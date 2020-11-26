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Білорусь (5973) Тіхановська (389)

Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом

Лідерка білоруської опозиції, екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що планує "найближчим часом" відвідати Україну.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ

"Я хочу сказати велике дякую українцям, які нас підтримують, і українському уряду. Ми постійно чуємо слова підтримки. І Україна приєдналася до європейських санкцій, не визнала легітимність Лукашенка (Україна офіційно заявляла лише про наміри приєднатися до санкцій – ред.). Братський народ підтримує нас, чудово. На жаль, дата візиту в Україну поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом. Не можу сказати точніше, узгоджуємо", – зазначила Тіхановська.

Лідерка білоруської опозиції додала, що спілкується з цього приводу з міністром закордонним справ Дмитром Кулебою.

На уточнювальне запитання, чи висуває українська сторона якісь умови зустрічі, вона відповіла: "Ні, умов нам не висувають, у нас буде дружня зустріч".

Раніше Тіхановська анонсувала свій візит до Києва після місцевих виборів 25 жовтня.

Читайте також: Усі угоди Лукашенка й Кремля будуть анульовані новим урядом, - Тіхановська
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Топ коментарі
+9
Самый глупый вопрос: "А что бы ты делал на ее месте" - недалекому человеку кажется, что этим вопросом можно поставить любого собеседника в тупик. Но ты не понимаешь, что на него есть ответ: "Я бы не был на её месте". Потому что быть Тихановской - это уже позор.
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26.11.2020 16:26
+7
Якась мутна особа.
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26.11.2020 16:21
+6
Настолько мутная,что отключить свифт просит не лаптеногим,которые кормят луку 26 лет,а Беларуси.Наверное лапти и попросили её,чтобы в союзное болото загнать нашего хитрозачеса.Вот такая вот оппозиция...как ваши медаедчуки с ермаками.(
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26.11.2020 16:28
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Тихановская - это такой лидер протеста в экзиле. Где-то есть государство, которое как-то там "протестует". А "лидер протеста" - путешествует и даёт проникновенные интервью. Видимо, девица полагает, что чем больше она засветится на телеэкранах, тем скорее беларусов перестанут сажать на бутылки опричники Лукаша.
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26.11.2020 16:16 Відповісти
Просто из любопытства: а что б ты делал на ее месте?
Все-таки мировое сообщество признало ее победителем выборов?
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26.11.2020 16:22 Відповісти
Самый глупый вопрос: "А что бы ты делал на ее месте" - недалекому человеку кажется, что этим вопросом можно поставить любого собеседника в тупик. Но ты не понимаешь, что на него есть ответ: "Я бы не был на её месте". Потому что быть Тихановской - это уже позор.
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26.11.2020 16:26 Відповісти
Ну вот, по тебе сразу видно,что ты человек недалекий
Ты понимаешь написанное? Вот это видел: "Просто из любопытства" ???
Если ты считаешь,что она никто - то что надо делать?
Пока что она заявляет,что ее задача - организовать новые,честные выборы и самой свалить в канаву.Или это для тебя новость? Мне кажется,что в данной ситуации это адекватное решение
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26.11.2020 16:31 Відповісти
Шо нада делать, шо нада делать... Да, не надо шило на мыло менять... ПХИ...разруху в стране усугублять.... Пример - зебилье со стажем кухаркиного базара.
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26.11.2020 16:39 Відповісти
Ёпрст... Знову за рибу гроші
В стране должна быть власть? С кем разговаривают?
Пока шо там бульбофюрер,которого большая часть мира не признает
Так с кем там говрить?
Норот - понятие абстрактное. Там появились какие-нить лидеры хотя бы общественного мнения?
"Мама - анархия, папа - стакан портвейна" ?
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26.11.2020 16:42 Відповісти
Вот сразу видно набутылочного кацапа с суповым набором лишнехромосомных страшилок! Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом - Цензор.НЕТ 8661
Нет, в стране не должно быть власти! (обосрался, да? Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом - Цензор.НЕТ 3940).
Да, мама-анархия, а Цой чмошный совковый наркоман. Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом - Цензор.НЕТ 4458
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26.11.2020 19:50 Відповісти
Ты ярковыраженный дебил,наверное напарник бубочки по обкурке,пшелна тварь
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26.11.2020 22:35 Відповісти
я ярковыраженній насаживатель тебя на бутылку, чучело лишнехромосомное Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом - Цензор.НЕТ 4618
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26.11.2020 23:23 Відповісти
