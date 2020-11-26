УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13257 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 411 20
Разумков Дмитро (1449) Тимошенко_Кирило (494)

Разумков не міг би виграти вибори президента, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков не міг би виграти вибори президента, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко оцінив шанси голови Верховної Ради Дмитра Разумкова очолити державу.

Про це Тимошенко сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дмитро Разумков - людина команди, спікер Ради. Я не знаю, які у нього є особисті амбіції, чи хоче він потім іти балотуватися в президенти ... Я з ним це, чесно кажучи, не обговорював", - сказав Тимошенко.

Заступник голови ОП підкреслив, що політична ситуація в Україні часто різко змінюється.

"Я не можу сказати, що буде через чотири роки (цього ніхто не може сказати). Але я вважають, що якби зараз були вибори, Дмитро їх не виграв би. Якою буде ситуація через чотири роки - хто його знає. Чи піде президент Зеленський на другий термін? Якщо не піде, чи будуть нові кандидати?" - додав Тимошенко.

Також читайте: Разумков: Певною мірою я вже президент

Раніше Разумков заявляв, що у нього абсолютно робочі відносини з Офісом Президента, а свої стосунки з главою держави Володимиром Зеленським він назвав хорошими.

При цьому в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt 17 листопада Разумков обіграв назву своєї посади голови парламенту німецькою мовою, заявивши, що він "певною мірою вже президент".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Пойдет ли президент Зеленский на второй срок?
Да, пойдет, на нары, под шконку Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6090
показати весь коментар
26.11.2020 15:44
+9
Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8104
показати весь коментар
26.11.2020 15:45
+7
Приучают зебыдло к мысли и готовят Разумкова на президента.

всё в поряде - оно проголосует...
показати весь коментар
26.11.2020 15:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пойдет ли президент Зеленский на второй срок?
Да, пойдет, на нары, под шконку Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6090
показати весь коментар
26.11.2020 15:44 Відповісти
Розумков четко ассоциируется с командой Зеленского. Посему отношение к Зеленскому автоматически будет перекладываться и на Разумкова.
показати весь коментар
26.11.2020 15:44 Відповісти
Значит Разумков будет следующим президентом?
показати весь коментар
26.11.2020 15:47 Відповісти
В петушином углу в колонии.
показати весь коментар
26.11.2020 16:23 Відповісти
Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8104
показати весь коментар
26.11.2020 15:45 Відповісти
Приучают зебыдло к мысли и готовят Разумкова на президента.

всё в поряде - оно проголосует...
показати весь коментар
26.11.2020 15:46 Відповісти
"Надо бы выбрть нам бубочку новую, светлу, понятну, идейно толковую..."
показати весь коментар
26.11.2020 15:50 Відповісти
а кто знает? кто знает??? )))
от снимется в сериальчике про голожопенка и нарид возжелает его на носителябулавы
по-приколисты они такие...им чем ущербнее сериал тем смелее их фантазии ))))
показати весь коментар
26.11.2020 15:50 Відповісти
Этого разумкова кто-то явно начал продвигать.
показати весь коментар
26.11.2020 15:51 Відповісти
Угадай с трех раз Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1644
показати весь коментар
26.11.2020 15:55 Відповісти
нет вариантов
показати весь коментар
26.11.2020 16:18 Відповісти
Кирюха латентный идиот! О каком втором сроке может идти речь, если он первый не досидит !!!
показати весь коментар
26.11.2020 15:52 Відповісти
что вор Зеленский что барыга Разумков с вытаращенными от изумления своим фартом глазами-зло для Украины/ Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
показати весь коментар
26.11.2020 15:54 Відповісти
Бг-ггг... опять ломбарды по скупке краденого, або просто лахмiття... они там с баб Юлей не пересекаются ( в конкуренции)...ХЕХ...
показати весь коментар
26.11.2020 15:59 Відповісти
Ага
А центр разумкова покажет поддержку разумкова в 1647 процентов
показати весь коментар
26.11.2020 15:54 Відповісти
Если он знает немецкий - это весьма плюс!
показати весь коментар
26.11.2020 16:15 Відповісти
ПРодажний але погано ПРодавємий , папінькіно минуле не рятує, а ЗЕлене прийдешнє важко відмити.
показати весь коментар
26.11.2020 16:26 Відповісти
При том количестве говна, что лили на порошенко коломойский и К, любой дурень мог стать президентом учитывая интелект нашего населения. Просто коломойский из огромного количества онных выбрал клоуна зеленского
показати весь коментар
26.11.2020 18:35 Відповісти
Ну а шо. Когда зэльцмана кышнут, то разумков со своей ватной харей вполне до выборов сможет побыть презедентом...и.о. Разумков не міг би виграти вибори президента, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1877
показати весь коментар
26.11.2020 18:48 Відповісти
 
 