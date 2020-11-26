Голубовська застерігає від фанатичного вживання вітаміну D і цинку під час COVID-19: "Це не панацея"

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що за відсутності дефіциту вітамінів не потрібно приймати їх більше за норму.

Про це Голубовська сказала під час виступу на Українському жіночому конгресі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо у людини немає дефіциту вітаміну D, їй не треба його фанатично приймати. Крім того, гіпервітаміноз вітаміну D теж доволі негативно позначається на організмі. Препарати цинку бездумно, по пів року, теж приймати не можна. Мова йде, можливо, про постконтактну профілактику, так, цинк є в протоколах, має достатньо добру доказову базу. Американці його дуже люблять, і при всіх респіраторних вірусних захворюваннях він у них є в схемах лікування, і дійсно десь пом’якшує симптоми. Для постконтактної профілактики групам ризику можливо (призначати вітаміни або цинк. - Ред.), але ніяка це не панацея", - сказала Голубовська.

Вона додала, що в осінньо-зимовий сезон справді часто може виникати дефіцит певних вітамінів, особливо коли вже розвивається захворювання, його важкі форми. У такому разі лікарі призначають вітаміни в комплексі з іншим лікуванням.

За словами лікарки, немає єдиної рекомендації, що робити, чим лікуватися, що приймати під час COVID-19. Голубовська додала, що однією з особливостей цього захворювання є те, що людина до певного моменту почувається добре, а потім розвивається важкий процес.

Лікарка зауважила, що зараз немає жодної доказової схеми лікування COVID-19, але це не означає, що немає ефективних методів лікування, адже майже 200 препаратів, іноді давно відомих, досліджуються для лікування цього захворювання.

"Є методи, які гальмують цей шторм, і ми поступово підключаємо (різні методи лікування. - Ред.), але тут важливий часовий фактор", - наголосила Голубовська.

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