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Новини Політика України
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Львів (2082) облрада (269) Синютка (52) Європейська Солідарність (1021)

"ЄС" запропонувала "Самопомочі", "Голосу", "Батьківщині", "НРУ" та "УДП" створити більшість у Львівській облраді, - Синютка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Європейська Солідарність" запропонувала іншим політичним силам створити патріотичну більшість у Львівській обласній раді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це повідомив голова Львівської територіальної організації політсили Олег Синютка.

"Європейська Солідарність" запропонувала "Самопомочі", "Свободі", "Голосу", "Батьківщині", "Народному Руху України", "Українській Галицькій Партії" створити більшість у Львівській обласній раді.

Синютка переконаний, що це конкретний приклад реалізації плану об'єднання українських сил як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні.

"Місцеві вибори відкрили перед Україною шанс продовжити розбудову держави, в умовах завершення реформи децентралізації, спираючись на найкращий європейський досвід розвитку територіальних громад та продовжуючи послідовний вектор руху нашої держави, спрямований на членство в Європейському Союзі та НАТО", – йдеться у відповідному мемурандумі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера

Серед пріоритетів – викорінення корупції, заходи боротьби з епідемією коронавірусу, максимальна підтримка сильних самоврядних громад, відновлення економіки, яку обвалила недолуга політика центральної влади, спеціальні програми соціального захисту, розвиток туризму, спорту, якісна освіта, будівництво житла для ветеранів АТО/ООС та родин загиблих воїнів, співпраця і розвиток громдянського суспільства. А також підтримка проектів, спрямованих на збереження культури українських Карпат, підтримка гірських територій.

