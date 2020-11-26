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МЗС України про реакцію Мінська на протести біля білоруського посольства: "Надмірно емоційна і загалом безпідставна"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

МЗС України про реакцію Мінська на протести біля білоруського посольства:

Міністерство закордонних справ України прийняло до уваги вручення українському послу в Білорусі ноти протесту білоруського МЗС і вважає реакцію білоруської сторони надмірно емоційною та загалом безпідставною.

"Хочемо нагадати, що для України як європейської демократичної держави свобода слова і свобода зібрань має фундаментальне значення. Жодних підстав для обмеження права на мирний протест у цій ситуації не існує. Правоохоронні органи України вживають належних заходів, щоб на постійній основі, а особливо під час акцій протестів, гарантувати безпеку як учасників акцій, так і посольства Білорусі та його працівників", - сказали "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі МЗС України в четвер, передає Цензор.НЕТ.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Україна чітко дотримується положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і гарантує безпеку іноземних дипломатичних місій на своїй території.

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"Очікуємо, що білоруська сторона також з належною відповідальністю буде ставитися до своїх міжнародних зобов'язань, і не допускатиме порушень дипломатичного імунітету на кшталт безпідставних оглядів дипломатичного автомобіля посла України в Білорусі під час перетину українсько-білоруського кордону. Пригадуємо також, що в період Революції Гідності в Україні білоруська сторона не реагувала на провокації громадян, які під стінами посольства України в Мінську демонстрували свою вкрай недружню позицію до України та обраного українським народом європейського курсу", - наголосили в МЗС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Нагибают слабых. Кто-то слышал чтобы Лукашенко вызывал к себе послов Германии или Франции для подобных нотаций? А акция в Киеве просто мелочб по сравнении с санкциями Евросоюза.
ЕС ввел персональные санкции против Лукашенко и его окружения
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26.11.2020 14:53
+1
Как только Бацка бежит на тамбов, то кремлевский карлик сразу введет войска в Бяларусь и будут мыши братья как на домбасе там панувать, понявится новая Гява и Мацарола...
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26.11.2020 14:41
+1
А если луку вдруг убьют, что будет тогда делать кремль? хотя кто ж его убьет? Цветы, хороводы и вставание к стенке? МЗС України про реакцію Мінська на протести біля білоруського посольства: "Надмірно емоційна і загалом безпідставна" - Цензор.НЕТ 3177
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26.11.2020 15:07
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Как только Бацка бежит на тамбов, то кремлевский карлик сразу введет войска в Бяларусь и будут мыши братья как на домбасе там панувать, понявится новая Гява и Мацарола...
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26.11.2020 14:41 Відповісти
Раньше тебя Зеля с медведчуками сдаст в плен,чем хитрожоп сбежит,..Какие же вы недалекие.Вы типа нашей кацапской прокладки тихановской.....не лаптям свифт просит отрубить,чтобы луку не кормили,а Беларуси...
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26.11.2020 15:00 Відповісти
А если луку вдруг убьют, что будет тогда делать кремль? хотя кто ж его убьет? Цветы, хороводы и вставание к стенке? МЗС України про реакцію Мінська на протести біля білоруського посольства: "Надмірно емоційна і загалом безпідставна" - Цензор.НЕТ 3177
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26.11.2020 15:07 Відповісти
Если..тогда и поговорим.А вот если эти хороводы приведут к тому,что лаптеногим СВИФТ отрубят,то от хороводов толку в разы больше,чем все санкции за 7 лет.У вас реально с головой не в порядке(без обид прими по взрослому).У вас ума не хватает даже собственные выгоды за чужой счет поиметь....оченьмудрыйнарод.
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26.11.2020 15:20 Відповісти
кацлам за 6 лет войны на домбасе свифт не отключили с десятками тысяч погибшых, а бульбофюрреру за пару десятков убитых и подавно не отключат... не тешьте себя иллюзиями
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26.11.2020 15:23 Відповісти
Belorus vot jesli smotret s zapada oni nikto,raska jest gaz i neft kotoraja im vazna.Vot etomu nekomu mozno zdelat vsio sto zaxocet v tom cysle i swift otkliucit bez problem
