"ЄС" запропонувала "Самопомочі", "Голосу", "Батьківщині", "НРУ" та "УДП" створити більшість у Львівській облраді, - Синютка
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Партія "Європейська Солідарність" запропонувала іншим політичним силам створити патріотичну більшість у Львівській обласній раді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це повідомив голова Львівської територіальної організації політсили Олег Синютка.
"Європейська Солідарність" запропонувала "Самопомочі", "Свободі", "Голосу", "Батьківщині", "Народному Руху України", "Українській Галицькій Партії" створити більшість у Львівській обласній раді.
Синютка переконаний, що це конкретний приклад реалізації плану об'єднання українських сил як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні.
"Місцеві вибори відкрили перед Україною шанс продовжити розбудову держави, в умовах завершення реформи децентралізації, спираючись на найкращий європейський досвід розвитку територіальних громад та продовжуючи послідовний вектор руху нашої держави, спрямований на членство в Європейському Союзі та НАТО", – йдеться у відповідному мемурандумі.
Серед пріоритетів – викорінення корупції, заходи боротьби з епідемією коронавірусу, максимальна підтримка сильних самоврядних громад, відновлення економіки, яку обвалила недолуга політика центральної влади, спеціальні програми соціального захисту, розвиток туризму, спорту, якісна освіта, будівництво житла для ветеранів АТО/ООС та родин загиблих воїнів, співпраця і розвиток громдянського суспільства. А також підтримка проектів, спрямованих на збереження культури українських Карпат, підтримка гірських територій.
Будь ласка, зачекайте...
Только остальные могут собраться и решить: -А зачем нам Петро от которого одни проблемы?
Можно обойтись и без него.
Ну, й по результатам, очолити процес «дєлєнія».
Петро і його політпроект "ЄС" в Україні не менш "токсичні" від Клоуна і його політпроекту.. ..
А подекуди і більше...
За виключенням одного пункту..."за майбутнє" у "патріотичній галицькій більшості" аж занадто буде смердіти...
тому пробують переконати маразматиків з "Рух"у...
Дай Бог пан Байден разберется с этими "гражданами США" и гражданами из Украины и Кацапии и дай пан Боже что-бы эти гондоны сидели в простой американского тюрьме где нибудь в Американской пустыне.
Варіант ,де ЄС формує більшість -лише ймовірність...
Бо
Самопоміч ,Голос ,Українська галицька партії ПІДКОНТРОЛЬНІ (з допомогою грошей Антонова) Садовому....
приєднавши "замайбах" і "СЛуг" і докупивши "Батьківщину", вистачає для більшості.. (43 потрібно)
Нагадаємо, до Львівської обласної ради внаслідок місцевих виборів. що пройшли 25 жовтня цього року, пройшли 9 партій:
Європейська Солідарність (28 депутатів),
Слуга Народу (9),
Самопоміч (9),
Батьківщина (7),
Голос (7),
Свобода (6),
Народний рух України (6),
Українська галицька партія (6)
За майбутнє (6).
Але ось чи захоче скурвитись НОВА партія(Галицька) співпарацею з партією Коломойського -це ще питання...
Самопоміч (9),
Слуга Народу (9),
Батьківщина (7),
Голос (7),
Народний рух України (6),
Українська галицька партія (6)
разом 44.
Якщо до Єс приєднається Самопоміч у більшості - -то це ЛИШЕ З МЕТОЮ
реалізації плану об'єднання українських сил як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні.РОЗПИЛУ БЮДЖЕТу(
Є лише компроміс між злодійськими "бізнес -илітами" львівщини
Антонов,Садовий проти Дубневичів,Козловського...