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Донбас (21733) перемир'я (780) Тристороння контактна група (826) Грау Хайді (34)

План дій стосовно Донбасу потребує готовності до компромісів: обмін утримуваними особами міг би стати важливим кроком, - Грау

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План дій стосовно Донбасу потребує готовності до компромісів: обмін утримуваними особами міг би стати важливим кроком, - Грау

Просування в розробці проєкту плану дій з урегулювання конфлікту на Донбасі в повній відповідності до Мінських угод потребує конструктивності та готовності до компромісів.

Про це заявила Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау після засідання ТКГ 25 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона констатувала, що через відмінності у поглядах Робочій групі з політичних питань не вдалося досягти прогресу у розробці проєкту плану дій у повній відповідності до Мінських угод. "Просування за цими питанням потребує конструктивності й готовності до компромісів", - заявила Грау.

Вона зазначила, що згідно з даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, режим припинення вогню в цілому продовжує дотримуватися. Однак недавно два мирні жителі були поранені в зоні конфлікту під час обстрілу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прогресу в розробці плану дій стосовно Донбасу немає, - спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Грау

"Це перший подібний випадок після 27 липня 2020 року. Наполегливо закликаю сторони зробити все можливе для дотримання режиму припинення вогню", - акцентувала спецпредставник Чинного голови ОБСЄ в Україні.

Грау повідомила, що ці питання були в центрі дискусії Робочої групи з безпеки щодо загальної ситуації в зоні конфлікту. Крім цього, обговорювалося функціонування заходів щодо посилення режиму припинення вогню і координаційного механізму з реагування на його порушення.

Спецпредставник Чинного голови ОБСЄ в Україні також поінформувала, що Гуманітарна робоча група обговорювала умови майбутнього функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.

У дискусіях також були порушені питання пошуку зниклих безвісти, а також взаємного звільнення і обміну осіб, яких утримують у зв'язку з конфліктом.

За словами Грау, прогрес у цьому питанні напередодні прийдешніх новорічних і різдвяних свят міг би стати важливим гуманітарним кроком.

Також читайте: Українська сторона заявила представникам РФ рішучий протест у зв'язку із загибеллю на Донбасі військовослужбовця Мінкіна, - Кравчук

У центрі уваги Економічної робочої групи були питання водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях. Крім того, обговорювалися проблеми екології, а також питання виплати пенсій і надання соціальних та інших послуг громадянам України, які проживають в окремих районах Донецької і Луганської областей, повідомила Спецпредставник Чинного голови ОБСЄ в Україні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
План действий по Донбассу требует готовности к компромиссам: обмен удерживаемыми лицами мог бы стать важным шагом, - Грау - Цензор.НЕТ 2971
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26.11.2020 12:17
+9
Тебя ограбили , убили. А ты найди с ним общий язык. Войди в его положение ! Может ему это надо было. Может денег не хватало. Может славы. В общем компромисссс
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26.11.2020 12:18
+5
Розповісте про компроміси, на які пішли загарбники? Ну хоч один?
Перестали стріляти? Віддали наших військвополонених, ..?
Про які компроміси постійно торочать ці закордонні, а особливо містечкові підкацапники?
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26.11.2020 12:43
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План действий по Донбассу требует готовности к компромиссам: обмен удерживаемыми лицами мог бы стать важным шагом, - Грау - Цензор.НЕТ 2971
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26.11.2020 12:17 Відповісти
Тебя ограбили , убили. А ты найди с ним общий язык. Войди в его положение ! Может ему это надо было. Может денег не хватало. Может славы. В общем компромисссс
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26.11.2020 12:18 Відповісти
"...питання виплати пенсій і надання соціальних та інших послуг громадянам України, які проживають в окремих районах Донецької і Луганської областей," - госпожа Грау, іди на ...
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26.11.2020 12:29 Відповісти
Самое большое, что мы можем добиться с террористами, это обмена пленныыми. Хотя я считаю всякие обмены пленными с террористами незаконнными.
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26.11.2020 12:39 Відповісти
Розповісте про компроміси, на які пішли загарбники? Ну хоч один?
Перестали стріляти? Віддали наших військвополонених, ..?
Про які компроміси постійно торочать ці закордонні, а особливо містечкові підкацапники?
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26.11.2020 12:43 Відповісти
я б хотів запитати у цієї "миротвориці",чи мало ще їй компромісів на які пішла Україна,розкрийте очі пані,й ще,якби московити нагло вдерлився в її країну,віджавши частину території,то на які компроміси пішла б вона та керівництво її країни,багато розумників та розумниць розвелося у Світі за рахунок України
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26.11.2020 12:44 Відповісти
Компроміс між агресором і жертвою агресії? Ну-ну, з такими підходами можна побудувати безпечний і справедливий світ?
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26.11.2020 13:27 Відповісти
Продвижение в разработке проекта плана действий по урегулированию конфликта на Донбассе в полном соответствии с Минскими соглашениями требует конструктивности и готовности к компромиссам.

Компроміси до тих хто вбивав у полоні наших добровольців, знімав з живих шкіру і скальпи і робив інщі сатанинські речі, компроміси?
Источник: https://censor.net/ru/n3233371
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26.11.2020 13:41 Відповісти
Тьотя Спецпредставник Чинного голови ОБСЄ Хайді Грау, ніяких від слова ЗОВСІМ кампрамісів зі зрадниками, тими, хто порушив прсягу, служив у , так званних, державних установах лднр-и, ПРИЙМАВ УЧАСТЬ У ЗАБОРОНЕНОМУ РИФИРЕНДУМІ, СЛУЖИВ І ВОЮВАВ З УКРАЇНОЮ...... etc. etc. etc.
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26.11.2020 14:13 Відповісти
Компромисс в войне??? Дебилы,б.
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26.11.2020 15:53 Відповісти
""Надо признать мирным путем вернуть Донбасс мы не сможем никогда. Не было еще в истории случая, чтобы Россия добровольно вернула кому хоть клочок захваченной земли. А еще в Кремле прекрасно понимают, что вернув себе Донбасс, Украина и ее союзники сразу перейдут к теме Крыма. Поэтому они будут придумывать все новые и новые причины, чтобы не выполнять никаких договоренностей, и ждать новый шанс уничтожить Украину полностью"

""Что должны делать в такой ситуации мы? Так, Минский формат недееспособен, но можем ли мы отказываться от дальнейших переговоров с Россией? Нет. Потому с их помощью мы демонстрируем всему миру недоговороспособность Кремля и его нежелание достичь мира. И есть основания требовать введения против России новых санкций. А на фоне пандемии они имееют значительно больший эффект. А, следовательно, не рослабляемося, продолжаем вести переговоры и чистим пулемет",
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26.11.2020 15:59 Відповісти
 
 