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26.11.2020 15:34 Відповісти
Ну отключат и что поменяется в жизни лукашенка? Он чо сразу власть отдаст как отключат. ну бред же. Я думаю будет другой сценарий. Мой прогноз. Бяларусы еще 5 лет (уче чуть меньше или скоко там президентский срок) будут водить хороводы и дарить омоновцам цветы. Потом будут новые выборы, на которых, внимание!!!, опять победит лукашенка МЗС України про реакцію Мінська на протести біля білоруського посольства: "Надмірно емоційна і загалом безпідставна" - Цензор.НЕТ 6706
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26.11.2020 15:36 Відповісти
Nu da poxoze on proterpit,glavnoje emu sto raska davala dengi.Guberniju raski on do konca zdelajet iz strani eto vsem poniatno
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26.11.2020 15:40 Відповісти
Не так.Ты берешь во внмание только эконмическую часть,хоть и там есть транзитная часть.....а ты возьми геополитику....ракеты и войска лартнногих на границе с Европой.Отключать надо ТОЛЬКО россии,
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26.11.2020 15:43 Відповісти
Tranzitnaja cast,mozno konecno no nezabute otvet ot vsego ES togda furi nevjedut v liubuju ES stranu.Obojti toze mozno Belorus jesli furam cerez Ukrainu ili Latviju,rasku takze.Jesli ves ES podkliucitsia problemi budet ne ES a Belorus i tak so slaboj ekonomikoj
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26.11.2020 16:01 Відповісти
Я же написал,что это всего лишь часть,не более.Зачем выдумывать сложности для ЕС и Беларуси,где они даже не нужны и вряд ли даже это будет.Он недавно попытался даже это сделать...на 3 дня хватило понтов,чтобы уши себе подморозить.ГЛАВНОЕ-это геополитика.Не выгодно ему с Европой ругаться,иначе бы прозападного Макея поменял,как москали настаивали.Не держите его за дурака.Его цель 26 лет была доить русскую корову на пустых обещаниях о дружбе.И его цель не изменилась.Он ни с кем не хочет делиться ни своим креслом,ни деньгами....это хитрый деревенский мужичок...ХИТРОЖОП каких свет не видывал.==== Он однажды как и согласился был,но сказал,что условие эмиссионный центр должен быть и в Минске.Представьте,чтобы он сделал с росс.рублем.Технично спрыгнул...
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26.11.2020 16:18 Відповісти
Ne on nedurak nam AES postavil dumal zdes budet prodavat,da net ne vyslo,a teper budet poteri i platyt budet narod jesli tam AES budet rabotat na 40% mocnostej.Tut raska zderniot ot ego dengi kak polozeno za kredit i t.d.A mog vet s nami dogovarivatsia tem boleje sto mi i jest glavnyje pokupateli elektricestva.Teper vsio ban na vsegda i s nami otnosenyje isportil,
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26.11.2020 17:02 Відповісти
mozet raska kupit elektru,no togda nado im zakrit Smolenske AES po drugomu ne kak.
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26.11.2020 17:11 Відповісти
Да,ты правильно понял.Если бы лапти пошли дальше,то могли вырубить,а так козырь в рукаве.Хватило и Буркхалтера с чемоданом куйлу.
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26.11.2020 15:36 Відповісти
шо-та Тихановская не спешит нас поддержать (морально).
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26.11.2020 14:51 Відповісти
Нас, в смысле Украину?
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26.11.2020 14:54 Відповісти
"нота" кому, аль статью не читамши.
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26.11.2020 15:01 Відповісти
А у тебя на лбу написано, что ты наш? И флажок у тебя не нашенский МЗС України про реакцію Мінська на протести біля білоруського посольства: "Надмірно емоційна і загалом безпідставна" - Цензор.НЕТ 5771. И кто такая Тихановская сейчас чтобы Украина нуждалась в ее поддержке? Вата-ватницей
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26.11.2020 15:26 Відповісти
Вести квоту на нафтопродукти. На кожну ноту зменшити квоту на 10%.
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26.11.2020 14:52 Відповісти
Нагибают слабых. Кто-то слышал чтобы Лукашенко вызывал к себе послов Германии или Франции для подобных нотаций? А акция в Киеве просто мелочб по сравнении с санкциями Евросоюза.
ЕС ввел персональные санкции против Лукашенко и его окружения
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26.11.2020 14:53 Відповісти
А мне вот интересно, когда ее муж в 16-м постил портреты хутина, и праздновал в Крыму, его супруга, которая сейчас планирует приехать налаживать контакты с нашим государством, что в этот момент делала?
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26.11.2020 18:01 Відповісти
 
 