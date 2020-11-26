Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом
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Лідерка білоруської опозиції, екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що планує "найближчим часом" відвідати Україну.
Про це вона розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ
"Я хочу сказати велике дякую українцям, які нас підтримують, і українському уряду. Ми постійно чуємо слова підтримки. І Україна приєдналася до європейських санкцій, не визнала легітимність Лукашенка (Україна офіційно заявляла лише про наміри приєднатися до санкцій – ред.). Братський народ підтримує нас, чудово. На жаль, дата візиту в Україну поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом. Не можу сказати точніше, узгоджуємо", – зазначила Тіхановська.
Лідерка білоруської опозиції додала, що спілкується з цього приводу з міністром закордонним справ Дмитром Кулебою.
На уточнювальне запитання, чи висуває українська сторона якісь умови зустрічі, вона відповіла: "Ні, умов нам не висувають, у нас буде дружня зустріч".
Раніше Тіхановська анонсувала свій візит до Києва після місцевих виборів 25 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Все-таки мировое сообщество признало ее победителем выборов?
Ты понимаешь написанное? Вот это видел: "Просто из любопытства" ???
Если ты считаешь,что она никто - то что надо делать?
Пока что она заявляет,что ее задача - организовать новые,честные выборы и самой свалить в канаву.Или это для тебя новость? Мне кажется,что в данной ситуации это адекватное решение
В стране должна быть власть? С кем разговаривают?
Пока шо там бульбофюрер,которого большая часть мира не признает
Так с кем там говрить?
Норот - понятие абстрактное. Там появились какие-нить лидеры хотя бы общественного мнения?
"Мама - анархия, папа - стакан портвейна" ?
Нет, в стране не должно быть власти! (обосрался, да? ).
Да, мама-анархия, а Цой чмошный совковый наркоман.
Майкле, поясніть, будь ласка, чому ж тоді слова недовіри до цих діячів від українських форумчан сприймаються вашими співвітчизниками доволі негативно.
Доходить навіть до конфліктів, до образ.
І звісно, дуже ображають вислови про спосіб протесту, м'якість протидії узурпатору.
Але ж якщо ці опозиціонери не кращі, то чи варто далі боротись ?
Чи готові білоруси відкинути і їх, об'явити політичну незалежність від рашки ?
Люди ж не можуть заплющувати очі на підтримку росією лукашенка, певно, мають бути висновки.
Так?
-???????!
-Ну, раньше только у меня, а теперь у всего подьезда...
Калi ва Украiне - то для цябе "там".
Усе заходнiя палiтыкi ад Святланы у' захапленнi. Цiханоу'ская у'вайшла у топ жанчын 2020.
Ну i на парахаботву' Цэнзара паглядзiм - вы напэу'на выйдзеце на пратэсты супраць вiзiту. З партрэтамi Лукi напэу'на...
Я завжди підтримував опозицію Бєларусі.
Але ж я тобі не тичу цим межиочі.
Чи Порошенко у тебе щось вкрав?
Ну, то тобі тоді до Вєнєдіктової.
Хай Україна посреться з Білоруссю.
З США, Британією, Німеччинлю, Францією.
І стадо, разом з Зє приповзе до *****.
Люди якої, розуміють нашу мову.
На відміну від твоїх рюзьгє.
сбу може виконати такий наказ.
Доречі, а тобі твій ппапорщик-куратор, не дозволяє так писати?
Чи «****'а» то ти про когось іншого?
СЛАВА УКРАЇНІ !
Сябри, чим скоріш у вас стане більше людей, які почнуть розуміти, що россія хоче вас знищити, як Державу, і як націю, ти скоріш ви переможете упиря.
Какой визит?!
Посещение-да, но визит...
Света строчка в биллютени - антилукашенко. если ли бы туда можно было вписать кота, то результат был бы тот же.
всех сильных противников посадил или выгнал, а ее прозевал. поэтому она вынуждена стать сильной
Не надо повышать рейтинг кухарки на ровном месте. И как бы она ни знала английский, филологи (коей она есть) это далеко не самая умная часть населения.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення
https://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info
https://gtmarket.ru/ratings/world-happiness-report
https://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index