Про бутылки ты точно знаешь,зебил.Кадыров не зря зельке звонил говорил,что с вами делать.(
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26.11.2020 16:24 Відповісти
Если денег будет просить, то обещайте, но сразу не давайте.
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26.11.2020 16:17 Відповісти
Якась мутна особа.
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26.11.2020 16:21 Відповісти
Настолько мутная,что отключить свифт просит не лаптеногим,которые кормят луку 26 лет,а Беларуси.Наверное лапти и попросили её,чтобы в союзное болото загнать нашего хитрозачеса.Вот такая вот оппозиция...как ваши медаедчуки с ермаками.(
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26.11.2020 16:28 Відповісти
Привіт !
Майкле, поясніть, будь ласка, чому ж тоді слова недовіри до цих діячів від українських форумчан сприймаються вашими співвітчизниками доволі негативно.
Доходить навіть до конфліктів, до образ.
І звісно, дуже ображають вислови про спосіб протесту, м'якість протидії узурпатору.
Але ж якщо ці опозиціонери не кращі, то чи варто далі боротись ?
Чи готові білоруси відкинути і їх, об'явити політичну незалежність від рашки ?
Люди ж не можуть заплющувати очі на підтримку росією лукашенка, певно, мають бути висновки.
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26.11.2020 16:39 Відповісти
Білоруси - незалежні від рашки? Не смішіть мої іскандери ))) Та спробуйте в наповпі протестуючих біоорусів вигукнути "геть від *****, рашка - гамно", то Вас, в кращому випадку, заплюють під радісне улюлюкання "амєріканская прастітутка, ти не пассорішь нас іс братьямі".
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26.11.2020 17:04 Відповісти
А на Дамбассі в 2014?
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26.11.2020 17:11 Відповісти
На Лугандон були введені рашистські війська, професійні провокатори з агентурною мережею з місцевих зрадників, специ по організації "наротних рєспублік". І все це - з потужною інформаційною підтримкою у вигляді промивання ватоцефальних мізків із зомбоящика, яке проводилось методично, роками. Білорашка - незалежна країна, і кассабські танки із затертими бортовими номерами з екіпажами-іхтамнєтами не вбивають білорусів. Тому порівнювати Лугандяо і Донбасяо в 2014 з Білорашкою в 2020 не можна
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26.11.2020 17:22 Відповісти
А до 2014, у тому майбутньому Лунандоні, ну прямо у вишиванках, набивались до кінотеатрів на фільми дубльовані українською, типу: «Мьі из будущего 1,2», і кричали «Слава Україні !»
Так?
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26.11.2020 17:47 Відповісти
Добра,жорстка!) Я за всех говорить не могу...в моем окружении таких нет.Думающих людей даже по статистике немного.Простой пример.Много в 2014 понимало у вас,что надюха савченко консерва? И переубедить было невозможно,как лапти ей позволяют гимн спеть,маечку с тризубом одеть,Слава Украине кричать...случайно сняли телефоном,случайно крутят и пиарят у ********** и соловьевых...для них это просто лапти лохонулись.В общей массе везде одинаково Чумаки воду заряжают,Кашпировский рубцы рассасывает,а Гордон пирамидками лечит.Потом ВСЕ умные.===== по Гумболдту звучит так...каждое открытие проходит 3 стадии..1.какая чушь 2.в этом что-то есть 3.а кто раньше об этом не знал ===к сожалению,мы с вами на перввой пока....ну если не мы лично,то большинство из НАС. И Cлава Украине!!!
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26.11.2020 17:28 Відповісти
-А у меня после сеанса Кашпировского жена рассосалась...
-???????!
-Ну, раньше только у меня, а теперь у всего подьезда...
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26.11.2020 17:36 Відповісти
Дзе "тут" - на Няметчыне?
Калi ва Украiне - то для цябе "там".
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26.11.2020 16:40 Відповісти
Вона ніде не потрібна,хіба в Росіі,де їй мають забашляти за оту всю бутафорійну опозицію...
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26.11.2020 17:00 Відповісти
Ну вось i паглядзiм - як ва Украiне пройдзе вiзiт.
Усе заходнiя палiтыкi ад Святланы у' захапленнi. Цiханоу'ская у'вайшла у топ жанчын 2020.
Ну i на парахаботву' Цэнзара паглядзiм - вы напэу'на выйдзеце на пратэсты супраць вiзiту. З партрэтамi Лукi напэу'на...
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26.11.2020 17:07 Відповісти
Чувак, я порохобот.
Я завжди підтримував опозицію Бєларусі.
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26.11.2020 17:12 Відповісти
Большасць вашых лiчаць (нават на гэтай галiне навiны) Луку патрыетам i гарантам суверанiтэту (можа таму, што Пеця з iм у вусны цалавау'ся). Лiчаць, што менавiта беларускiя пратэсты, заклiк Цiханоу'скай да заходнiх краiнау' далучыцца да эканамiчных i палiтычных санкцый - гэта дрэнна.
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26.11.2020 17:23 Відповісти
Та Лука, з ким тільки, й куди не цюлювався.
Але ж я тобі не тичу цим межиочі.
Чи Порошенко у тебе щось вкрав?
Ну, то тобі тоді до Вєнєдіктової.
