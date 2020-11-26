Зрадника України, "заступника голови адміністрації" Євпаторії Вавренюка затримала ФСБ відразу після звільнення з посади

Сьогодні в Євпаторії ФСБ затримали Кирила Вавренюка, який напередодні звільнився з посади "заступника глави адміністрації" міста. Раніше він працював в органах української прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

За наявною інформацією, зараз Вавренюк дає свідчення слідчим ФСБ і слідкому.

Інформацію про затримання ЗМІ окупантів підтвердило джерело в правоохоронних органах.

"Дійсно, він затриманий, проходить за однією з кримінальних справ", - повідомив співрозмовник агентства, не уточнивши подробиць.

Вавренюк народився 22 жовтня 1981 року в м. Львів, з 1982 року проживає в Республіці Крим.

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У 2004 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", отримав кваліфікацію юриста.

З 2004 по 2010 рр. працював в органах прокуратури міста Сімферополя і в прокуратурі Автономної Республіки Крим. У 2010-2014 рр. - прокурор міста Євпаторії.

З 2014 по 2017 рр. займав посади в "прокуратурі" окупантів.

На посаді "заступника голови міської адміністрації" Вавренюк працював з травня 2017 року.