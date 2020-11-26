МЗС України про реакцію Мінська на протести біля білоруського посольства: "Надмірно емоційна і загалом безпідставна"

Міністерство закордонних справ України прийняло до уваги вручення українському послу в Білорусі ноти протесту білоруського МЗС і вважає реакцію білоруської сторони надмірно емоційною та загалом безпідставною.

"Хочемо нагадати, що для України як європейської демократичної держави свобода слова і свобода зібрань має фундаментальне значення. Жодних підстав для обмеження права на мирний протест у цій ситуації не існує. Правоохоронні органи України вживають належних заходів, щоб на постійній основі, а особливо під час акцій протестів, гарантувати безпеку як учасників акцій, так і посольства Білорусі та його працівників", - сказали "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі МЗС України в четвер, передає Цензор.НЕТ.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Україна чітко дотримується положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і гарантує безпеку іноземних дипломатичних місій на своїй території.

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"Очікуємо, що білоруська сторона також з належною відповідальністю буде ставитися до своїх міжнародних зобов'язань, і не допускатиме порушень дипломатичного імунітету на кшталт безпідставних оглядів дипломатичного автомобіля посла України в Білорусі під час перетину українсько-білоруського кордону. Пригадуємо також, що в період Революції Гідності в Україні білоруська сторона не реагувала на провокації громадян, які під стінами посольства України в Мінську демонстрували свою вкрай недружню позицію до України та обраного українським народом європейського курсу", - наголосили в МЗС.