Євросоюз продовжить санкції проти РФ на пів року вже в грудні, - Йозвяк

Євросоюз продовжить економічні санкції проти Росії на 6 місяців.

Про це у Twitter повідомив журналіст радіо "Вільна Європа" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Економічні санкції ЄС проти Росії будуть продовжені на 6 місяців без будь-яких проблем, коли лідери зустрінуться 10 грудня. Дні, коли цей пункт займав час на самітах ЄС, давно минули", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк