УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11665 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 234 28
ВР (11736) Коломойський (1421) Чернєв (101)

Загальна кількість "загону Коломойського" в Раді - приблизно 65 осіб, - "слуга народу" Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Загальна кількість

Група впливу олігарха Ігоря Коломойського, яка є в парламенті, намагається "качати" ситуацію всередині.

Про це нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не відкрию Америку, сказавши, що всередині "Слуги народу" є група впливу пана Коломойського. Але вона тримається відокремлено. Звичайно, намагається "качати" ситуацію всередині - але всі розуміють, хто ці люди і як вони зайшли в парламент", - підкреслив парламентарій.

За словами Чернєва, "вони зайшли через мажоритарні округи. Жодного цього слуги Коломойського в списку не було".

Читайте також: Послом США в Київ може повернутися Йованович, яка візьметься за боротьбу з корупцією і забезпечення політичної стабільності в Україні, - "слуга народу" Чернєв

"На жаль, люди проголосували за таких персонажів. І ми отримали те, що маємо. При цьому всього цих людей, за різними оцінками, 30-40-45 - у цьому діапазоні. Всі інші розуміють, що це за люди - і взаємодіяти з ними їх афіліатів з "За майбутнє" - не хочуть. Загальна кількість цього "загону Коломойського" - приблизно 65 осіб", - зазначив Чернєв.

Інтерв'ю нардепа "Слуги народу" Єгора Чернєва для Цензор.НЕТ читайте тут.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Общее количество "отряда Коломойского" в Раде - примерно 65 человек, - "слуга народа"/ Страной управляют четыре человека: Коломойский, Ахметов, Аваков и Медведчук. Сам процесс управления Украиной приведен в статье Котлетные вечеринки Коломойского. Как олигарх вербует людей и решает вопросы. 13 февраля 2020 .
показати весь коментар
26.11.2020 16:42
+8
"По словам Чернева, "они зашли через мажоритарные округа. Ни одного этого слуги Коломойского в списке не было".

Источник: https://censor.net/ru/n3233455

И этот врет. Того же Дубинского выдвигали на СЪЕЗДЕ "Слуг" как мажоритарщика от СН.
Он не был котом в мешке в день выборов.
показати весь коментар
26.11.2020 16:34
+5
Огласите тогда весь список, слуг олигархов, народных депутатов, кроме Коломойского там есть и другие группы под олигархами, которые отстаивают их интересы. Хотя риторичеческий вопрос, где там группы влияния за Украину, за народ и развитие страны?
показати весь коментар
26.11.2020 16:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Россия пробует сорвать выполнение Минских договорённостей? Арестович. Апостроф TV, 25.11.20Ось як вирисивують себе звьозди -нарциси, а може й справді він врятує Україну - Коломойський же врятував свого часу
показати весь коментар
26.11.2020 16:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Pi6CuBjYazU
показати весь коментар
26.11.2020 16:30 Відповісти
Огласите тогда весь список, слуг олигархов, народных депутатов, кроме Коломойского там есть и другие группы под олигархами, которые отстаивают их интересы. Хотя риторичеческий вопрос, где там группы влияния за Украину, за народ и развитие страны?
показати весь коментар
26.11.2020 16:31 Відповісти
"По словам Чернева, "они зашли через мажоритарные округа. Ни одного этого слуги Коломойского в списке не было".