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26.11.2020 17:37 Відповісти
Ні, не з портретами Бульбофюрера. А з портретом Свєткі, яка стоїть на колінцях і лиже дупу *****, із ********, запханими в бюстгальтер і стрінги
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26.11.2020 17:26 Відповісти
Ты, байструк, пачнi Крым вызваляць - каб адцягнуць увагу пуцена ад Беларусi. Цi ты сам толькi языком па чужым сракам майстар?
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26.11.2020 17:38 Відповісти
От якраз поки ***** відволікається на організацію псевдопротестів у Білорусі, щоб приручити хитрого таргана, та на війну в Карабаху, де зазнав поразки, Україна має відносний перепочинок в бойових діях на Лугандоні.
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26.11.2020 17:45 Відповісти
Litve ona ziviot i vyderzyvajet Litva.Bolse strani stob byla protiv raski ja neznaju Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом - Цензор.НЕТ 1023
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26.11.2020 19:04 Відповісти
Відасик-дурасик.
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26.11.2020 20:41 Відповісти
Та нема питань майстру , можеш виправити з «тут» на « там» ) Я взагалі я б п іншому написав - Кому ти тут і там потрібна ?)
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26.11.2020 18:10 Відповісти
Ну так.
Хай Україна посреться з Білоруссю.
З США, Британією, Німеччинлю, Францією.
І стадо, разом з Зє приповзе до *****.
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26.11.2020 16:56 Відповісти
Знову підміняєш поняття, соя. Тіхановская - це не США, не Британія, не Німеччина і навіть не Франція разом взяті. Ніяк не заспокоїшся, що після відсторонення парАшенкі від президентського трону, який зайняв тепер Блазень, ці країни досі не перестали допомагати нам? Півтора роки минуло після падіння Соєвого "яструба", і, попри всі факапи блазня та його команди недоумків-дилетантів на міжнародній арені, підтримка є. Тоді виходить, що особистість шакаладного мільярдера ніяк не впливала на цю підтримку. А ******** на гімно сходила, верещала на форумах, викручувала тонкі курячі шийки, намагаючись вкусити себе лікті, щоб довести : бєз парАшенкі нєт страни! ілі дайош парАшенка взад (краще водинтур), ілі обплюю полупєрєварєнним шакаладом
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26.11.2020 18:20 Відповісти
Білорусь, це країна, наш сусід.
Люди якої, розуміють нашу мову.
На відміну від твоїх рюзьгє.
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26.11.2020 18:24 Відповісти
Я підтримую білоруський народ, який вийшов, коли бацька перетнув всі межі. Оце я не підтримую. Навіщо їй сюди їхати? Їдь до свого народу, який бореться.
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26.11.2020 16:24 Відповісти
Та чого ви, нехай приїде, поживе тут на 2 000 грн, ковід її вхопить, потрапе в лікарню, там побачить, де раки зимують, викладе гроші за лікування лікарям, медсестрам, санітаркам... Може підніме й тут народ на протести. Нам такиє люді нужни. Може тоді будуть повторні вибори президента у нас.
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26.11.2020 20:50 Відповісти
Тихановская о визите в Украину: Дата пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время - Цензор.НЕТ 6257
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26.11.2020 16:24 Відповісти
Думаю, хочет проконсультироваться у Зеленского, как управлять государством.
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26.11.2020 16:32 Відповісти
в дупу їдь,дунька. своїх ватників та ватниць повно.
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26.11.2020 16:34 Відповісти
Нафига она нужна в Украине-не впущать!
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26.11.2020 16:42 Відповісти
Можна познущатись із маріонетки ***** Тіханоффскай, не впустивши на територію України під приводом : "Незаконний виїзд із Бєларюзькє фєдеральнава окруґа ерефіі без дозволу ефесбе"
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26.11.2020 16:59 Відповісти
А що?
сбу може виконати такий наказ.
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26.11.2020 17:01 Відповісти
Ага. А ще краще - затримати її на кордоні, дати трошки вдихнути аерозоль карфентанілу, тихцем провезти сонне тіло в багажнику із кляпом в роті, і передати під білі рученьки псам Бульбофюрера. Так, як це зробили у свій час білорашкінські підстилки із українцем Грибом, якого виманили в білорашку агенти ****'а, і який відсидів за свою дурість кілька років у рпшистській тюрмі.
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26.11.2020 17:11 Відповісти
Гриб теж маріонетка *****?
Доречі, а тобі твій ппапорщик-куратор, не дозволяє так писати?
Чи «****'а» то ти про когось іншого?
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26.11.2020 17:16 Відповісти
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
Сябри, чим скоріш у вас стане більше людей, які почнуть розуміти, що россія хоче вас знищити, як Державу, і як націю, ти скоріш ви переможете упиря.
