунгом "Нехай щастить"..
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26.11.2020 12:35 Відповісти
А потім сказати, що це не ми, то з Сирії із-за кривизни землі залетіло.
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26.11.2020 12:50 Відповісти
Немного осталось ждать. Байден не Обама, он не будет мочиться в подъездах, а сразу начнёт поливать на кремлёвские порохА.
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26.11.2020 12:36 Відповісти
Нічого сподіватися на Байдена, коли у нас така "байда" при владі.
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26.11.2020 12:48 Відповісти
Це воно намагається прирівняти Порошенка до *****. Не знає, убоге, що у Байдена дружні стосунки з Порохом.
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26.11.2020 13:01 Відповісти
#какаяразница
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26.11.2020 12:55 Відповісти
З приводу вбивства українського героя, кравчук висловили рішучий протест своїм рАссийским коллегам.
А що там якийсь "гумкомвой" від "братськогонаріту" нашимлядям в ордло? Можна не звертати уваги, відкривати нові КПП, робити безкоштовні тести на ковід, забезпечити ще більше соціальких послуг, побудувати найкращі дороги, збільшити виплати "постраждалим" від києвської хунти, створити зону вільної торгівлі.
Ніщо не заважить ВАЗеленскому тягти Україну до русскагамира.
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26.11.2020 12:56 Відповісти
с Кошер Нострой 🤢🤡🎪💩 ясно все ! Почему ,кроме Порошенко все молчат ?
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26.11.2020 13:05 Відповісти
и какой ответ на вторжение - жалобы и ничегонеделание
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26.11.2020 13:22 Відповісти
На территорию Украины вторглись 2 колонны российского "гумконвоя" в составе 14 грузовиков, - Госпогранслужба
Ваша обязанность остановить и арестовать. А не плакать из далека.
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26.11.2020 13:38 Відповісти
у людей гуманітарна допомога, а кнвой відомо в кого. яка країна- така і допомога.
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26.11.2020 16:40 Відповісти
боеприпасы и командировочных подкинули
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26.11.2020 23:56 Відповісти
на ротацию
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26.11.2020 23:57 Відповісти
 
 