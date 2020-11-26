Дефіцит Держбюджету-2020 на жовтень становив 30,4 млрд грн, з початку року - 112 млрд грн, - Держказначейство
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Дефіцит Державного бюджету в жовтні 2020 року становив 30,44 млрд грн, а за січень-жовтень цього року Держбюджет зведено з дефіцитом 112 млрд грн, повідомила Державна казначейська служба (ДКСУ).
Згідно з її даними, в жовтні дефіцит загального фонду Держбюджету становив 26,88 млрд грн, а за десять місяців загальний фонд Держбюджету зведений з дефіцитом майже 120,5 млрд грн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними Держказначейства, запозичення в жовтні становили 20,9 млрд грн, а за 10 місяців - майже 426,5 млрд грн (за плану в 567,146 млрд грн), при цьому на зовнішні ринки запозичень Україна в жовтні не виходила.
Як свідчать дані ДКСУ, погашення в жовтні становили майже 7 млрд грн, а за 10 місяців - 337,56 млрд грн, що на 13,4 млрд грн нижче за план. Погашення за зовнішніми запозиченнями становили в жовтні 1,3 млрд грн, тоді як у січні-жовтні вони сягнули показника в 136,05 млрд грн при очікуваних 138,7 млрд грн.
Згідно з матеріалами Держказначейства, приватизація в січні-жовтні принесла 1,913 млрд грн, у жовтні - 21 млрд грн.
Загалом доходи Держбюджету за 10 місяців становили 842,437 млрд грн при плані в 1,014 трлн, за загальним фондом - 720,46 млрд грн при очікуваних 722,096 млрд грн. Витрати за січень-жовтень становили 950,842 млрд грн, за загальним фондом - 843,12 млрд грн, зазначило казначейство.
У жовтні витрати Держбюджету становили майже 107,6 млрд грн, зокрема за загальним фондом - майже 92,47 млрд грн.
Доходи Держбюджету на 2020 рік затверджені в розмірі 975,833 млрд грн (зокрема 855,4 млрд грн за загальним фондом), витрати - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).
Будь ласка, зачекайте...
Это и так давно понятно тем, кто умеет анализировать, а не только смотреть видосики, озвучиваемые толстыми щеками некогда популярного комика. Цимес в том, что эти сакральные слова произнёс Саакашвили - тот, кто ещё полгода назад из пропеллера выпрыгивал в похвалах непревзойдённого гения этой власти.
А теперь просто напомню слова Михуила Саакашвили, сказанные им 4 февраля 2018-го года (их активно повторял канал 1+1): "Как только Порошенко уберётся, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист."
Порошенко "убрался", пришла "нормальная власть".
И что?
Уже сейчас в бюджете не хватает 40 млрд, страна катится в пропасть, Украину ждёт дефолт, следствием которого будет потеря репутации и отсутствие желания у международных игроков вкладываться в развитие страны. А те, кто кричал: "Лишь бы не Порошенко!", потупив глазки, бормочут, что политикой-не-интересуются.
Уважаемые, на ваших могилах напишут: "Хуже не будет!", ибо...
на съезде жоп постановили -
мозги навечно запретить
Helgi Sharp
842/10*12=1000к и более.
Но на хрена столько тратить? С дорогами-то можно и подождать...
Хотя о чем это я? План Рузвельта а-ля Украина в деле.
будiвництвамарадерства на дорогах профицит?