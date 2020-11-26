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Дотації населенню в ціні на електроенергію становлять 65-70 млрд грн на рік, - Міненерго

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Дотації населенню в ціні на електроенергію становлять 65-70 млрд грн на рік, - Міненерго

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн, а чинний тариф не покриває навіть вартість доставки струму від електростанцій до кінцевого споживача.

Про це під час брифінгу повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Бойко.

"Постачальники купують електроенергію для населення за ринковою ціною, продаючи населенню собі в збиток. Збиток - 65-70 млрд грн", - сказав він.

За його словами, сьогодні населення платить за електроенергію 1 коп./кВт.год.

"На сьогоднішній день, побутовий споживач платить за електроенергію виробнику 1 копійку. В грудні тариф НЕК "Укренерго" з 24 стає 31 коп./кВт.год, відповідно, доставка електроенергії для всіх споживачів, в тому числі побутових, зростає на 7 коп./кВт.год, що робить планово збитковою діяльність навіть при купівлі електроенергії за 1 копійку. Це все не може довго працювати при такій моделі", - сказав в. о. міністра.

З нового року лише вартість транспортування електроенергії для населення в середньому по країні складатиме 1,37 грн/кВт.год, а середньозважена вартість кВт.год, яку сплачує споживач – 1,03 грн/кВт.год.

"Тому безумовно підходи до формування тарифу будуть змінені, але дата, графі, обсяг це ще предмет дискусій для пошуку максимально збалансованого рішення", - додав Бойко.

Бойко зазначив, що на сьогодні середня ринкова ціна на електроенергію становить 1,4 грн/кВт.год. З 1 січня вартість доставки зросте до 1,37 грн/кВт.год, таким чином повна оціночна ринкова вартість електроенергії буде становити 2,77 грн/кВт.год, при цьому середній тариф для населення по Україні становить 1,04 грн/кВт.год.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
ГОСУДАРСТВО ПОКУПАЕТ У АЕС ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЮ ПО 1 КОПЕЙКЕ. ДА, ВЫ НЕ ОСЛЫШАЛИСЬ ПО 1 КОПЕЙКЕ. СКАЖИТЕ А С КАКИХ ТАКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ ВЫ ПРОДАЕТЕ ЕТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЮ УЖЕ ПО 1.7ГРН? И ПРИ ЕТОМ НАМ РАССКАЗЫВАЕТЕ О УБЫТКАХ.
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26.11.2020 12:59
+11
а за дотации коломойше **** молчит
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26.11.2020 12:49
+10
а действующий тариф даже не покрывает стоимость доставки тока от электростанций до конечного потребителя.
Может потому и не покрывает из за того что крупные експортеры нашей енергии такие как Ахметов не платят НИ КОПЕЙКИ за транспортировку нашей же енергии. Тоесть у нас воруют ресурсы а мы еще и платим со своих карманов ворам за их транспортировку
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26.11.2020 12:53
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а за дотации коломойше **** молчит
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26.11.2020 12:49 Відповісти
это конченная гнида, рассказывает за одну копейку??? курва ты знаешь сколько люди платят?? тварь конченная.
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26.11.2020 13:13 Відповісти
а действующий тариф даже не покрывает стоимость доставки тока от электростанций до конечного потребителя.
Может потому и не покрывает из за того что крупные експортеры нашей енергии такие как Ахметов не платят НИ КОПЕЙКИ за транспортировку нашей же енергии. Тоесть у нас воруют ресурсы а мы еще и платим со своих карманов ворам за их транспортировку
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26.11.2020 12:53 Відповісти
каломоська рулит!це все має бути стріляне та пизжене
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26.11.2020 12:53 Відповісти
Да где они увидели тариф 1,04 если 1,68. Да и вообще взяли и на ровном месте подняли в разы стоимость доставки и подняли крик что стало невыгодно производителям. А с какого перепуга подорожала доставка если столбы, провода и подстанции остались прежними.
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26.11.2020 12:56 Відповісти
Я вот тоже не пойму, как ето *государство* продает нашу електроенергию на експорт по 90 копеек а нам рассказывает что терпит убытки, когда продает украинцам по 1.7грн. Даже не нужно быть дураком чтобы понять что Украиной правят наши враги.
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26.11.2020 13:02 Відповісти
ГОСУДАРСТВО ПОКУПАЕТ У АЕС ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЮ ПО 1 КОПЕЙКЕ. ДА, ВЫ НЕ ОСЛЫШАЛИСЬ ПО 1 КОПЕЙКЕ. СКАЖИТЕ А С КАКИХ ТАКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ ВЫ ПРОДАЕТЕ ЕТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЮ УЖЕ ПО 1.7ГРН? И ПРИ ЕТОМ НАМ РАССКАЗЫВАЕТЕ О УБЫТКАХ.
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26.11.2020 12:59 Відповісти
Никак не нажрутся конченые собаки!
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26.11.2020 13:07 Відповісти
судя по всему, готовится схема, как украсть из бюджета через Энергорынок, примерно 45-50 млрд грн.. вернулись схемы времен Януковоща..
участники схемы:
админ прикрытие: Зеленский, Ермак, Шифер, и.о МинЭнерго Бойко, Герус (Верх Рада)..
бизнес исполнители: Каламойский, братья Суркисы, Медведчук, Новинский, и другие владельцы облэнегрно..
Я вас поздравляю, Зебилы!.. Вас будут стричь!!!
З.Ы. пока мы не уничтожим всех перечисленных людей, в Украине ничего не поменяется..
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26.11.2020 13:07 Відповісти
Об кормильце грешно вспоминать всуе?
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26.11.2020 17:59 Відповісти
Расскажите суки лучше сколько дотаций Коломойскому и ему подобным. А то вякая про Зеленый тариф, забываете своим зедебилам рассказывать, что в разы больше дарите олигархам, за просто так.
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26.11.2020 13:10 Відповісти
Зеленский, эти убытки на твоей совести. Учти.
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26.11.2020 13:20 Відповісти
О каких дотациях эти твари говорят, если "Энергоатом" на свободном рынке не может продать электроэнергию по заявленной цене 1,30гр/кВт? Если по 1,30гр никому не нужно, то по 1,68гр/кВт для населения это конечно убытки.
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26.11.2020 13:42 Відповісти
Дотації населенню в ціні на електроенергію становлять 65-70 млрд грн на рік, - Міненерго - Цензор.НЕТ 6750
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26.11.2020 13:46 Відповісти
Т.к. Долар/евро вырос в Украине, а так как за зеленую електроенергию в Украине платят только в евро, естественно чтоб не накапливать миллиардные долги - будут оплату зеленщикам вешать на шею населения через повышение тарифов им, что мы сейчас и наблюдаем.
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26.11.2020 13:46 Відповісти
Довели зедебилы страну. При Порошенко и бюджеты росли, и на Зеленый тариф государству хватало.
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26.11.2020 13:52 Відповісти
Вот только не нудно про Порошенко. В данном конкретном случае мы пожинаем плоды его деятельности. Это именно при нем были приняты по которым зелёным инвесторам гарантировалась осень высокий неоправданный тариф на выкуп зелёной електроенергии. Именно поэтому в конце 2019 доля зелёной енергетики сильно возросла, те кто имел деньги и был в теме быстренько построили солнечные и ветровые станции. А теперь мы имеем дело со следствием. Государство просто не может себе позволить покупать такой обьем электроэнергии по таким космическим тарифам. Именно из-за подняли цену на транспортировку электроенергии, чтобы компенсировать оплату зелёной энергетики. А теперь из-за говорят о поднятии цен для населения. Соедините всю цепочку вместе. Так что Порошенко тут ни причем???
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26.11.2020 14:34 Відповісти
не нужно крякать тут. При Порошенко Зеленый тариф как раз таки подвели под требования Запада, снизили намного, урегулировали правила подключения, и разрешили подключать Зеленый тариф простым людям, а не только олигархам со связями.
А до Петра Алексеевича Зеленый тариф подключали только братки Януковича по бешенным тарифам, а ты на панели мог бы только облизываться.
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26.11.2020 17:11 Відповісти
Сирожа, ты лукавишь....
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26.11.2020 18:03 Відповісти
в чем я лукавлю?
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26.11.2020 19:19 Відповісти
Ви либо сознательно врете,либо вообще не владеете вопросом. Ничего при Порошенко не снижали, а наоборот все кто успевал до конца 2019 зарегистрировать свою станцию выработки зелёной енергетики гарантировали ее выкуп по очень высокому тарифу, в разы выше чем тариф в Европе или США.
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26.11.2020 21:37 Відповісти
"Ничего при Порошенко не снижали, а наоборот"
Зеленый Тариф при Янкуовиче - в районе 0.45 евроцентов
Зеленый тариф при Порошенко - снижен сразу до 0.20 (частная), 0.17 (промышленная) и законом было утверждено постепенное снижение до 0.12/0.15 соответственно)))
Слив засчитан.

