Євросоюз продовжить санкції проти РФ на пів року вже в грудні, - Йозвяк
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Євросоюз продовжить економічні санкції проти Росії на 6 місяців.
Про це у Twitter повідомив журналіст радіо "Вільна Європа" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Економічні санкції ЄС проти Росії будуть продовжені на 6 місяців без будь-яких проблем, коли лідери зустрінуться 10 грудня. Дні, коли цей пункт займав час на самітах ЄС, давно минули", - йдеться в повідомленні.
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Похоже продление идет на пользу одному *****