ЄС запропонувала Самопомочі, Голосу, Батьківщині, НРУ та УДП створити більшість у Львівській облраді, - Синютка 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
В штанах насрано.
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26.11.2020 15:29
+12
Правильно... Пусть ЕС берут инициативу по созданию коалиции против зеленых дегенератов и жопорыговских кремлевских членососов.
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26.11.2020 15:25
+10
через месяц, все равно, будут как пауки в банке. близость к корыту она такая...
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26.11.2020 15:15
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через месяц, все равно, будут как пауки в банке. близость к корыту она такая...
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26.11.2020 15:15 Відповісти
Гельмінти в кублі ,не спільники ,а вороги !!))
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26.11.2020 15:19 Відповісти
І що "цинічні бандерівці" з салом і хлібом віддадут владу карамельному когутику?
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26.11.2020 17:12 Відповісти
пан Петро тестує фракції на вошивість "ЕС" предложила "Самопомочи", "Голосу", "Батькивщине", "НРУ" и "УГП" создать большинство во Львовском облсовете, - Синютка - Цензор.НЕТ 8313
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26.11.2020 15:16 Відповісти
В "Матьківщини " є спільники- СН та ОПЗЖ !!!)))
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26.11.2020 15:17 Відповісти
Батьківщині пох ,з ким кооперуватись на ниві "розпилу" місцевого бюджету...
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26.11.2020 15:49 Відповісти
Кремлівське гасло-"Лишь би не Порошенко" продовжує діяти !тому альянс проти ЕС лишається актуальним !!)))
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26.11.2020 15:53 Відповісти
Це той, що кум Медведчука?\
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26.11.2020 16:01 Відповісти
А до чого тут *****?
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26.11.2020 18:41 Відповісти
А свинарчуки,кононенки ,розенблати і інша погань теж у коаліції?
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26.11.2020 16:13 Відповісти
А ющенківське гасло "абинеюлька "перед другим туром президентських виборів 2010 року,і як після цього ми отримали Яника- президента ви забули ?
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26.11.2020 17:41 Відповісти
Петро все никак не уймется)
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26.11.2020 15:19 Відповісти
Подгорает?
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26.11.2020 15:24 Відповісти
Ну даный ход в принципе нормальный. Чего не скажешь про выборы, на которых оно гадило на всех подряд.
Только остальные могут собраться и решить: -А зачем нам Петро от которого одни проблемы?
Можно обойтись и без него.
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26.11.2020 15:25 Відповісти
И какие у тебя от него проблемы?
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26.11.2020 15:26 Відповісти
В штанах насрано.
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26.11.2020 15:29 Відповісти
"ЕС" предложила "Самопомочи", "Голосу", "Батькивщине", "НРУ" и "УГП" создать большинство во Львовском облсовете, - Синютка - Цензор.НЕТ 4122
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26.11.2020 15:31 Відповісти
дрочишь на него что ли?)
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26.11.2020 16:52 Відповісти
О, кацап. В спам...
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26.11.2020 16:59 Відповісти
да никто и не спорит, что такие как ты хоть с зебилами, хоть с опзж объединяться, лишь бы не с ЕС.
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26.11.2020 15:33 Відповісти
Не знаю как у ВАС, но все проблемы сейчас в стране образовались после него, начиная с самой главной - дыры в бюджете. До сих пор никто понять не может, вроде и воровать уже полтора года как некому, а куда деньги исчезают. Относительно того кто и на кого гадил "ЄС" запропонувала "Самопомочі", "Голосу", "Батьківщині", "НРУ" та "УДП" створити більшість у Львівській облраді, - Синютка - Цензор.НЕТ 9475 и продолжает это делать регулярно, даже комментировать не стану. Видосики в сети в открытом доступе.
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26.11.2020 15:38 Відповісти
Від такого кори та відірвали.
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26.11.2020 16:15 Відповісти
як серливий кіт
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26.11.2020 16:24 Відповісти
Більшість для чого, щоб паралізувати роботу мерії?
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26.11.2020 15:22 Відповісти
Для того, щоб успішніше міський бюджет освоювати!"ЕС" предложила "Самопомочи", "Голосу", "Батькивщине", "НРУ" и "УГП" создать большинство во Львовском облсовете, - Синютка - Цензор.НЕТ 679
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26.11.2020 15:31 Відповісти
а чому у заголоку не написали шо і ВО Свобода..запропонували? а про НРУ та УГП у яких стільки ж депутатів обрано у заголовку згадують)) Випадково...? просто забули..згадати?
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26.11.2020 15:22 Відповісти
Обьединение большое дело, Украина могла бы многого добиться, если бы было хоть трошки в людях ответственности и державности. А так 30 лет мучений, один раз решили обьединиться в устремлениях, и тут засада, проголосовали за героя сериала...
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26.11.2020 15:23 Відповісти
Українці ще з початку 90-их обирают досвідченних крадіїв !!)))
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26.11.2020 15:28 Відповісти
У нас это называется "крепкий хозяйственник" или "слуга народа"...
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26.11.2020 15:30 Відповісти
На початку 90-их,колишня партноменклатура,голови та парторги колгоспів та т.п. наволоч !!))
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26.11.2020 15:33 Відповісти
А теперь уже их дети и внуки, и все такое же воровитое дерьмо...
