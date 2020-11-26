Голубовська застерігає від фанатичного вживання вітаміну D і цинку під час COVID-19: "Це не панацея"
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Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що за відсутності дефіциту вітамінів не потрібно приймати їх більше за норму.
Про це Голубовська сказала під час виступу на Українському жіночому конгресі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якщо у людини немає дефіциту вітаміну D, їй не треба його фанатично приймати. Крім того, гіпервітаміноз вітаміну D теж доволі негативно позначається на організмі. Препарати цинку бездумно, по пів року, теж приймати не можна. Мова йде, можливо, про постконтактну профілактику, так, цинк є в протоколах, має достатньо добру доказову базу. Американці його дуже люблять, і при всіх респіраторних вірусних захворюваннях він у них є в схемах лікування, і дійсно десь пом’якшує симптоми. Для постконтактної профілактики групам ризику можливо (призначати вітаміни або цинк. - Ред.), але ніяка це не панацея", - сказала Голубовська.
Вона додала, що в осінньо-зимовий сезон справді часто може виникати дефіцит певних вітамінів, особливо коли вже розвивається захворювання, його важкі форми. У такому разі лікарі призначають вітаміни в комплексі з іншим лікуванням.
За словами лікарки, немає єдиної рекомендації, що робити, чим лікуватися, що приймати під час COVID-19. Голубовська додала, що однією з особливостей цього захворювання є те, що людина до певного моменту почувається добре, а потім розвивається важкий процес.
Лікарка зауважила, що зараз немає жодної доказової схеми лікування COVID-19, але це не означає, що немає ефективних методів лікування, адже майже 200 препаратів, іноді давно відомих, досліджуються для лікування цього захворювання.
"Є методи, які гальмують цей шторм, і ми поступово підключаємо (різні методи лікування. - Ред.), але тут важливий часовий фактор", - наголосила Голубовська.
Будь ласка, зачекайте...
И корона тут непричем, вит D нужно употреблять зачастую дополнительно, в том числе и для нервной системы.
Интересно что 200, уже известных препаратов проверяют и исследуют уже почти год и пока ничего не ясно, а вакцины, наколоченные и "исследованные" за то самое время продают миллиардами доз ещё до производства. Удивительное рядом.
Только принимая его желательно параллельно принимать железо и наоборот , если пьёшь железо, то надо пить и цинк. Так как железо и цинк "соперники" поэтому вместе их НЕ употребляют. Обычно 4 часа должно быть между приемами для лучшего усвоения. По поводу натурального , то не всегда цинк усваивается организмом и чтобы получить суточную дозу , надо оооочень хорошо покушать , а многим лишние калории вреды ...
"made in britain".
Больше всего пострадали от этой типа "эпидемии" страны с избытком у населения витамина Д - Италия и Испания.
Нашим эпидемикам место в сортире!
или не догадался шо это может быть...... да! перевод. причем перевод с украинского. хотя, если ты руске, то все про двойные(чем больше = лучше) ж*пы и думаешь.
Во времена Чернобыля тётя убедила моих родителей, что всем нужно съесть кусочек сахара, на который накапан йод. Потом три дня мой кал был белосгнежно белый....
Повторяю - БЕЛЫЙ, а не рыжий!
Новы не увлекайтесь болейте и приходите к нам мы вас полечим нашими тупыми советами. Тупо твари(((((( Людям больным кислород продают а еще им дифирамбы поют ах какие у нас врачи герои))) Подонки и твари они а не врачи