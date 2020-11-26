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Держпродспоживслужба про закриття метро в Києві на карантин: Рішення має ухвалюватися на рівні Кабміну, але запроваджувати локдаун потрібно одночасно по всій країні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Держпродспоживслужба про закриття метро в Києві на карантин: Рішення має ухвалюватися на рівні Кабміну, але запроваджувати локдаун потрібно одночасно по всій країні

Можливий жорсткий локдаун у Києві може передбачати і закриття метрополітену, вважає глава Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан.

Таку заяву чиновник зробив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Питання про закриття метро в Києві і наземного транспорту має прийматися виключно на рівні уряду, враховуючи всі епідеміологічні показники", - зазначив він.

При цьому Рубан зазначив, що запровадження локдауну - це вже безапеляційне рішення. Воно просто необхідне країнам зі слабкою первинною ланкою з проведення протиепідеміологічних і профілактичних заходів.

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"В Україні такої ланки фактично немає. Воно просто знищене попереднім керівництвом МОЗ. В інших країнах ця система працює. Запровадження локдауну залежить від порогів захворюваності і потужностей, в кожному конкретному регіоні країни. Але вводити його потрібно одночасно по всій країні. Рішення має прийматися на рівні держави, враховуючи епідеміологічну ситуацію в кожному регіоні", – зазначає Рубан.

Водночас чиновник поки не бачить причин для запровадження локдауну в Києві.

"У столиці заповнюваність ліжок і забезпеченість киснем не перевищує 60%. А ось для інших регіонів ця цифра вже перевищує 90-100%. І там потрібно запроваджувати режимні заходи", - підсумовує Рубан.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
У этого рубана как обычно "папередники" во всём виноваты.
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26.11.2020 15:37
+5
Госпродпотребслужба о закрытии метро в Киеве на карантин: Решение должно приниматься на уровне Кабмина, но вводить локдаун нужно одновременно по всей стране - Цензор.НЕТ 4240
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26.11.2020 15:42
+3
Оно просто уничтожено предыдущим руководством МОЗ" - ну кто бы сомневался , виноваты папєереднікі ..
а то что зеленые лицемерные воры и лжецы у власти уже полтора года они не помнят.
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26.11.2020 15:38
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Ну так вводите.
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26.11.2020 15:32 Відповісти
Госпродпотребслужба о закрытии метро в Киеве на карантин: Решение должно приниматься на уровне Кабмина, но вводить локдаун нужно одновременно по всей стране - Цензор.НЕТ 2870
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26.11.2020 15:42 Відповісти
Госпродпотребслужба о закрытии метро в Киеве на карантин: Решение должно приниматься на уровне Кабмина, но вводить локдаун нужно одновременно по всей стране - Цензор.НЕТ 9534 Сейчас присудят вообще метро закопать.
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26.11.2020 15:34 Відповісти
У этого рубана как обычно "папередники" во всём виноваты.
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26.11.2020 15:37 Відповісти
А ты хоть знаешь, кто уничтожил СЭС ?
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26.11.2020 18:37 Відповісти
"Папередники"?
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26.11.2020 23:40 Відповісти
Оно просто уничтожено предыдущим руководством МОЗ" - ну кто бы сомневался , виноваты папєереднікі ..
а то что зеленые лицемерные воры и лжецы у власти уже полтора года они не помнят.
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26.11.2020 15:38 Відповісти
Зеленоплеснявые не обучаемые дегенераты. Закрывайте, хуже не будет.
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26.11.2020 15:40 Відповісти
Госпродпотребслужба о закрытии метро в Киеве на карантин: Решение должно приниматься на уровне Кабмина, но вводить локдаун нужно одновременно по всей стране - Цензор.НЕТ 4240
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26.11.2020 15:42 Відповісти
А у кого нет метро? А как быть с теми 8 областями, где заполняемость коек меньше 50%? Они то за что должны страдать и гробить свою городскую экономику?
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26.11.2020 15:55 Відповісти
Папиредники снова мешают побороть вирус. Если бы не они, шайка распилителей бюджетного бабла давно его победила бы...
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26.11.2020 15:55 Відповісти
Кого его? Бюджет?😒
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26.11.2020 15:57 Відповісти
Абаждите абаждите, а какие папередники имеюцца ввиду?
Там жеж у вас целых два зеленожопых папередника уже было, ага?
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26.11.2020 15:58 Відповісти
Метро можно закрыть а другой транспорт пусть ходит?
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26.11.2020 16:22 Відповісти
 
 