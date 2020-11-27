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Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати

Норвезька копання Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) вийшла з російського проєкту "Північний потік - 2" через загрозу американських санкцій. Компанія повинна була видати сертифікат відповідності після завершення будівництва трубопроводу.

"Держдепартамент США опублікував нове роз'яснення щодо Акту про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA). У відповідності з цими новими рекомендаціями ми знаходимо, що діяльність DNV GL по здійсненню контролю за судами з обладнанням, що обслуговує проєкт "Північний потік - 2", підлягає санкціям. Тому DNV GL припинила надання послуг, які можуть підпадати під дію PEESA", - йдеться в повідомленні DNV GL, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У компанії відзначили, що власник "Північного потоку-2" залучив DNV GL для перевірки безпеки та технічної цілісності цієї трубопровідної системи.

"Наша робота за проєктом "Північний потік-2" включає в себе розгляд документації та нагляд за будівельними роботами на предмет відповідності нашому стандарту. Це включало моніторинг випробувань і підготовку обладнання, що використовується на борту суден під час прокладки трубопроводу. DNV GL зобов'язана видати сертифікат відповідності після задовільного завершення будівництва трубопровідної системи", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2"
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Топ коментарі
+38
Отличная новость!
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26.11.2020 16:12
+26
Теперь буду чаще покупать норвежскую рыбу
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26.11.2020 16:16
+25
"Ingen dårer" - сказали норвежцы, выходя из проекта. И добавили вполголоса: "Нема дурних!"
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26.11.2020 16:14
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26.11.2020 16:12 Відповісти
"Ingen dårer" - сказали норвежцы, выходя из проекта. И добавили вполголоса: "Нема дурних!"
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26.11.2020 16:14 Відповісти
Теперь буду чаще покупать норвежскую рыбу
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26.11.2020 16:16 Відповісти
Вірне рішення , жирна риба ,це джерело вітаміна Д !!!)))
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26.11.2020 16:18 Відповісти
...вместо беларусской
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26.11.2020 16:19 Відповісти
Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 6754
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26.11.2020 16:43 Відповісти
Було б логічніше вироблену у США без них норвежська б у горлі застрягала
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26.11.2020 20:49 Відповісти
Ясна річ ,своя сорочка ближче до тіла !!!)))
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26.11.2020 16:17 Відповісти
Красіво! Дочекатись майже кінця проекту і відмовитись дати сертифікат. Отак кацаполохів треба взувати.
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26.11.2020 16:19 Відповісти
Это былазадумка "гениального" Вовы Много Ходов Очка!
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26.11.2020 16:21 Відповісти
Норвежская компания из-за санкций США отказалась сертифицировать "Северный поток-2" и вышла из российского проекта - Цензор.НЕТ 65
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26.11.2020 16:22 Відповісти
МОСКОВИТЫ
Норвежская компания из-за санкций США отказалась сертифицировать "Северный поток-2" и вышла из российского проекта - Цензор.НЕТ 6962
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26.11.2020 16:20 Відповісти
PEES@A кассабському гівнопроводу.
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26.11.2020 16:22 Відповісти
Ваша французька просто неймовірно досконала !!! Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 6773
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26.11.2020 18:37 Відповісти
Ха ха ха,а що там фрау мерзкель-штазі,та інша мразота германська,висловили обурення,чи ще інструкцій від ***** немає?
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26.11.2020 16:25 Відповісти
А Меркельші що від того ?? Одноі ногою вже на пенсіі . І вона ніколи не була в штазі , не кажить дурниць
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26.11.2020 16:29 Відповісти
Як би в нас продавався норвежський мох то купував би ! )
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26.11.2020 16:25 Відповісти
Так купуйте оселедці, залиште мох та ягель кацапам.
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26.11.2020 16:38 Відповісти
Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 8191
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26.11.2020 18:38 Відповісти
Продається і мох ісла мінт
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26.11.2020 20:50 Відповісти