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26.11.2020 15:35 Відповісти
Увы, мы не британцы и не немцы........... У нас нет понятия единства власти. Как ни горько это осознавать, но так исторически сложилось и очевидно уже не изменить. Единственный за все 30 лет более или менее здравый союз был между Порошенко и Кличко. Может потому что у Кличко за годы жизни на Западе девиз - "Гетьманство любой ценой" не въелся в мозг. Они так и будут в нужные моменты поддерживать друг друга, а со всеми остальными не получится. Просто вспомните старую пословицу "Там, где два украинца, будет три гетмана". Профукали страну в начале 20 века и снова тащат по той же дороге и теми же способами. Учебу в школах нужно начинать с книг Грушевского и вдалбливать в умы историю как в школе, так и в ВУЗах.
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26.11.2020 16:00 Відповісти
Грушевский тоже отличился, ...новая Украина без насилия, надо перестать стрелять, перекуем мечи на орала... , распустил армию, а потом доживал в москве на пенсию. Тоже самое сейчас слышим от ЗЕсрани. Фактом остается, что при Порошенко единственный за 350 лет случай, что бы Украина отбилась от московитов. Вот и подгорает у всей этой своры, предателей и ублюдков малороских.
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26.11.2020 16:57 Відповісти
Насчет Грушевского не буду спорить, его просто нужно почитать, а не выдергивать что-то из контекста. Там десяток томов и мало кто это делает, кроме специалистов-историков. Что касается Порошенко - ситуация в принципе не удивляет. Его просто обязаны были сожрать........ и сожрали. А лохторат - он и есть лохторат, на котором паразитирует наш политический бомонд. Народ у нас любит ушами........ видно из-за отсутствия того, чем обязан думать. В США людям особо Байден не нравится, но у избирателей хватило мозга понять, что еще 5 лет трамповщины для страны фатальны, а у нас просто по приколу выбрали балаганного скомороха.
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26.11.2020 17:26 Відповісти
На счет Грушевского я не выдергиваю, никто не сомневается в его исторических изысканиях и литературных достижениях, но оказывается быть великим ученым или отличным парнем, и всеми любимым душкой, это еще не значит быть успешным государственным деятелем.
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26.11.2020 18:57 Відповісти
У нас на каждого государственного деятеля найдется свой Скоропадский, который всё поставит с ног на голову и в итоге оставит всех у пустого корыта. Вместо того, чтобы стать поддержкой как глава военного блока - захотел править всем. А как политик Грушевский был на своем месте. Именно как умеренный политик, он смог бы пройти по лезвию ножа.
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26.11.2020 19:13 Відповісти
О чем теперь то? Результат всем известен, и куда он смог пройти тоже, потеря государственности, унижения, войны и голодоморы. Это как про те "благие" намерения.
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26.11.2020 19:19 Відповісти
Этот путь проложил Скоропадский, если помните историю.
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26.11.2020 19:29 Відповісти
Союз между порошенко и клычко был знатным: вместе даже к фирташу съездили за наставления и, на поклон
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26.11.2020 18:00 Відповісти
Сколько лет спрашиваю у любителей обсасывать эту чушь....... А на фига миллиардеру Порошенко и миллионеру Кличко сдался беглец Фирташ у которого все активы заморожены были?. При этом заметьте..... в отличие от Коломойского, Фирташ в стране так и не появился ни сразу после выборов, ни за все пять лет. Чему они там кланялись и главное....... зачем? Что такого мог Фирташ им предоставить, чего им не хватало? Если о чем-то договорились и Порошенко с Кличко его кинули..... то за каким лядом он до сих пор молчит? И как так получилось, что за 5 лет правления Порошенко Фирташ лишился самых лакомых кусочков своего бизнеса в Украине? Таких к примеру как Запорожский титановый завод и Иршанский ГОК, не говоря уже про долевые Ильичевского порта. Про газовые интересы Фирташа даже упоминать не буду, там вообще мрак. Не ответите, любительница Вы наша, громких заявлений?
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26.11.2020 18:24 Відповісти
Ці тексти розраховні, на т.з. «пролєтарієв», з метою нацькувати їх на «буржуєв».
Ну, й по результатам, очолити процес «дєлєнія».
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26.11.2020 18:51 Відповісти
Главное громко гавкнуть, а там куда ветер занесет...
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26.11.2020 19:01 Відповісти
На лохов это рассчитано, которые ничего дальше Г+Г не видят. Думаете много кто знает, что потерял Фирташ за 5 лет правления Порошенко? А вот фиг. Но зато каждая собака в курсе, что Порошенко убил брата....... и съел.
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26.11.2020 19:02 Відповісти
Правильно... Пусть ЕС берут инициативу по созданию коалиции против зеленых дегенератов и жопорыговских кремлевских членососов.
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26.11.2020 15:25 Відповісти
там можна вибирати з ким об*єднуватися.. Всього обиралось 84 депутати...Обрано : ЄС -28 слуга народу отримала лиш 9 депутатів... і самопоміч -9. Батьківщина та Голос по 7 кожна ..Свобода, НРУ та Українська Гальцька по 6 кожна. і "за майбутне" -6 депутатів.
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26.11.2020 15:34 Відповісти
Вчора пройшла новина, що у Тернопільській та Івано-Франківській обласних радах ідуть переговори про коаліцію Свободи, Слуги народу і Батьківщини. Тому не виключено, що і у Львівській облраді можуть об'єднатись слуги, самопоміч, Батьківщина, Голос, Свобода, і "за майбутне".
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26.11.2020 15:43 Відповісти
Кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко" продовжує діяти, тому альянс проти ЕС лишається актуальним !!))
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26.11.2020 15:55 Відповісти
зрозумійте нарешті

