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Кабмін має намір зменшити показник дефіциту в проєкті Держбюджету-2021 на 30 млрд грн, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін має намір зменшити показник дефіциту в проєкті Держбюджету-2021 на 30 млрд грн, - нардеп

Уряд має намір скоротити показник дефіциту в проєкті Державного бюджету на 2021 рік у редакції до другого читання на 30 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Тепер Кабмін має зменшити до 5,3% від ВВП (тобто -0,7% від того, що було ухвалено в першому читанні). Для розуміння, це означає мінус більш ніж 30 млрд. грн з витрат. І це якщо не зменшується прогноз щодо ВВП", - йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. грн на місяць планується перенести на грудень наступного року.

Також читайте: Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк

Автор: Наталя Джума
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То шо денег в казне нету, то ерунда. хрен с ним. Что месяц еще не продержимся до Нового Года? Кабмин намерен уменьшить показатель дефицита в проекте Госбюджета-2021 на 30 млрд грн, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4637
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26.11.2020 14:33 Відповісти
наобещали всем золотые горы и теперь в кусты
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26.11.2020 14:34 Відповісти
Какое ещё правительство? Это хор мальчиков-зайчиков.
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26.11.2020 14:37 Відповісти
от мальчиков-зайчиков вреда нет. А вот от этих сплошные проблемы и неурядицы
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26.11.2020 14:45 Відповісти
Кабмин намерен уменьшить показатель дефицита в проекте Госбюджета-2021 на 30 млрд грн, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1234
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26.11.2020 14:41 Відповісти
Вспомнил слова Михуила Саакашвили, сказанные им 4 февраля 2018-го года (их активно повторял канал 1+1): "Как только Порошенко уберётся, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты😀
. А к концу года она утроится 😂
. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз.
Я это делал, я не какой-то там популист." 😏
Порошенко "убрался", пришла "нормальная власть".
И что?
Уже сейчас в бюджете не хватает 40 млрд, страна катится в пропасть, Украину ждёт дефолт, следствием которого будет потеря репутации и отсутствие желания у международных игроков вкладываться в развитие страны.
А те, кто кричал: "Лишь бы не Порошенко!", потупив глазки, бормочут, что политикой-не-интересуются.
Уважаемые, на ваших могилах напишут: "Хуже не будет!", ибо...
на съезде жоп постановили -
мозги навечно запретить !!
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26.11.2020 14:46 Відповісти
Всього навсього порізали дефіцит на 30лярдів, з-за вимоги МВФ зрізати сто десять? І що це дасть?
Траншу все-одно не буде.
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26.11.2020 14:51 Відповісти
Если убрать на пожизненное содержание судей, это вполне возможно.Там на 3540 судей 51 ярд планируется, а на всех пенсов около 18.
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26.11.2020 14:54 Відповісти
 
 