Разумков не міг би виграти вибори президента, - заступник голови ОП Тимошенко
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Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко оцінив шанси голови Верховної Ради Дмитра Разумкова очолити державу.
Про це Тимошенко сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дмитро Разумков - людина команди, спікер Ради. Я не знаю, які у нього є особисті амбіції, чи хоче він потім іти балотуватися в президенти ... Я з ним це, чесно кажучи, не обговорював", - сказав Тимошенко.
Заступник голови ОП підкреслив, що політична ситуація в Україні часто різко змінюється.
"Я не можу сказати, що буде через чотири роки (цього ніхто не може сказати). Але я вважають, що якби зараз були вибори, Дмитро їх не виграв би. Якою буде ситуація через чотири роки - хто його знає. Чи піде президент Зеленський на другий термін? Якщо не піде, чи будуть нові кандидати?" - додав Тимошенко.
Раніше Разумков заявляв, що у нього абсолютно робочі відносини з Офісом Президента, а свої стосунки з главою держави Володимиром Зеленським він назвав хорошими.
При цьому в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt 17 листопада Разумков обіграв назву своєї посади голови парламенту німецькою мовою, заявивши, що він "певною мірою вже президент".
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Да, пойдет, на нары, под шконку
всё в поряде - оно проголосует...
от снимется в сериальчике про голожопенка и нарид возжелает его на носителябулавы
по-приколисты они такие...им чем ущербнее сериал тем смелее их фантазии ))))
А центр разумкова покажет поддержку разумкова в 1647 процентов