Петро і його політпроект "ЄС" в Україні не менш "токсичні" від Клоуна і його політпроекту.. ..
А подекуди і більше...
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26.11.2020 16:07 Відповісти
а що то воно таке ЕС..то ж не партія а збір під вибори. Засновник партії регіонів постійно бігав по партіям , та нарешті свій блок створив..але для чого він назву поміняв Європейська Солідарність? Актуальним для нього завжди залишаються бізнес інтереси, офшори та сліпи трасти))
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26.11.2020 17:43 Відповісти
підтверджую...
За виключенням одного пункту..."за майбутнє" у "патріотичній галицькій більшості" аж занадто буде смердіти...
тому пробують переконати маразматиків з "Рух"у...
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26.11.2020 16:05 Відповісти
"за майбутнє" це ж не жопоблок, а партія Коломойського, а і де єврєям керувати як не "тількі у Львові"))
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26.11.2020 17:46 Відповісти
Після того, як Порошенко облив лайном усіх, йому важко буде домовитися хоч з ким небуть.
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26.11.2020 16:07 Відповісти
"ЕС" предложила "Самопомочи", "Голосу", "Батькивщине", "НРУ" и "УГП" создать большинство во Львовском облсовете, - Синютка - Цензор.НЕТ 8563
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26.11.2020 15:33 Відповісти
Не створять. Ніколи. Шкурні інтереси і бабло uber alles...
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26.11.2020 15:37 Відповісти
Ага! В Черкасах, в другому турі, уже об'єднувалися європейські свинарчуки, зелеені соплі, голосливі та самонеміч проти мера Бондаренка. Мабуть, саме із-за цього і пролетіли з вітерцем. В битві за корито гнидота і з чортом об'єднається!
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26.11.2020 15:37 Відповісти
Кличко сказал что это ваша оппозиция это оппозиция к позитивным изменениям, и возможно даже, прости господи, к изменениям к лучшему.
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26.11.2020 15:39 Відповісти
Так "матькивщина" это "левочкино" и прочее украденное у СТРАНЫ УКРАИНЫ СОТНИ миллиардов долларлв , которое Слава Богу рассматривается в судах США.
Дай Бог пан Байден разберется с этими "гражданами США" и гражданами из Украины и Кацапии и дай пан Боже что-бы эти гондоны сидели в простой американского тюрьме где нибудь в Американской пустыне.
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26.11.2020 15:43 Відповісти
"ПАТРІОТИ" САМОНЕМІЧ А ЗА НИМИ І ІНШІ СКОРІШЕ ОБ"ЄДНАЮТЬСЯ З ПУЙЛОВСЬКИМ ОПЗЖ АБИ НЕ З ПОРОШЕНКОМ ЯК СКАЗАВ ПУЙЛО
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26.11.2020 15:45 Відповісти
Только ЗаЖОП во Львове не прошла. Но Вы пишите...
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26.11.2020 16:04 Відповісти
Ото і я говорю: поки Порошенко особисто не порішає з Юлькою та Садовим ніяких об'єднань.
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26.11.2020 16:05 Відповісти
для інформації.
Варіант ,де ЄС формує більшість -лише ймовірність...

