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Світовий банк виділить Україні близько $100 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19 і устаткування для лікарень, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Світовий банк виділить Україні близько $100 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19 і устаткування для лікарень, - МОЗ

Світовий банк спільно з Міністерством охорони здоров'я України готує проєкт із закупівлі вакцин проти COVID-19, а також обладнання для медустанов на суму близько $ 100 млн, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова в ході пресбрифінгу в Києві в четвер.

"МОЗ спільно зі Світовим банком запускає проєкт вартістю близько $ 100 млн. Ми відпрацьовуємо всі документи. В першу чергу ці кошти будуть спрямовані на закупівлю вакцин проти COVID-19, а також діагностичного і лабораторного обладнання для медустанов", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Шаталова зазначила, що на кошти СБ реалізували проєкт контакт-центру МОЗ щодо COVID-19, а також завершується реалізація проєкту "Покращення охорони здоров'я на службі у людей" вартістю близько $ 215 млн.

"У Вінниці, наприклад, будується новий лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології, при цьому за кошти Світового банку закуплять обладнання, і центр повністю облаштують. На Волині будуються 28 нових повністю укомплектованих амбулаторій, в Дніпропетровській області це реконструкція відділень "екстренки", діагностичних відділень 32 амбулаторій сімейної практики і закупівля медобладнання. В Закарпатській області - будівництво реперфузійного центру та закупівля обладнання для лікування інфарктів і інсультів, оснащення автомобілів екстреної медичної допомоги", - сказала вона.

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За словами Шаталової, у Львівській області створили шість міжрайонних центрів для скринінгу онкології та онкопревенції. Для Полтавської області закупили велику кількість кардіологічного обладнання, обладнали 35 автомобілів для збору аналізів. У Рівненській області - реконструкція 38 амбулаторій.

"В цілому Світовий банк спільно з Міністерством охорони здоров'я реалізував повноцінно реконструкцію 102 амбулаторій сімейної практики, з них 91 вже ввели в експлуатацію", - підсумувала заступниця міністра.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Не надо ни копейки давать, зебизяны всё покрадут.
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26.11.2020 14:56
+12
дорожники потирают руки
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26.11.2020 14:57
+7
интернет в самолете наконец обновят
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26.11.2020 14:58
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Не надо ни копейки давать, зебизяны всё покрадут.
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26.11.2020 14:56 Відповісти
та не, на дороги потратят
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26.11.2020 14:58 Відповісти
интернет в самолете наконец обновят
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26.11.2020 14:58 Відповісти
Ур-я-я-я-я!

асхвальту купим целую гору !!!!! Всемирный банк выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8190
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26.11.2020 15:01 Відповісти
Авакову дайте на восстановление Карабаха!!!
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26.11.2020 16:22 Відповісти
Дать деньги зе-власти сейчас,это одинаково,что дать алкоголику во время запоя деньги на кодировку.Результат будет тот самый.
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26.11.2020 16:33 Відповісти
дорожники потирают руки
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26.11.2020 14:57 Відповісти
Кому что на дачах в Конча-Заспе заасфальтировать?
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26.11.2020 14:59 Відповісти
Стырят. Как пить дать, стырят...
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26.11.2020 14:59 Відповісти
Спасибо добрым людям. Только надо бы надзирателей к Зе-команде приставить. А то у них все не так и не туда. То крысы все сожрут, то бабки в асфальт закатают
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26.11.2020 15:00 Відповісти
😀😀😀Зелёная ВЕСЕЛАЯ команда случайно не хочет экспериментировать с кацапской вакцинной?

А то хутин боится ею прививаться
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26.11.2020 15:00 Відповісти
ЭТО ПЕРЛЫ ОТ КАЦАПСКИХ РАБОВ 😀😀😀
В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.
Как передает Цензор.НЕТ со ссыкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Источник: https://censor.net/ru/n3232931
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26.11.2020 15:03 Відповісти
Получается,мертвечук с мертвечучкой были добровольцами?
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26.11.2020 16:35 Відповісти
на асфальт?
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26.11.2020 15:00 Відповісти
Грошима не давайте. Краще товаром. Є ймовірність, що не все вазеленскіє миші пожеруть.
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26.11.2020 15:01 Відповісти
Эти твари и товар китайцам загонят, как маски.
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26.11.2020 15:02 Відповісти
Якщо навіть товаром буде асфальт то і там вкрадуть...
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26.11.2020 15:04 Відповісти
Ермак с братом проведут аукцион с собеседованием и выявят достойных вакцинироваться
первыми. Всемирный банк выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9268
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26.11.2020 15:01 Відповісти
как понять слово выделил / под какой процент
теперь просто нужно отчитаться за полученные деньги
до $1000
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26.11.2020 15:02 Відповісти
І це після закатки в асфальт 30 лярдов власних грошей? Не верюююю!!!!
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26.11.2020 15:04 Відповісти
Всемирный банк выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9891
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26.11.2020 15:04 Відповісти
Вакцина від COVID-19, яку розробили американська Pfizer і німецька BioNTech, буде коштувати для Європи по 15,5 євро за дозу. Загалом Євросоюз витратить на закупівлю вакцини від Pfizer від 3,1 до 4,65 млрд євро і ще близько 5 млн євро за альтернативну вакцину CureVac.

