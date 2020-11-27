Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту

Норвезька копання Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) вийшла з російського проєкту "Північний потік - 2" через загрозу американських санкцій. Компанія повинна була видати сертифікат відповідності після завершення будівництва трубопроводу.

"Держдепартамент США опублікував нове роз'яснення щодо Акту про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA). У відповідності з цими новими рекомендаціями ми знаходимо, що діяльність DNV GL по здійсненню контролю за судами з обладнанням, що обслуговує проєкт "Північний потік - 2", підлягає санкціям. Тому DNV GL припинила надання послуг, які можуть підпадати під дію PEESA", - йдеться в повідомленні DNV GL, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У компанії відзначили, що власник "Північного потоку-2" залучив DNV GL для перевірки безпеки та технічної цілісності цієї трубопровідної системи.

"Наша робота за проєктом "Північний потік-2" включає в себе розгляд документації та нагляд за будівельними роботами на предмет відповідності нашому стандарту. Це включало моніторинг випробувань і підготовку обладнання, що використовується на борту суден під час прокладки трубопроводу. DNV GL зобов'язана видати сертифікат відповідності після задовільного завершення будівництва трубопровідної системи", - сказано в повідомленні.

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