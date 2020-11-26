У Раду цього тижня внесуть новий закон про відповідальність за брехню в е-деклараціях, - "слуга народу" Веніславський

У Верховну Раду цього тижня внесуть новий законопроєкт про відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Йдеться про поновлення статті 366 прим. 1 Кримінального кодексу.

Про це розповів представник президента в Конституційному Суді України, нардеп СН Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цього тижня ця стаття КК буде внесена в парламент", - розповів нардеп.

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Він висловив думку, що цей проєкт закону розглянуть на наступному пленарному тижні.

Крім того, парламентар прокоментував можливу відставку глави КСУ Олександра Тупицького.

"У цієї людини немає вже жодних моральних, етичних чинників, які б змусили її піти у відставку", - зазначив Веніславський.

Нардеп не відкидає і ймовірність відставки усього складу Конституційного Суду.

"Цей склад КСУ... є сумнівно легітимним. І викликає дуже багато запитань доброчесність суддів, які голосували. І це поділяється і західними партнерами, і Венеціанською комісією. Будемо сподіватися, що до таких крайніх варіантів не дійде. Але якщо дійде - будемо голосувати за відставку усього суду", - сказав він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.