https://parlament.ua/news/vakczina-pfizer-koshtuvatime-dlya-es-155-evro-za-dozu/
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26.11.2020 15:05 Відповісти
тест на ковид стоит 2,5 доллара США. И за сколько его делают частники? Бесплатного надо отсидеть в очереди и ждать результат 7-8 дней.
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26.11.2020 15:08 Відповісти
Только вакциной и оборудованием. Инакше все піде на "Велике ЗЕлене крадівництво".
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26.11.2020 15:06 Відповісти
Наконец-то Степанов прибарахлится , что и внукам его ещё хватит
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26.11.2020 15:09 Відповісти
Зеля и эти 100 лямов в асфальт закопает.
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26.11.2020 15:13 Відповісти
Пускай сразу переведут на оманский счет ЗеМародера.
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26.11.2020 15:14 Відповісти
Ура! Можно еще 95 млн. украсть 1 км дороги положить!
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26.11.2020 15:15 Відповісти
А сколько получит хозяин -- Коломойский??
" Каждая собака знает, кто её кормит "
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26.11.2020 15:17 Відповісти
Еще на 10 км дороги.
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26.11.2020 15:21 Відповісти
выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц, которые зеленая труппа все равно просрет и разворует...
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26.11.2020 15:25 Відповісти
Каналы из пула Медведчека активно пиарят российскую вакцину от коронавируса. При этом:
- эта "вакцина" ещё не прошла клинических испытаний;
- Медведчук почему-то себе эту вакцину не вколол;
- сопартиец Медведчука - Рабинович - себе вакцину не вколол, а предпочел заразиться короной;
- даже Вадим Вадимыч Хутин (как говаривал Азирив) и тот себе эту вакцину не вколол;
- многие "добровольцы" на россии, кому нечего было терять и вкололи себе вакцину от Ковида, таки заболели коронавирусом.

Я понимаю Медведчука и ко, которые пытаются отработать заказ из россии и хоть кому-то впарить московитску сыворотку. У них есть повод обвинять власть в геноциде, мол, Украина не закупает спасительное лекарство от святейшего Путина. На сыворотку им плевать, на войну плевать, на людей плевать. На бабло не плевать. На возможность пошатать страну не плевать... У них есть цель и они к ней, как на танке - напролом прутся.
Я не понимаю людей, которые на всё это - на дешевый популизм, на черный пиар, на ссанину в глаза в прайм-тайм - ведутся. Неужели настолько тупые? Неужели элементарный инстинкт самосохранения не срабатывает? Ведь те, кто пытаются эту вакцину впарить, сами почему-то ею брезгуют...Хотя, у нас в стране президент - Зеленский. И некоторые альтернативно умственно одаренные верят в чипизацию через вышки 5G. У них Обама Байден по подъездам гадит. И самолично Сорос виноват во всех проблемах. Тут удивительно, что я до сих пор людской тупости удивляюсь!

Алексей Фалин
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26.11.2020 15:27 Відповісти
Росія:
- Украина! Берите нашу вакцину «Спутник»! Это лучшая в мире защита от коронавируса!
- А чого ваш президент нею не вакцинується?...
- Э-э-э… М-м-м… Президент не может использовать несертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он об этом сообщит"
- Ну, тоді спочатку ви її просертифікуйте, зробіть вакцинацію своєму президенту, і якщо він виживе, ви нас повідомте… А ми тоді подумаємо, що нам робить…
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26.11.2020 15:31 Відповісти
зачем?

зеленский скажет что пустил всё на дороги а по факту украдёт..!
всем придётся эти вакцины покупать за своё счёт, как и тесты, зе барыга это барыга в квадрате!
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26.11.2020 16:01 Відповісти
Олигархи нагреют свои офшоры!
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26.11.2020 16:07 Відповісти
"У Вінниці, наприклад, будується новий ..." але Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології розпочав свою роботу з 01.07.2014 року. То їх буде два, чи знов брешуть?
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26.11.2020 17:15 Відповісти
дорога-дорога
ты знаешь так много ))))
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26.11.2020 17:34 Відповісти
До людей все равно ничего не дойдет. опять "зеленые мыши" все съедят
Світовий банк виділить Україні близько $100 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19 і устаткування для лікарень, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5248
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26.11.2020 17:48 Відповісти
 
 