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26.11.2020 17:07 Відповісти
Якщо 5-та білоруська колона "переможе упиря" -- то Росія вже точно знищить Білорусь.
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26.11.2020 21:01 Відповісти
Крим чий, гаспадыня? Тільки чесно та відверто,без всяких там іносказань та алегорій. От тоді можеш і приїхати...
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26.11.2020 18:31 Відповісти
Це ти спершу спитай у тих 95% спіробітників кримського СБУ, 2014 року, і аттмірала Юди Бєрєзовського...
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26.11.2020 19:12 Відповісти
А я плювати хотів з високої вежі на зрадників з кримського сбу,та на зрадника бєрєзовського. Як,власне,і на безтолковий набір літер,під яким ти тут пишеш...
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26.11.2020 19:24 Відповісти
саме "на" Україні? Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом - Цензор.НЕТ 3111 Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом - Цензор.НЕТ 7394
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26.11.2020 20:01 Відповісти
Вазбуділся, ******?
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27.11.2020 00:28 Відповісти
чего мне возбуждаться при виде україномовного набутылочника? Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом - Цензор.НЕТ 5684 вас тут громадьё Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом - Цензор.НЕТ 7366
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27.11.2020 00:30 Відповісти
Можеш помаслати на розтоплену шоколадку "Вальцменка", я дозволяю
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27.11.2020 00:29 Відповісти
у тебя дозволялка не отросла еще, чучелко Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом - Цензор.НЕТ 5673
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27.11.2020 00:31 Відповісти
Женщина, вы кто?!
Какой визит?!
Посещение-да, но визит...
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26.11.2020 19:38 Відповісти
Кремлевская агентура прямо прёт в Украину эшелонами Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом - Цензор.НЕТ 4916 Намазано им тут Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом - Цензор.НЕТ 3001
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26.11.2020 20:03 Відповісти
кремлевская марионетка тут одна - лука.
Света строчка в биллютени - антилукашенко. если ли бы туда можно было вписать кота, то результат был бы тот же.
всех сильных противников посадил или выгнал, а ее прозевал. поэтому она вынуждена стать сильной
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26.11.2020 20:28 Відповісти
Самый лучший Дмитриев. Старый, заслуженный оппозиционер, грамотный, умный, мову ведае. А вы кота.
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26.11.2020 20:40 Відповісти
Дмитриева сломали в 2010 году. по человечески его жаль, но доверия как к политику к нему нет
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26.11.2020 21:32 Відповісти
Дмитриев у которога папа генерал ФСБ ? Ну так вы скоты из одной помойки только ты тут флудишь , а он на политическом поле Беларуси пердит изображает из себя оппозицию .
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27.11.2020 04:32 Відповісти
тихановская- это очередная попытка поставить во главе бывшей республики ссср очередную кухарку
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26.11.2020 20:37 Відповісти
у "кухарки" английский в совершенстве в отличии от директора совхоза
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26.11.2020 21:33 Відповісти
И че, указы по английски нам будет писать? У меня товарищ китайский знает, может его на должность президента?
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26.11.2020 22:10 Відповісти
О Петре 1, при его царствовании говорили, что он руками подковы гнет. Но откуда у него такая сила, если размер его одежды это 48. Пытались поднять уважение к нему (рейтинг) простого народа.
Не надо повышать рейтинг кухарки на ровном месте. И как бы она ни знала английский, филологи (коей она есть) это далеко не самая умная часть населения.
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28.11.2020 00:56 Відповісти
по сравнению с колхозником и это большой прогресс
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28.11.2020 17:56 Відповісти
Даже в сравнении с Председателем колхоза, филолог очень не тянет. Очень уж узкий профиль. Тем более председатель колхоза уже имеет серьёзный опыт руководством государства. Притом нельзя сказать, что результаты плохие. При очень слабых природных ресурсах страны, все показатели на душу населения не хуже чем в Украине, а похоже что и лучше. И государственности Беларуси он не сдал никому.
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29.11.2020 04:23 Відповісти
рассуждая о успехах вы глубоко ошибаетесь или насмотрелись телевизора. тут развалено все, что было и нет ничего нового.
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29.11.2020 21:07 Відповісти
Я вижу данные мировых экспертных организаций. Например (сравните Беларусь и Украину):