Бо
Самопоміч ,Голос ,Українська галицька партії ПІДКОНТРОЛЬНІ (з допомогою грошей Антонова) Садовому....
приєднавши "замайбах" і "СЛуг" і докупивши "Батьківщину", вистачає для більшості.. (43 потрібно)

Нагадаємо, до Львівської обласної ради внаслідок місцевих виборів. що пройшли 25 жовтня цього року, пройшли 9 партій:
Європейська Солідарність (28 депутатів),
Слуга Народу (9),
Самопоміч (9),
Батьківщина (7),
Голос (7),
Свобода (6),
Народний рух України (6),
Українська галицька партія (6)
За майбутнє (6).
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26.11.2020 15:47 Відповісти
З "голосом " все ясно...
Але ось чи захоче скурвитись НОВА партія(Галицька) співпарацею з партією Коломойського -це ще питання...
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26.11.2020 15:51 Відповісти
мій варіант ПАТРІОТИЧНОЇ більшості "ЄС" запропонувала "Самопомочі", "Голосу", "Батьківщині", "НРУ" та "УДП" створити більшість у Львівській облраді, - Синютка - Цензор.НЕТ 4997 у Львівській обласній раді

Самопоміч (9),

Слуга Народу (9),
Батьківщина (7),
Голос (7),
Народний рух України (6),
Українська галицька партія (6)



разом 44.
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26.11.2020 15:59 Відповісти
"Європейська Солідарність" запропонувала "Самопомочі", "Свободі", "Голосу", "Батьківщині", "Народному Руху України", "Українській Галицькій Партії" створити більшість у Львівській обласній раді

Якщо до Єс приєднається Самопоміч у більшості - -то це ЛИШЕ З МЕТОЮ реалізації плану об'єднання українських сил як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні. РОЗПИЛУ БЮДЖЕТу(
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26.11.2020 15:54 Відповісти
@нічого особистого, тільки бізнес...
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26.11.2020 16:00 Відповісти
Скоріше всього марні спроби бо скрізь ці сцуки будть створювати коаліції проти ПОРОШЕНКА. такі вони ***** політичні, хоч з ***** аби проти Порошенка..
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26.11.2020 15:57 Відповісти
немає тут політики...
Є лише компроміс між злодійськими "бізнес -илітами" львівщини

Антонов,Садовий проти Дубневичів,Козловського...
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26.11.2020 16:01 Відповісти
Але краще без Пороха. Так, зебіл?
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26.11.2020 16:04 Відповісти
Сначала нагадили, а теперь давай "об'єднюватися".
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26.11.2020 15:59 Відповісти
А шо Поця не запропонує Юльці, Садовому та решті об'єднатися? Якось воно через голову штани вдягає і ієрархію не плюде.
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26.11.2020 16:03 Відповісти
Це облрада,і ні синютка,ні садовий(всіма трьома політпроектами,котрі чомусь називають партіями) її повністю не контролюють
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26.11.2020 16:10 Відповісти
А хто такий цей Парошенко? Його тут постійно згадують.
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26.11.2020 16:27 Відповісти
Та це колишній головний злодій України ,втратив корону,прикладає неймовірні зусилля щоб знову її повернути
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26.11.2020 18:19 Відповісти
Чем такая коалиция закончилась в прошлом парламенте?....бегущие по граблям.
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26.11.2020 17:43 Відповісти
Вот что Порошенковские животворящие: послепендельная дупореабилитация и сосательный леденец "Рошен" делают. Казалось бы, только-только Порошенковский выпердыш Синютка отхватил дэбэлый пендель во втором туре, как приобретённый на президентских выборах 2019-го опыт Порохатого уже сделал своё исцеляющее дело - уже и вмятина от пенделя на полужопии разгладилась - больше не беспокоит. А стоило только пососать леденец «Рошен» на палочке, как послепендельного стресса будто и вовсе не бывало - Синютка опять бодр, весел, свеж, и из него уже попёрли нахрен непотребные идиотские предложения.
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26.11.2020 18:05 Відповісти
лузеры пытаются хоть как то намусорить Садовому.
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26.11.2020 21:13 Відповісти
так пани тимошенко политический труп или еще нет?
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26.11.2020 21:44 Відповісти
 
 