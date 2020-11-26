Пєсков про заклик Богдана до Путіна: Москва не має наміру робити "крок назад" і переглядати Мінські угоди щодо Донбасу
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Москва не має наміру робити "крок назад" і переглядати Мінські угоди щодо Донбасу. Такі пропозиції не сприяють мирному врегулюванню, необхідно, щоб кожна країна виконувала свої зобов'язання.
Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи прохання ексглави офісу президента України до Володимира Путіна "зробити крок назад", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.
"Розумієте, тут не потрібно робити ні крок назад, ні крок вперед, треба виконувати кожній стороні взяті на себе зобов'язання. Ось тут все гранично просто", - заявив Пєсков.
За словами Пєскова, якого цитує ТАСС, ця пропозиція Богдана "не сприяє виходу на трек врегулювання, а, навпаки, відкидає нас назад".
Раніше колишній глава офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан звернувся до російського президента Путіна з проханням "зробити крок назад": "Будь ласка, Володимире Володимировичу, зробіть крок назад". За його словами, це нібито був би "вчинок сильного" і свого роду "перемога".
Богдан уточнив, що кроком назад могло би стати перепідписання Мінських угод.
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и шо, коцапы уже что-то отвели, или хотя бы перестали стрелять
Источник: https://censor.net/ru/n32333Ю93
«Эти люди, которые сейчас нами управляют, меряют ситуацию какими то такими категориями своего скудоумия и думают что путин, россия современная и будущая хочет с ними договориться. Они говорят о какой то дружбе, что все должны сделать шаг назад, в том числе и мы. Так я хочу тебе задать вопрос. Если мы сделаем шаг назад, где этот шаг назад должен закончиться, во Львлве, в Ужгороде, Будапеште, в Канаде? Когда он размышляет на тему: «Ну захватывать территории это же не выгодно сейчас, мы живем в 21-м столетии, это против интерессов россии, путину наверно неудобно». Кто вам это сказал, от чего вы делаете такие выводи? Это продолжение вот этой отрыжки дебильной «нужно просто перестать стрелять".
https://www.youtube.com/watch?v=Z6tgJDFSMOg
4-й пункт каже: вибори мають відбутися "за Українськими законами".
Забеспечуйте. Всіх ваших шавок - в українські буцигарні. (Або - в розшук.) Телебачення українське, кордон - під контролем України. Лад - під контролем поліції України. І т.д. і т.і.
Забезпечуйте Українські закони.