Все кто успевал до конца 2019 зарегистрировать свою станцию выработки зелёной енергетики гарантировали ее выкуп
Я тебя расстрою, но гарантируют выкуп не только тем кто успел до 2019, а и тем кто успеет вплоть до 2030 года)))) Ты можешь сейчас поставить солнечную станцию, и тебе будут гарантированы выплаты.
Слив засчитан.

в разы выше чем тариф в Европе или США
Чтобы нести этот бред от слуг Коломойского, тебе следовало бы сначала узнать следующее:
1. сколько раньше а не сейчас был зеленый тариф в США и ЕС
2. какая доля выработки ВИЭ в Украине, ЕС и США
3. почему в ЕС и США Зеленый тариф был намного выше чем сейчас в Украине, и почему он Снизился.

Ви либо сознательно врете,либо вообще не владеете вопросом.
Как я доказал уже выше - врешь тут только ты, либо не владеешь вопросом)))
А я уже 9-й год ставлю солнечные станции, и владею своей на 30кВт)))
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26.11.2020 22:18 Відповісти
но справедливости ради нужно отметить, что даже если повысят тарифы из-за зеленки - там на копейки всего должно быть. Так что причина в другом - Команде Геруса -Коломойского просто бабла больше надо.
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26.11.2020 13:54 Відповісти
Всі збитки завдані "управлінцями" від олігархів буде перекладено на побутових споживачів,готується рішення про підвищення тарифів!
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26.11.2020 13:49 Відповісти
хотелось бы уточнить население какой страны и кому платит 1 коп за 1 квт/час? я лично плачу 1 грн и 68 коп за квт
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26.11.2020 13:54 Відповісти
Тобто спочатку за останній рік необгрунтовано підняли тариф на доставку електроенергії у рази. Це зробили щоб компенсувати виплати по зеленій енергетиці. А потім розказуєте що побутові споживачі платять за електроенергію 1 копійку. Ні честі ні совісті ..
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26.11.2020 14:27 Відповісти
Жертва Геруса и зекоманды - ты компенсируй сначала Золотой ключик Геруса, и субсидии Коломойскому)))
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26.11.2020 17:14 Відповісти
Ви жертва Геруса? Подавайте заявление вас полицию пусть расследуют.
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26.11.2020 21:39 Відповісти
ты школоло тупая, стрелочки переводишь?)))
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26.11.2020 22:05 Відповісти
 
 