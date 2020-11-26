УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13257 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
16 367 101
США (14499) Йованович (216) Чернєв (101)

Послом США в Київ може повернутися Йованович, яка візьметься за боротьбу з корупцією і забезпечення політичної стабільності в Україні, - "слуга народу" Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Послом США в Київ може повернутися Йованович, яка візьметься за боротьбу з корупцією і забезпечення політичної стабільності в Україні, -

Російських агентів впливу будуть нейтралізувати посиленням санкцій, заморожуванням рахунків і кримінальними справами.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв.

За словами парламентаря, вже є сигнали про те, що Сполучені Штати Америки мають намір задавати тон у світовій зовнішній політиці.

"Вчора на Парламентській асамблеї НАТО був обраний новий президент - конгресмен зі США Джеррі Конноллі, демократ з команди Байдена. Крім того, Байден обіцяє відновити більш тісні відносини з партнерами по НАТО і посилити вплив Вашингтона в Східній Європі. Він також виступає за продовження цілої низки міжнародних угод: Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) з РФ; повернення до Договору щодо ракет середньої і меншої дальності та Договором про відкрите небо", - зазначив Чернєв.

Нардеп додав, що крім цього, у своєму стейтменті Байден написав про те, що стосовно України, його позиція залишається незмінною.

Також читайте: Американські слідчі допитали співробітників посольства США в Україні у справі можливого стеження за Йованович, - ЗМІ

"А саме: в нашій країні має тривати боротьба з корупцією; Україні повинна бути надана допомога, в тому числі і летальну зброю; необхідно продовжити санкції проти Російської Федерації, поки вона не поверне захоплені території. І в рамках цих завдань, відповідно до моїх джерел, Байден наполягатиме на відновленні і посиленні антикорупційної інфраструктури в Україні. Швидше за все, посол, якого вже затвердили, буде замінений, і в Київ може повернутися Марі Йованович, яка і займеться підтримкою неурядових організацій, боротьбою з корупцією і забезпеченням політичної стабільності в Україні", - пояснив Чернєв.

"Російських агентів впливу будуть нейтралізувати посиленням санкцій, заморожуванням рахунків і кримінальними справами. Щодо інших фігурантів, які розгойдують ситуацію в країні, у наших американських партнерів також є свої інструменти, включаючи вкрай цікаві записи розмов перед президентськими виборами 2019 року", - додав "слуга народу".

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Єгором Чернєвим тут.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+53
Вы главное скажите:
Венедиктова уже все "дела" против Байдена съела или пока еще давится?
Послом США в Киев может вернуться Йованович, которая займется борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3439
показати весь коментар
26.11.2020 16:01
+51
Помоему такой коррупции как при зебилах не было даже при януковоще Послом США в Киев может вернуться Йованович, которая займется борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9186
показати весь коментар
26.11.2020 16:02
+33
Послом США в Киев может вернуться Йованович, которая займется борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9804
показати весь коментар
26.11.2020 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Російських агентів впливу будуть нейтралізувати посиленням санкцій, заморожуванням рахунків і кримінальними справами. Джерело: https://censor.net/ua/n3233448"...=== Слава Богу! Давно пора! Ворожі медійні канали 5- ї колони треба негайно позакривати, це ніяка не свобода слова , це ворожа, антидержавна, антиукраїнська пропаганда!!!Хто їх фінансує??? Дерьмократія...???!Ми ведемо себе як тупорилі лохи і дебіли...?!?? ВОРОГ в домі, атакує, збурення, крові хоче!!!" Оборзели до предела"
показати весь коментар
27.11.2020 08:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 