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Дівчина впала на колію в Харківському метро, ​​рух поїздів на Олексіївській лінії призупиняли

Новини Цензор.НЕТ Події

Дівчина впала на колію в Харківському метро, ​​рух поїздів на Олексіївській лінії призупиняли

На Олексіївській лінії Харківського метрополітену було призупинено рух через падіння на колію дівчини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Харківський метрополітен, передає Цензор.НЕТ.

"О 10:53 на станції "Ботанічний сад" дівчина впала на колію. З контактної рейки було знято напругу, співробітниками метрополітену пасажирка була оперативно виведена на платформу. О 11:02 було подано напругу", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Живой. Но не свежий.
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26.11.2020 13:58
+3
Зомбі )
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26.11.2020 13:50
+1
не кипишуй дерьма по всей стране хватает...от Феофании до Николаева
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26.11.2020 12:20
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не кипишуй дерьма по всей стране хватает...от Феофании до Николаева
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26.11.2020 12:20 Відповісти
Любить Цензор Харків, що поробиш
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26.11.2020 13:53 Відповісти
Вот это новость разряда всеукраинской!!! Дівчина впала на колію в Харківському метро, ​​рух поїздів на Олексіївській лінії призупиняли - Цензор.НЕТ 9972
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26.11.2020 12:36 Відповісти
А що з Кернесом , він ще живий ?
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26.11.2020 13:23 Відповісти
Зомбі )
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26.11.2020 13:50 Відповісти
Живой. Но не свежий.
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26.11.2020 13:58 Відповісти
 
 