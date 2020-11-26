Світовий банк виділить Україні близько $100 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19 і устаткування для лікарень, - МОЗ
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Світовий банк спільно з Міністерством охорони здоров'я України готує проєкт із закупівлі вакцин проти COVID-19, а також обладнання для медустанов на суму близько $ 100 млн, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова в ході пресбрифінгу в Києві в четвер.
"МОЗ спільно зі Світовим банком запускає проєкт вартістю близько $ 100 млн. Ми відпрацьовуємо всі документи. В першу чергу ці кошти будуть спрямовані на закупівлю вакцин проти COVID-19, а також діагностичного і лабораторного обладнання для медустанов", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Шаталова зазначила, що на кошти СБ реалізували проєкт контакт-центру МОЗ щодо COVID-19, а також завершується реалізація проєкту "Покращення охорони здоров'я на службі у людей" вартістю близько $ 215 млн.
"У Вінниці, наприклад, будується новий лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології, при цьому за кошти Світового банку закуплять обладнання, і центр повністю облаштують. На Волині будуються 28 нових повністю укомплектованих амбулаторій, в Дніпропетровській області це реконструкція відділень "екстренки", діагностичних відділень 32 амбулаторій сімейної практики і закупівля медобладнання. В Закарпатській області - будівництво реперфузійного центру та закупівля обладнання для лікування інфарктів і інсультів, оснащення автомобілів екстреної медичної допомоги", - сказала вона.
За словами Шаталової, у Львівській області створили шість міжрайонних центрів для скринінгу онкології та онкопревенції. Для Полтавської області закупили велику кількість кардіологічного обладнання, обладнали 35 автомобілів для збору аналізів. У Рівненській області - реконструкція 38 амбулаторій.
"В цілому Світовий банк спільно з Міністерством охорони здоров'я реалізував повноцінно реконструкцію 102 амбулаторій сімейної практики, з них 91 вже ввели в експлуатацію", - підсумувала заступниця міністра.
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асхвальту купим целую гору !!!!!
А то хутин боится ею прививаться
В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.
Как передает Цензор.НЕТ со ссыкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Источник: https://censor.net/ru/n3232931
первыми.
теперь просто нужно отчитаться за полученные деньги
до $1000
https://parlament.ua/news/vakczina-pfizer-koshtuvatime-dlya-es-155-evro-za-dozu/
еще 95 млн. украсть1 км дороги положить!
" Каждая собака знает, кто её кормит "
- эта "вакцина" ещё не прошла клинических испытаний;
- Медведчук почему-то себе эту вакцину не вколол;
- сопартиец Медведчука - Рабинович - себе вакцину не вколол, а предпочел заразиться короной;
- даже Вадим Вадимыч Хутин (как говаривал Азирив) и тот себе эту вакцину не вколол;
- многие "добровольцы" на россии, кому нечего было терять и вкололи себе вакцину от Ковида, таки заболели коронавирусом.
Я понимаю Медведчука и ко, которые пытаются отработать заказ из россии и хоть кому-то впарить московитску сыворотку. У них есть повод обвинять власть в геноциде, мол, Украина не закупает спасительное лекарство от святейшего Путина. На сыворотку им плевать, на войну плевать, на людей плевать. На бабло не плевать. На возможность пошатать страну не плевать... У них есть цель и они к ней, как на танке - напролом прутся.
Я не понимаю людей, которые на всё это - на дешевый популизм, на черный пиар, на ссанину в глаза в прайм-тайм - ведутся. Неужели настолько тупые? Неужели элементарный инстинкт самосохранения не срабатывает? Ведь те, кто пытаются эту вакцину впарить, сами почему-то ею брезгуют...Хотя, у нас в стране президент - Зеленский. И некоторые альтернативно умственно одаренные верят в чипизацию через вышки 5G. У них
ОбамаБайден по подъездам гадит. И самолично Сорос виноват во всех проблемах. Тут удивительно, что я до сих пор людской тупости удивляюсь!
Алексей Фалин
- Украина! Берите нашу вакцину «Спутник»! Это лучшая в мире защита от коронавируса!
- А чого ваш президент нею не вакцинується?...
- Э-э-э… М-м-м… Президент не может использовать несертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он об этом сообщит"…
- Ну, тоді спочатку ви її просертифікуйте, зробіть вакцинацію своєму президенту, і якщо він виживе, ви нас повідомте… А ми тоді подумаємо, що нам робить…
зеленский скажет что пустил всё на дороги а по факту украдёт..!
всем придётся эти вакцины покупать за своё счёт, как и тесты, зе барыга это барыга в квадрате!
ты знаешь так много ))))