Дівчина впала на колію в Харківському метро, ​​рух поїздів на Олексіївській лінії призупиняли

На Олексіївській лінії Харківського метрополітену було призупинено рух через падіння на колію дівчини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Харківський метрополітен, передає Цензор.НЕТ.

"О 10:53 на станції "Ботанічний сад" дівчина впала на колію. З контактної рейки було знято напругу, співробітниками метрополітену пасажирка була оперативно виведена на платформу. О 11:02 було подано напругу", - йдеться в повідомленні.

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