Дотації населенню в ціні на електроенергію становлять 65-70 млрд грн на рік, - Міненерго
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Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн, а чинний тариф не покриває навіть вартість доставки струму від електростанцій до кінцевого споживача.
Про це під час брифінгу повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Бойко.
"Постачальники купують електроенергію для населення за ринковою ціною, продаючи населенню собі в збиток. Збиток - 65-70 млрд грн", - сказав він.
За його словами, сьогодні населення платить за електроенергію 1 коп./кВт.год.
"На сьогоднішній день, побутовий споживач платить за електроенергію виробнику 1 копійку. В грудні тариф НЕК "Укренерго" з 24 стає 31 коп./кВт.год, відповідно, доставка електроенергії для всіх споживачів, в тому числі побутових, зростає на 7 коп./кВт.год, що робить планово збитковою діяльність навіть при купівлі електроенергії за 1 копійку. Це все не може довго працювати при такій моделі", - сказав в. о. міністра.
З нового року лише вартість транспортування електроенергії для населення в середньому по країні складатиме 1,37 грн/кВт.год, а середньозважена вартість кВт.год, яку сплачує споживач – 1,03 грн/кВт.год.
"Тому безумовно підходи до формування тарифу будуть змінені, але дата, графі, обсяг це ще предмет дискусій для пошуку максимально збалансованого рішення", - додав Бойко.
Бойко зазначив, що на сьогодні середня ринкова ціна на електроенергію становить 1,4 грн/кВт.год. З 1 січня вартість доставки зросте до 1,37 грн/кВт.год, таким чином повна оціночна ринкова вартість електроенергії буде становити 2,77 грн/кВт.год, при цьому середній тариф для населення по Україні становить 1,04 грн/кВт.год.
Будь ласка, зачекайте...
Может потому и не покрывает из за того что крупные експортеры нашей енергии такие как Ахметов не платят НИ КОПЕЙКИ за транспортировку нашей же енергии. Тоесть у нас воруют ресурсы а мы еще и платим со своих карманов ворам за их транспортировку
участники схемы:
админ прикрытие: Зеленский, Ермак, Шифер, и.о МинЭнерго Бойко, Герус (Верх Рада)..
бизнес исполнители: Каламойский, братья Суркисы, Медведчук, Новинский, и другие владельцы облэнегрно..
Я вас поздравляю, Зебилы!.. Вас будут стричь!!!
З.Ы. пока мы не уничтожим всех перечисленных людей, в Украине ничего не поменяется..
А до Петра Алексеевича Зеленый тариф подключали только братки Януковича по бешенным тарифам, а ты на панели мог бы только облизываться.
Зеленый Тариф при Янкуовиче - в районе 0.45 евроцентов
Зеленый тариф при Порошенко - снижен сразу до 0.20 (частная), 0.17 (промышленная) и законом было утверждено постепенное снижение до 0.12/0.15 соответственно)))
Слив засчитан.
Все кто успевал до конца 2019 зарегистрировать свою станцию выработки зелёной енергетики гарантировали ее выкуп
Я тебя расстрою, но гарантируют выкуп не только тем кто успел до 2019, а и тем кто успеет вплоть до 2030 года)))) Ты можешь сейчас поставить солнечную станцию, и тебе будут гарантированы выплаты.
Слив засчитан.
в разы выше чем тариф в Европе или США
Чтобы нести этот бред от слуг Коломойского, тебе следовало бы сначала узнать следующее:
1. сколько раньше а не сейчас был зеленый тариф в США и ЕС
2. какая доля выработки ВИЭ в Украине, ЕС и США
3. почему в ЕС и США Зеленый тариф был намного выше чем сейчас в Украине, и почему он Снизился.
Ви либо сознательно врете,либо вообще не владеете вопросом.
Как я доказал уже выше - врешь тут только ты, либо не владеешь вопросом)))
А я уже 9-й год ставлю солнечные станции, и владею своей на 30кВт)))