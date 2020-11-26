Дефіцит Держбюджету-2020 на жовтень становив 30,4 млрд грн, з початку року - 112 млрд грн, - Держказначейство

Дефіцит Державного бюджету в жовтні 2020 року становив 30,44 млрд грн, а за січень-жовтень цього року Держбюджет зведено з дефіцитом 112 млрд грн, повідомила Державна казначейська служба (ДКСУ).

Згідно з її даними, в жовтні дефіцит загального фонду Держбюджету становив 26,88 млрд грн, а за десять місяців загальний фонд Держбюджету зведений з дефіцитом майже 120,5 млрд грн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними Держказначейства, запозичення в жовтні становили 20,9 млрд грн, а за 10 місяців - майже 426,5 млрд грн (за плану в 567,146 млрд грн), при цьому на зовнішні ринки запозичень Україна в жовтні не виходила.

Як свідчать дані ДКСУ, погашення в жовтні становили майже 7 млрд грн, а за 10 місяців - 337,56 млрд грн, що на 13,4 млрд грн нижче за план. Погашення за зовнішніми запозиченнями становили в жовтні 1,3 млрд грн, тоді як у січні-жовтні вони сягнули показника в 136,05 млрд грн при очікуваних 138,7 млрд грн.

Згідно з матеріалами Держказначейства, приватизація в січні-жовтні принесла 1,913 млрд грн, у жовтні - 21 млрд грн.

Загалом доходи Держбюджету за 10 місяців становили 842,437 млрд грн при плані в 1,014 трлн, за загальним фондом - 720,46 млрд грн при очікуваних 722,096 млрд грн. Витрати за січень-жовтень становили 950,842 млрд грн, за загальним фондом - 843,12 млрд грн, зазначило казначейство.

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У жовтні витрати Держбюджету становили майже 107,6 млрд грн, зокрема за загальним фондом - майже 92,47 млрд грн.

Доходи Держбюджету на 2020 рік затверджені в розмірі 975,833 млрд грн (зокрема 855,4 млрд грн за загальним фондом), витрати - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).