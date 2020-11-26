Кабмін має намір зменшити показник дефіциту в проєкті Держбюджету-2021 на 30 млрд грн, - нардеп "Голосу" Железняк
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Уряд має намір скоротити показник дефіциту в проєкті Державного бюджету на 2021 рік у редакції до другого читання на 30 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.
"Тепер Кабмін має зменшити до 5,3% від ВВП (тобто -0,7% від того, що було ухвалено в першому читанні). Для розуміння, це означає мінус більш ніж 30 млрд. грн з витрат. І це якщо не зменшується прогноз щодо ВВП", - йдеться в повідомленні.
За словами Железняка, підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. грн на місяць планується перенести на грудень наступного року.
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Будь ласка, зачекайте...
. А к концу года она утроится 😂
. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз.
Я это делал, я не какой-то там популист." 😏
Порошенко "убрался", пришла "нормальная власть".
И что?
Уже сейчас в бюджете не хватает 40 млрд, страна катится в пропасть, Украину ждёт дефолт, следствием которого будет потеря репутации и отсутствие желания у международных игроков вкладываться в развитие страны.
А те, кто кричал: "Лишь бы не Порошенко!", потупив глазки, бормочут, что политикой-не-интересуются.
Уважаемые, на ваших могилах напишут: "Хуже не будет!", ибо...
на съезде жоп постановили -
мозги навечно запретить !!
Траншу все-одно не буде.