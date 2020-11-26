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Білорусь уже підготувала санкційний список щодо кількох офіційних осіб України, - Макей

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Білорусь уже підготувала санкційний список щодо кількох офіційних осіб України, - Макей

Білорусь підготувала список санкцій щодо кількох офіційних осіб України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс-Запад, повідомив журналістам міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у четвер.

"Ми виробили вже і вживатимемо відповідні й адекватні заходи. На початковому етапі ми також підготували відповідний список санкцій щодо кількох офіційних осіб України. І будемо далі дивитися, як будуть розвиватися події", - підкреслив Макей.

Міністр РБ пообіцяв "не залишати без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави".

Макей нагадав, що Україна заявила, що "поставила всі відносини з Білоруссю на паузу, що потрібно здійснювати так званий режим тиску, щоб прийшла справжня в їхньому розумінні демократія".

"При цьому вони долучаються до санкцій Білорусі. Тобто вони допомагають народу і країні через санкції, через посилення взаємодії з країною. Ми бачимо, що це абсолютно збочена логіка. І ми категорично не вітаємо такий підхід", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Білорусі викликало посла України Кизима через "антибілоруські акції щодо посольства РБ в Україні"

Як повідомлялося раніше, 26 листопада 2020 року в Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь викликали Посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима.

"Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо Посольства Республіки Білорусь в Україні і зажадала забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р.", - йдеться в повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Беларусь уже подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, - Макей - Цензор.НЕТ 5966
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26.11.2020 13:49
+3
В Белоруси, какой то хмырь, захватил власть. А Украина виновата в том, что не признаёт бандита и убийцу. Пасаны совсем берега потеряли. Это вы в Минске "фегуры", а в Украине вы говно. Изучите конституцию страны пребывания, или бандитам грамотность не нужна.... решалы хреновы, беспредельщики.
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26.11.2020 16:01
+1
И ножкой еще пусть топнут. Страшно, аж жуть.
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26.11.2020 16:26
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Беларусь уже подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, - Макей - Цензор.НЕТ 5966
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26.11.2020 13:49 Відповісти
Тю, поздно пить боржоми, бо беларусский народ опередил, насчет встречных санкций к бацьке.
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26.11.2020 13:54 Відповісти
ЗЫ... это к зебику обращаццо.
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26.11.2020 13:55 Відповісти
№1. Гриб.
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26.11.2020 15:07 Відповісти
Ці ************* можуть тільки набрати повен рот гімна,та плюнути в наш бік. Оце і будуть їх санкції.
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26.11.2020 15:37 Відповісти
ШтА?
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26.11.2020 15:43 Відповісти
В Белоруси, какой то хмырь, захватил власть. А Украина виновата в том, что не признаёт бандита и убийцу. Пасаны совсем берега потеряли. Это вы в Минске "фегуры", а в Украине вы говно. Изучите конституцию страны пребывания, или бандитам грамотность не нужна.... решалы хреновы, беспредельщики.
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26.11.2020 16:01 Відповісти
То есть теперь на курорты через Белорусь уже не полетают...
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26.11.2020 16:08 Відповісти
Теперь некоторые официальные лица Украины будут лишены возможности покупать белорусские морепродукты. Это жестоко!
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26.11.2020 16:13 Відповісти
И ножкой еще пусть топнут. Страшно, аж жуть.
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26.11.2020 16:26 Відповісти
 
 