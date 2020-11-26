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Київ (13851) Нацполіція (13940) Правоохоронні органи (2660) стрілянина (1680)

30-річний чоловік у відповідь на зауваження влаштував стрілянину на столичній Оболоні, - поліція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

На столичній Оболоні правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину. За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження. За скоєне правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва

"Близько 22 години до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення, що на Оболонському проспекті стрілянина. На вказану адресу одразу виїхали працівники карного відділу поліції і слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці встановили, що поруч з будинком галасливо відпочивала компанія чоловіків. Мешканець будинку з вікна зробив їм зауваження, однак правопорушники почали агресивно поводитися і не припиняли кричати. Далі один з компанії дістав зброю і почав стріляти. Від протиправних дій чоловіка ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

30-річний чоловік у відповідь на зауваження влаштував стрілянину на столичній Оболоні, - поліція 01

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 30-річний місцевий житель.

У правопорушника вилучили пристрій для відстрілу гумових куль і дозвіл на нього.

Під час огляду місця події поліцейські також вилучили чотири гільзи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують. ФОТОрепортаж

30-річний чоловік у відповідь на зауваження влаштував стрілянину на столичній Оболоні, - поліція 02

Фото: сайт поліції

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомленні фігуранту про підозру і обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Агрессивный шизоид?
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26.11.2020 12:21
+6
Мент скорее всего, какое преступление, хулиганство?
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26.11.2020 12:38
+3
А чо морду героя замазали? Страна должна знать и гордится.
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26.11.2020 12:59
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Жодних сумнівів - пересічний виборець блазня діяв у відповідності до гасла свого кумира: "Какая разніца"... 30-летний мужчина в ответ на замечание устроил стрельбу на столичной Оболони, - полиция - Цензор.НЕТ 7993
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26.11.2020 12:20 Відповісти
Це, був журналіст мєнт чи син судді. Навіть членам СН не видають так просто дозвлоли.
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26.11.2020 14:24 Відповісти
та ладно ... 500 бакинских и он твой.. 30-річний чоловік у відповідь на зауваження влаштував стрілянину на столичній Оболоні, - поліція - Цензор.НЕТ 5826
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26.11.2020 15:47 Відповісти
Агрессивный шизоид?
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26.11.2020 12:21 Відповісти
Зарегистрированное оружие не используется в преступлениях. Но он об этом не знал.
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26.11.2020 12:22 Відповісти
Мент скорее всего, какое преступление, хулиганство?
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26.11.2020 12:38 Відповісти
АУЕшник скорее всего.
Пулять в ответ на замечание не преступление? Хулиганство не преступление?
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26.11.2020 12:49 Відповісти
Почему не указано,на что похоже это устройство для отстрела?
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26.11.2020 12:25 Відповісти
а зачем?
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26.11.2020 12:50 Відповісти
По этой публикации так и не понятно кто и по кому стрелял...
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26.11.2020 12:26 Відповісти
В Украине 80% такого бідла, которое в ответ на замечания начинает стрелять, угрожать, лезть в драку. Их много на дорогах, которіе в ответ на неуступку дороги, обгон или ещ' какую нибудь мелочь, будут гнаться, догонять, подрезать, тормозить и устраивать разборки.Дикий край, эта Украина.Какая к **#ням Европа. В джунгли, к диким племенам!
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26.11.2020 12:50 Відповісти
Ну не 80, конечно, но и 20% достаточно.
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26.11.2020 14:26 Відповісти
Оружие грязное,масла давно не видела...Это многое говорит о хозяине!
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26.11.2020 12:52 Відповісти
А чо морду героя замазали? Страна должна знать и гордится.
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26.11.2020 12:59 Відповісти
Скорее всего Кивин боевичек околожопник.
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26.11.2020 13:06 Відповісти
Мавпа з компанії гібонів мало того, що порушила закон про тишу так ще й стріляла. Три роки відседить і подумає, а не сяде то у будь-якому випадку фінансово постраждає на хабарі для ссучених слідчих і суддів
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26.11.2020 13:34 Відповісти
Пьяное бидло.
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26.11.2020 13:48 Відповісти
Головне що, мав дозвіл. Цікаво це, мусор чи родич судді?
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26.11.2020 14:25 Відповісти
Сидящий дома Судья Печерского района, не понравилась быдлота, сидящая около его дома и он в матерной форме предложил убраться на х всем громко и весело разговаривающим.
На что ему неоднократно предложили не вмешиваться в их праздник , но Судья не привык к такому не подчинению и не останавливался,в оскорблениях, вот ему и предложили спрятаться в свою нору.
А ведь ситуация могла выглядеть и так. И за воспитание, более психологическое , хлопушка на дурака, и за это нужно наказать оскорблённых( пострадавших) и от 3 до 7лет? Вы не пытались под таким углом посмотреть на ситуацию?
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26.11.2020 14:43 Відповісти
бухой мусор 150%..
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26.11.2020 15:48 Відповісти
 
 