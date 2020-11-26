Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом

Лідерка білоруської опозиції, екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що планує "найближчим часом" відвідати Україну.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ

"Я хочу сказати велике дякую українцям, які нас підтримують, і українському уряду. Ми постійно чуємо слова підтримки. І Україна приєдналася до європейських санкцій, не визнала легітимність Лукашенка (Україна офіційно заявляла лише про наміри приєднатися до санкцій – ред.). Братський народ підтримує нас, чудово. На жаль, дата візиту в Україну поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом. Не можу сказати точніше, узгоджуємо", – зазначила Тіхановська.

Лідерка білоруської опозиції додала, що спілкується з цього приводу з міністром закордонним справ Дмитром Кулебою.

На уточнювальне запитання, чи висуває українська сторона якісь умови зустрічі, вона відповіла: "Ні, умов нам не висувають, у нас буде дружня зустріч".

Раніше Тіхановська анонсувала свій візит до Києва після місцевих виборів 25 жовтня.

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