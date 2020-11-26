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Євпаторія (38) Крим (12757) ФСБ (1347)

Зрадника України, "заступника голови адміністрації" Євпаторії Вавренюка затримала ФСБ відразу після звільнення з посади

Новини Цензор.НЕТ Події

Зрадника України,

Сьогодні в Євпаторії ФСБ затримали Кирила Вавренюка, який напередодні звільнився з посади "заступника глави адміністрації" міста. Раніше він працював в органах української прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

За наявною інформацією, зараз Вавренюк дає свідчення слідчим ФСБ і слідкому.

Інформацію про затримання ЗМІ окупантів підтвердило джерело в правоохоронних органах.

"Дійсно, він затриманий, проходить за однією з кримінальних справ", - повідомив співрозмовник агентства, не уточнивши подробиць.

Вавренюк народився 22 жовтня 1981 року в м. Львів, з 1982 року проживає в Республіці Крим.

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У 2004 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", отримав кваліфікацію юриста.

З 2004 по 2010 рр. працював в органах прокуратури міста Сімферополя і в прокуратурі Автономної Республіки Крим. У 2010-2014 рр. - прокурор міста Євпаторії.

З 2014 по 2017 рр. займав посади в "прокуратурі" окупантів.

На посаді "заступника голови міської адміністрації" Вавренюк працював з травня 2017 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
ето г.вно тоже на обмен пойдет????? он у нас в прокуратуре восстановится
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26.11.2020 13:30
+9
На нары и отпетушить манкурта.
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26.11.2020 13:28
+7
Зрадника України, "заступника голови адміністрації" Євпаторії Вавренюка затримала ФСБ відразу після звільнення з посади - Цензор.НЕТ 2592
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26.11.2020 14:50
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На нары и отпетушить манкурта.
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26.11.2020 13:28 Відповісти
Зрадника України, "заступника голови адміністрації" Євпаторії Вавренюка затримала ФСБ відразу після звільнення з посади - Цензор.НЕТ 2592
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26.11.2020 14:50 Відповісти
ето г.вно тоже на обмен пойдет????? он у нас в прокуратуре восстановится
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26.11.2020 13:30 Відповісти
наверно ему уже можно подавать на восстановление в наш суд, а чего время зря терять
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26.11.2020 16:13 Відповісти
Коли затримаєте цього злочинця відправте його до буцегарні що у Львові..
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26.11.2020 13:37 Відповісти
Взяточник просто жесть какой был.Гнида редкая.Наехал на жену ,хотел отжать бизнес.Да и бизнесом это назвать трудно,небольшой магазинчик.Так ему и надо.Сколько верёвочке не виться ......
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26.11.2020 13:40 Відповісти
шо,візитку яроша знайшли?
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26.11.2020 13:42 Відповісти
туди й йому дорога підо...су
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26.11.2020 13:54 Відповісти
Если мы не наказываем, пусть хоть наши враги накажут наших врагов.
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26.11.2020 15:58 Відповісти
Награда наконец нашла героя
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26.11.2020 16:19 Відповісти
Якби років зо три тому переїхав у Київ, то в ГПУ відхапав би нормальну посаду.
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27.11.2020 09:59 Відповісти
 
 