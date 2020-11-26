План дій стосовно Донбасу потребує готовності до компромісів: обмін утримуваними особами міг би стати важливим кроком, - Грау
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Просування в розробці проєкту плану дій з урегулювання конфлікту на Донбасі в повній відповідності до Мінських угод потребує конструктивності та готовності до компромісів.
Про це заявила Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау після засідання ТКГ 25 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вона констатувала, що через відмінності у поглядах Робочій групі з політичних питань не вдалося досягти прогресу у розробці проєкту плану дій у повній відповідності до Мінських угод. "Просування за цими питанням потребує конструктивності й готовності до компромісів", - заявила Грау.
Вона зазначила, що згідно з даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, режим припинення вогню в цілому продовжує дотримуватися. Однак недавно два мирні жителі були поранені в зоні конфлікту під час обстрілу.
"Це перший подібний випадок після 27 липня 2020 року. Наполегливо закликаю сторони зробити все можливе для дотримання режиму припинення вогню", - акцентувала спецпредставник Чинного голови ОБСЄ в Україні.
Грау повідомила, що ці питання були в центрі дискусії Робочої групи з безпеки щодо загальної ситуації в зоні конфлікту. Крім цього, обговорювалося функціонування заходів щодо посилення режиму припинення вогню і координаційного механізму з реагування на його порушення.
Спецпредставник Чинного голови ОБСЄ в Україні також поінформувала, що Гуманітарна робоча група обговорювала умови майбутнього функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.
У дискусіях також були порушені питання пошуку зниклих безвісти, а також взаємного звільнення і обміну осіб, яких утримують у зв'язку з конфліктом.
За словами Грау, прогрес у цьому питанні напередодні прийдешніх новорічних і різдвяних свят міг би стати важливим гуманітарним кроком.
У центрі уваги Економічної робочої групи були питання водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях. Крім того, обговорювалися проблеми екології, а також питання виплати пенсій і надання соціальних та інших послуг громадянам України, які проживають в окремих районах Донецької і Луганської областей, повідомила Спецпредставник Чинного голови ОБСЄ в Україні.
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Перестали стріляти? Віддали наших військвополонених, ..?
Про які компроміси постійно торочать ці закордонні, а особливо містечкові підкацапники?
Компроміси до тих хто вбивав у полоні наших добровольців, знімав з живих шкіру і скальпи і робив інщі сатанинські речі, компроміси?
Источник: https://censor.net/ru/n3233371
""Что должны делать в такой ситуации мы? Так, Минский формат недееспособен, но можем ли мы отказываться от дальнейших переговоров с Россией? Нет. Потому с их помощью мы демонстрируем всему миру недоговороспособность Кремля и его нежелание достичь мира. И есть основания требовать введения против России новых санкций. А на фоне пандемии они имееют значительно больший эффект. А, следовательно, не рослабляемося, продолжаем вести переговоры и чистим пулемет",