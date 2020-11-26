"ЄС" запропонувала "Самопомочі", "Голосу", "Батьківщині", "НРУ" та "УДП" створити більшість у Львівській облраді, - Синютка

Партія "Європейська Солідарність" запропонувала іншим політичним силам створити патріотичну більшість у Львівській обласній раді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це повідомив голова Львівської територіальної організації політсили Олег Синютка.

"Європейська Солідарність" запропонувала "Самопомочі", "Свободі", "Голосу", "Батьківщині", "Народному Руху України", "Українській Галицькій Партії" створити більшість у Львівській обласній раді.

Синютка переконаний, що це конкретний приклад реалізації плану об'єднання українських сил як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні.

"Місцеві вибори відкрили перед Україною шанс продовжити розбудову держави, в умовах завершення реформи децентралізації, спираючись на найкращий європейський досвід розвитку територіальних громад та продовжуючи послідовний вектор руху нашої держави, спрямований на членство в Європейському Союзі та НАТО", – йдеться у відповідному мемурандумі.

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