Ті, хто дуже радіють цій новині, вчитайтесь уважно: норвезька компанія ВИЙШЛА з проекту. Тобто спочатку мала на меті непогано підзаробити, допомагаючи кассабам в його реалізації. Для норвежцівч як і доя решти ситої гейропки, гроші не пахнуть. Якби не санкції США, то і гівнопотік-2 вже б запустили, і турбіни "Сіменс" в окупований Крим поставляли б, і "Містралі" один за одним будували для москалорашистських ублюдків.
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26.11.2020 16:27 Відповісти
Ну так это доказательство,что санкции работают,правильно?
А про ывропу и говорить не хочется.
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26.11.2020 16:35 Відповісти
Так, санкції працюють. Але виглядає дивною ситуація, коли інтереси далекої для нас країни США, спрямовані проти вологих мрій кремлівського недо-фюрера, працюють ефективно і сприяють Україні. А сусіди з гейропки, які мають з нами кордон або розміщені хоча б на одному материку, радо годують з рук і балують москальського недомірка спільними проектами, торгують із цим Гітлером 21 століття.
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26.11.2020 16:47 Відповісти
Ну так Ывропа так действует всегда
Поэтому нефиг ради ихних забаганок идти у них на поводу.
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26.11.2020 16:59 Відповісти
Ну, головне щоб після Нового року не передумали.
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26.11.2020 16:37 Відповісти
ай да Байден, ай да молодец!
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26.11.2020 16:38 Відповісти
Яке до цього відношення має Байден? Санкції ввів Трамп.
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26.11.2020 16:39 Відповісти
Трамп так вводил для виду просто.. поэтому северный поток и строился, а Байден теперь чётко поставит всё на место, ещё заставит разобрать Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 6473
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26.11.2020 16:41 Відповісти
Санкції проголосував Конгрес ж ніби... Причому, Трамп заблокував найжорсткіший пакет санкцій про рашки
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26.11.2020 16:44 Відповісти
а криворукие сами не могут читать документацию и соблюдать гейропейские стандарты Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 1349 печалька капацы пецалька, это вам не в лифте срать)) тут думать надо)
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26.11.2020 16:40 Відповісти
что там читать считать. если оно сделано из говна и палок, как его сертифицировать!
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26.11.2020 16:45 Відповісти
Lloyd, напомню, старейшая и крупнейшая морская страховая фирма.
без ее сертификации (и читай страховки) никто в пользу потока не шевельнется Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 8595
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26.11.2020 22:34 Відповісти
Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 7748
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26.11.2020 16:57 Відповісти
давить кацапо-фашистов!до полного развала изгойки 404! Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 394
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26.11.2020 17:00 Відповісти
супер, но к сожалению они найдут где сертификат купить, продажных много, а где его получать не принципиально. печально, но факт
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26.11.2020 17:05 Відповісти
Насправді, можна було давно послати аквалангістів і закласти вибухівку у перший Північний потік... Після такої "аварії" і масових протестів зелених про трубопроводи б швидко забули!
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26.11.2020 17:11 Відповісти
Санкции мчатся с опережением ожидаемого.
Совпадение?
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26.11.2020 17:12 Відповісти
Вот это стратегия! Дать возможность практически достроить СП-2, а затем его приморозить до лучших времен. Рассейка развалится, а труба останется и будет использована для качания ресурсов от оставшихся мокшанских племен. Учитесь, господа, как кацапов на бабки разводить!
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26.11.2020 17:16 Відповісти
одноходовочка "пиндосов" на 10 лярдов ихних рублей !
красиво кремлинов бросили Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 2157
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26.11.2020 22:38 Відповісти
давно пора....
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26.11.2020 17:45 Відповісти
эх, рановато, ведь поспешили, никакого экшен. А ведь могли после перезание ленточки, так ведь и так ясно что ****** перережет ленточку перед полной сдачей.
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26.11.2020 18:24 Відповісти
Я задоволений, та радіти рано. Газ і без сертифікату буде горіти. Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 9911
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27.11.2020 00:19 Відповісти
Даже если газопровод будет достроен и сдан в эксплуатацию, США смогут применить такие санкции против фирм - потребителей, что использование ими этого газа станет для них убыточным. США долго решаются на ввод подобных санкций, но если вводят их, то - это надолго. Вспомните хотя бы поправку Джексона-Вэника...
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27.11.2020 04:56 Відповісти
 
 