https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення

https://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info

https://gtmarket.ru/ratings/world-happiness-report

https://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index
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30.11.2020 00:21 Відповісти
Говорите, что в Беларуси ничего нового нет. Так в Украине и то что было уничтожили. БОльшую часть промышленности отправили на металолом - новые "эффективные" хозяева. Числа в приведенных мною ссылках показывают результат. И у Беларуси с новой властью будет то что и в Украине. То же все развалят и разворуют. А если что-то и будет работать, то новые хозява "заработанные" деньги будут отправлять в офшоры. Будут скупать особняки на берегах морей Испании, Италии, Франции и других стран. И скажут, что они вам ничего не должны. Ведь то будет законная их собственность, которую они получили при приватизации. Я не сгущаю. Такое все у нас.
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30.11.2020 00:37 Відповісти
Вы думаете, что идет только замена старого надоевшего президента на нового, молодого. Который будет лучше руководить. Нет, идет смена всего, смена системы, дерибан государственных заводов гигантов и не только гигантов, а всего. И земли. Появятся крупные собственники земли. Идет дикий капитализм, кланово-олигархическая система. Идет развал. Полагаю, что они народу ничего не говорят, что они будут делать. Наверно говорят, что надо убрать колхозника Лукашенко, а потом будем делать "все хорошо". Потом будете затылки чесать, но будет поздно. Не будете знать как появятся олигархи с носатыми мордами и с несколькими гражданствами, крупные землевладельцы, их офшоры. Мы все это проходили. Нас надурили как лохов. Я бы очень не хотела, чтобы и с вами такое произошло.
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30.11.2020 00:53 Відповісти
Собственниками ваших предприятий станут не подобные Илону Маску, а подобные нашим олигархам. А это Остапы Бендеры. Ну все. Не знаю, может зря я это говорю. Может вы просто бот, этого я не знаю. Но если вы бот или не бот, то на вашей совести будет, если Беларусь попадет в беду после смены власти. Подумайте об этом.
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30.11.2020 00:59 Відповісти
ПреЗЕдент ей свою шуточку про эбонитовые палочки озвучит или зассыт?... Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом - Цензор.НЕТ 6819
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26.11.2020 22:06 Відповісти
а нафиг она тут нужна?..пусть едет к путлеру на поклон,это ей больше подходит.
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29.11.2020 09:44 Відповісти
 
 