Источник: https://censor.net/ru/n3233455

И этот врет. Того же Дубинского выдвигали на СЪЕЗДЕ "Слуг" как мажоритарщика от СН.
Он не был котом в мешке в день выборов.
показати весь коментар
26.11.2020 16:34 Відповісти
"Корявченков, Бужанский, Дубинский: "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке."

https://censor.net/ru/news/3131386/koryavchenkov_bujanskiyi_dubinskiyi_sluga_naroda_vydvinet_199_kandidatov_po_majoritarke
показати весь коментар
26.11.2020 16:35 Відповісти
Ну так вони по мажоритарці і пройшли. Мабуть малося на увазі, що не по пропорційній системі по списку пройшли.
показати весь коментар
26.11.2020 17:25 Відповісти
Це не суттєва різниця. Вони йшли на вибори від партії Зеленського, а не як самовисуванці.
показати весь коментар
26.11.2020 17:32 Відповісти
Це зрозуміло, просто чому Беня проводив їх як мажоритарників, а не списочників? Можливо хотів підстрахуватися на випадок, якщо в режимі скаженого принтера ввели б імперативний мандат.
показати весь коментар
26.11.2020 17:42 Відповісти
К сожалению, люди проголосовали за таких персонажей Источник: https://censor.net/ru/n3233455
Врешь ты Егорка. Нет у тебя никакого "сожаления". Т.к. если бы у тебя была совесть и честь, то ты бы ДО выборов рассказал бы людям что это за "персонажи". А теперь у тебя люди виноваты?
показати весь коментар
26.11.2020 16:34 Відповісти
А хто їх завів у парламент?
показати весь коментар
26.11.2020 16:35 Відповісти
73%.
показати весь коментар
26.11.2020 17:49 Відповісти
а сами "слуги" чьи слуги? Коломойского, или "слуги всех господ"?
показати весь коментар
26.11.2020 16:37 Відповісти
73% дебилов сделали это вместе.. а страдает тепрь вся страна
показати весь коментар
26.11.2020 16:39 Відповісти
Общее количество "отряда Коломойского" в Раде - примерно 65 человек, - "слуга народа"/ Страной управляют четыре человека: Коломойский, Ахметов, Аваков и Медведчук. Сам процесс управления Украиной приведен в статье Котлетные вечеринки Коломойского. Как олигарх вербует людей и решает вопросы. 13 февраля 2020 .
показати весь коментар
26.11.2020 16:42 Відповісти
Как с ними бороться? Просто взять за жопу одного Коломойского, и не будет у него никакого отряда. Но нашего клоуна, судя по всему, все устраивает.
показати весь коментар
26.11.2020 16:46 Відповісти
Просто дело в том что не может мышка кошку взять за жопу, тем более когда мышкина жопа в зубах бородатой бабушки-кошки.
показати весь коментар
26.11.2020 16:54 Відповісти
так наш клоун один из этих 65ти..
показати весь коментар
27.11.2020 08:37 Відповісти
А чё тебя считать, хотя ты "путенёнок" даунбасявый😁
показати весь коментар
26.11.2020 17:25 Відповісти
Самое смешное -это "праведный гнев" зеголосилок,которые пытаются тут рассказать,что не знали,шо за персонажи дубина,бужанский и т д)))))))))))
показати весь коментар
26.11.2020 16:57 Відповісти
Клоун 🤢🤡и сам в их числе , его сделали главным среди всех марионеток 💩каломойши
показати весь коментар
26.11.2020 16:57 Відповісти
Відповідно до посту Вікторії Сюмар, оці 65 замайбахів відповідають і розрахункам, які можуть зайти до ВР в разі дострокових виборів парламенту по відкритим спискам.
показати весь коментар
26.11.2020 17:14 Відповісти
А що, решта слуг якісь інші персонажі? Чи зеленський - не персонаж коломойського?
показати весь коментар
26.11.2020 17:40 Відповісти
Эти 65 бениных холуев имеют противозаконную выгоду из наворованного беней бабла, значит надо все фиксировать, чтобы спросить, когда придет время.
показати весь коментар
26.11.2020 17:56 Відповісти
Пацюки починають покидати корабль шлюпку під керуванням найвеличнішого клоуна ЗЕ
показати весь коментар
26.11.2020 18:05 Відповісти
Вот бы Петруху сейчас поставить......Как бы они все с Украины дрыснули.
показати весь коментар
26.11.2020 20:58 Відповісти
 
 