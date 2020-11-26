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ВР (11736) КС (1154) електронне декларування (1016) Веніславський (217)

У Раду цього тижня внесуть новий закон про відповідальність за брехню в е-деклараціях, - "слуга народу" Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раду цього тижня внесуть новий закон про відповідальність за брехню в е-деклараціях, -

У Верховну Раду цього тижня внесуть новий законопроєкт про відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Йдеться про поновлення статті 366 прим. 1 Кримінального кодексу.

Про це розповів представник президента в Конституційному Суді України, нардеп СН Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цього тижня ця стаття КК буде внесена в парламент", - розповів нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робоча група ВР узгодила ключові позиції з антикорупційної реформи: повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, - Разумков

Він висловив думку, що цей проєкт закону розглянуть на наступному пленарному тижні.

Крім того, парламентар прокоментував можливу відставку глави КСУ Олександра Тупицького.

"У цієї людини немає вже жодних моральних, етичних чинників, які б змусили її піти у відставку", - зазначив Веніславський.

Нардеп не відкидає і ймовірність відставки усього складу Конституційного Суду.

"Цей склад КСУ... є сумнівно легітимним. І викликає дуже багато запитань доброчесність суддів, які голосували. І це поділяється і західними партнерами, і Венеціанською комісією. Будемо сподіватися, що до таких крайніх варіантів не дійде. Але якщо дійде - будемо голосувати за відставку усього суду", - сказав він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
У зебила тоже есть пару комнат в крыму. так он их декларирует или нет? или переоформир по руцким законам ? В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в е-декларациях, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 1624
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26.11.2020 15:13
+3
Та ну, пусть лучше мусейчук раскажет почем там нынче борщевой набир для нариду В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в е-декларациях, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3611
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26.11.2020 15:14
+1
Cмотрите онлайн: все выпуски программы Все Буде Добре 2020 с лучшими советами от экспертов в рубриках: еда, красота, здоровье, дом, спорт,
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26.11.2020 15:12
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26.11.2020 15:12 Відповісти
Та ну, пусть лучше мусейчук раскажет почем там нынче борщевой набир для нариду В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в е-декларациях, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3611
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26.11.2020 15:14 Відповісти
У зебила тоже есть пару комнат в крыму. так он их декларирует или нет? или переоформир по руцким законам ? В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в е-декларациях, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 1624
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26.11.2020 15:13 Відповісти
И так при каждом ***********.....
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26.11.2020 15:18 Відповісти
Сотни казнокрадов освобождённых уже от ответственности, тупо поржут над вашими потугами...
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26.11.2020 15:19 Відповісти
Наша пісня гарна й нова - починаймо її знову...

Алгоритм буде такий - приймуть закон - відкриють нові справи+накопають черговий компромат - зроблять подання до КС - відмінять закон як антиконституційний.

І так можна до нескінченності... У Раду цього тижня внесуть новий закон про відповідальність за брехню в е-деклараціях, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 5683
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26.11.2020 15:20 Відповісти
а воно так і буде,насправді всі єлодюжки при владі аж підскакували від радощів,що скасували закон,а нам підсовують дешеві спектаклі!!!
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26.11.2020 15:42 Відповісти
Как там в Омане сейчас? Какая погода?
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26.11.2020 15:26 Відповісти
Той Вєніславскій ще та падлюка! Сподіваюся, за свої махінації в царині конституційного права цей "жонглер" сяде і на довго.
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26.11.2020 15:28 Відповісти
ростислав, у нас вже давним давно нікого не садять!
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26.11.2020 15:43 Відповісти
Це явище тимчасове. Як незайманість моєї кішки. 😊
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26.11.2020 16:38 Відповісти
а старый чем не угодил?
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26.11.2020 15:39 Відповісти
Ага, это тот законопроект, который слуги урода готовили вместе с рыгами, которые собственно и устроили весь этот писец?!
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26.11.2020 15:40 Відповісти
Уже все успели подчистить, всех своих вытащили из реестра, приговоры отменили. Теперь можно и новый принимать, и уже просеивать кандидатов через зеленое сито до того, как внести в реестр.🙂 вот вам и рехворма с простым решением.
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26.11.2020 15:59 Відповісти
Закон не має зворотньої сили.Тому всі закриті справи не можуть бути знову відкриті.Для цього все це зериги і зробили.,
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26.11.2020 16:28 Відповісти
Именно так. Их никто и не собирается возобновлять, не для этого весь цирк организовали. Рыгофокус для лохов - возобновление е-декларирования, но кто теперь в тот реестр будет попадать, вот в чем вопрос.
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26.11.2020 17:13 Відповісти
не нужно придумывать велосипед. всех, кто подал заяву, кто рассматривал его и одобрил, поголовно, с ближними и дальними родственниками, компаньенами и любовниками спросить....... откуда денежки, подтвердите расходы своими доходами, ВСЕ!!!!!!!!! старый закон поволяет выявлять людей живущих не по средствам. Ну очевидно, что ни одна тварь с руководства страной и правительства не заинтересована в этом
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26.11.2020 16:09 Відповісти
Надо ввести закон о тюремном заключении чиновников, за не соответствие уровня жизни его и его родственников, с его зарплатой. И пусть сидит, пока вспомнит.
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26.11.2020 16:21 Відповісти
Так уже когда-то этот вопрос поднимался, когда ваяли налоговый кодекс. Было это давно и называлось, точно не помню, но вроде "косвенные методы определения доходов". Поговорили и дальше дело не пошло, потому что они же не враги себе.
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26.11.2020 17:19 Відповісти
Согласен. Крутят как цыган солнце. Даже не знаю, как можно такое предложить такое от простых людей. Думаю петиция или закон наберет 99% поддержки у людей.
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26.11.2020 18:39 Відповісти
 
 