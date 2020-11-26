Білорусь уже підготувала санкційний список щодо кількох офіційних осіб України, - Макей

Білорусь підготувала список санкцій щодо кількох офіційних осіб України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс-Запад, повідомив журналістам міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у четвер.

"Ми виробили вже і вживатимемо відповідні й адекватні заходи. На початковому етапі ми також підготували відповідний список санкцій щодо кількох офіційних осіб України. І будемо далі дивитися, як будуть розвиватися події", - підкреслив Макей.

Міністр РБ пообіцяв "не залишати без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави".

Макей нагадав, що Україна заявила, що "поставила всі відносини з Білоруссю на паузу, що потрібно здійснювати так званий режим тиску, щоб прийшла справжня в їхньому розумінні демократія".

"При цьому вони долучаються до санкцій Білорусі. Тобто вони допомагають народу і країні через санкції, через посилення взаємодії з країною. Ми бачимо, що це абсолютно збочена логіка. І ми категорично не вітаємо такий підхід", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Білорусі викликало посла України Кизима через "антибілоруські акції щодо посольства РБ в Україні"

Як повідомлялося раніше, 26 листопада 2020 року в Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь викликали Посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима.

"Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо Посольства Республіки Білорусь в Україні і зажадала забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р.", - йдеться в повідомленні.