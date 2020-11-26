Світовий банк виділить Україні близько $100 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19 і устаткування для лікарень, - МОЗ

Світовий банк спільно з Міністерством охорони здоров'я України готує проєкт із закупівлі вакцин проти COVID-19, а також обладнання для медустанов на суму близько $ 100 млн, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова в ході пресбрифінгу в Києві в четвер.

"МОЗ спільно зі Світовим банком запускає проєкт вартістю близько $ 100 млн. Ми відпрацьовуємо всі документи. В першу чергу ці кошти будуть спрямовані на закупівлю вакцин проти COVID-19, а також діагностичного і лабораторного обладнання для медустанов", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Шаталова зазначила, що на кошти СБ реалізували проєкт контакт-центру МОЗ щодо COVID-19, а також завершується реалізація проєкту "Покращення охорони здоров'я на службі у людей" вартістю близько $ 215 млн.

"У Вінниці, наприклад, будується новий лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології, при цьому за кошти Світового банку закуплять обладнання, і центр повністю облаштують. На Волині будуються 28 нових повністю укомплектованих амбулаторій, в Дніпропетровській області це реконструкція відділень "екстренки", діагностичних відділень 32 амбулаторій сімейної практики і закупівля медобладнання. В Закарпатській області - будівництво реперфузійного центру та закупівля обладнання для лікування інфарктів і інсультів, оснащення автомобілів екстреної медичної допомоги", - сказала вона.

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За словами Шаталової, у Львівській області створили шість міжрайонних центрів для скринінгу онкології та онкопревенції. Для Полтавської області закупили велику кількість кардіологічного обладнання, обладнали 35 автомобілів для збору аналізів. У Рівненській області - реконструкція 38 амбулаторій.

"В цілому Світовий банк спільно з Міністерством охорони здоров'я реалізував повноцінно реконструкцію 102 амбулаторій сімейної практики, з них 91 вже ввели в експлуатацію", - підсумувала заступниця міністра.