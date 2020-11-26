Дівчина впала на колію в Харківському метро, рух поїздів на Олексіївській лінії призупиняли
Новини Цензор.НЕТ Події
На Олексіївській лінії Харківського метрополітену було призупинено рух через падіння на колію дівчини.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Харківський метрополітен, передає Цензор.НЕТ.
"О 10:53 на станції "Ботанічний сад" дівчина впала на колію. З контактної рейки було знято напругу, співробітниками метрополітену пасажирка була оперативно виведена на платформу. О 11:02 було подано напругу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Дорогой Я
показати весь коментар26.11.2020 13:58
+3 BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар26.11.2020 13:50
+1 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар26.11.2020 12:20
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Mykhailo Stepanov
показати весь коментар26.11.2020 12:20 Відповісти Мені подобається 1
✘
BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар26.11.2020 13:53 Відповісти Мені подобається 0
✘
HartmannEri
показати весь коментар26.11.2020 12:36 Відповісти Мені подобається 0
Amber
показати весь коментар26.11.2020 13:23 Відповісти Мені подобається 1
BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар26.11.2020 13:50 Відповісти Мені подобається 3
Дорогой Я
показати весь коментар26.11.2020 13:58 Відповісти Мені подобається 4
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...